छोटे कद की चिंता छोड़िए! बिना हील्स लंबा दिखने के ये हैं 7 स्मार्ट फैशन सीक्रेट्स

संक्षेप: Smart Fashion Tips To Look Taller Instantly : आप लंबा दिखने के लिए अकसर हील्स कैरी करती हैं, जो बाद में पैर के दर्द का कारण भी बन जाती है, तो आपको बता दें, अब आप नेचुरल तरीके से कुछ फैशन स्टाइलिंग टिप्स की मदद से अपने कद को बढ़ा हुआ दिखा सकती हैं, अच्छी बात यह है कि वो भी बिना हील्स पहनें।

महिला हो या पुरुष, लंबा कद हर किसी की पर्सनालिटी को निखारने के साथ आत्मविश्वास बढ़ाने का काम भी करता है। लेकिन हर किसी का लंबे कद का सपना पूरा हो जाए, ऐसा जरूरी नहीं है। ऐसे में क्या आपको निराश हो जाना चाहिए? या फिर लंबी-लंबी हील्स पहनकर पैरों के दर्द को सहना चाहिए। आपको दोनों में से कोई भी चीज करने की जरूरत नहीं है। जी हां, अगर आपका कद छोटा है और आप लंबा दिखने के लिए अकसर हील्स कैरी करती हैं, जो बाद में पैर के दर्द का कारण भी बन जाती है, तो आपको बता दें, अब आप नेचुरल तरीके से कुछ फैशन स्टाइलिंग टिप्स की मदद से अपने कद को बढ़ा हुआ दिखा सकती हैं, अच्छी बात यह है कि वो भी बिना हील्स पहनें। आइए जानते हैं लंबा और कॉन्फिडेंट दिखाने वाले ऐसे ही 7 फैशन टिप्स।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

खुद को लंबा दिखाने के लिए फॉलो करें ये स्मार्ट फैशन ट्रिक्स वर्टिकल स्ट्राइप्स वाले कपड़े पहनें- लंबा दिखने के लिए हमेशा सीधी ऊपर-नीचे जाने वाली लाइन्स वाले कपड़े पहनें। इस तरह के कपड़े आंखों को ऊपर की ओर आकर्षित करते हैं, जिससे व्यक्ति की हाइट लंबी लगने लगती है। शर्ट, कुर्ता या पैंट चुनते समय स्ट्राइप्ड पैटर्न को प्राथमिकता दें।

फिटेड कपड़े चुनें- बहुत ढीले या ओवरसाइज कपड़े पहनने से शरीर छोटा दिख सकता है। सही फिटिंग वाले कपड़े आपको न केवल लंबा, बल्कि स्मार्ट भी दिखाते हैं।

सही हेयरस्टाइल चुनें- छोटी हाइट वाली महिलाओं को हेयरकट हमेशा ऐसा चुनना चाहिए जो ऊपर से वॉल्यूम दें, जैसे लेयर्स या पफ। इससे चेहरा लंबा लगता है और पर्सनालिटी भी शार्प नजर आती है।

लंबी जैकेट्स या कोट से बचें- बहुत लंबे कोट या जैकेट पहनने से हाइट और ज्यादा कम लग सकती है। ऐसे में अपने कद को बड़ा दिखाने के लिए हमेशा छोटे या मिड-लेंथ जैकेट्स ही पहनें।

एसेसरीज का रखें ध्यान- बहुत बड़े बैग या ओवरसाइज एसेसरीज आपकी हाइट को और कम दिखा सकते हैं। इसलिए स्लिम और मिनिमल एसेसरीज का इस्तेमाल करें।

वी नेक- वी नेक टी शर्ट या शर्ट पहनकर भी आप लंबी नजर आ सकती हैं। छोटी हाइट की लड़कियों को गोल गले की ड्रेस पहनने से बचना चाहिए।