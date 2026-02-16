ज्यादातर घर पर ही रहती हैं तो सीख लें स्टाइलिश कैसे दिखना है, सिंपल कपड़ों में भी प्यारी लगेंगी!
Tips to Look Stylish at Home: ज्यादातर समय घर में ही बिताती हैं और उसमें भी अपना बेहतर नहीं दिखतीं, तो इसका असर आपके मूड और एनर्जी दोनों पर पड़ता है। इमेज कोच गुरप्रीत कौर ने इसी से जुड़ी कुछ टिप्स साझा की हैं, आइए जानते हैं।
बाहर जाते हुए तो सभी अच्छे से तैयार होते हैं, लेकिन जब घर पर रहने की बात हो तो अपने लुक्स में बिल्कुल भी एफर्ट नहीं डालते। खासतौर से जो महिलाएं हाउसवाइफ हैं या वर्क फ्रॉम होम जॉब कर रही हैं, वो तो बिल्कुल भी अपने लुक्स पर ध्यान नहीं देतीं। जबकि ये काफी जरूरी है क्योंकि आप जैसा दिखती है वैसा ही महसूस करती हैं। अगर ज्यादातर समय घर में ही बिताती हैं और उसमें भी अपना बेहतर नहीं दिखतीं, तो इसका असर आपके मूड और एनर्जी दोनों पर पड़ता है। इसके लिए आपको महंगे या अनकंफर्टेबल कपड़े पहनकर घर में घूमने की जरूरत नहीं है। बस छोटी-छोटी टिप्स फॉलो कर के ही आप घर में स्टाइलिश और प्रेजेंटेबल दिख सकती हैं। इमेज कोच गुरप्रीत कौर ने इसी से जुड़ी कुछ टिप्स साझा की हैं, आइए जानते हैं।
बहुत पुराने कपड़े घर पर ना पहनें
ज्यादातर महिलाएं घर में पहनने के लिए अपने पुराने कपड़े इस्तेमाल करती हैं। आमतौर पर जो कपड़े बाहर पहन-पहनकर पुराने से हो जाते हैं, उन्हें ही घर में पहनने के लिए निकाल लेती हैं। इमेज कोच कहती हैं कि ये सबसे बड़ी गलती है। आपको हमेशा घर के लिए अलग कपड़े लेने चाहिए। भले ही आप ज्यादा महंगे कपड़े ना लें। आप बने-बनाए कॉर्ड सेट ले सकती हैं या कपड़ा खरीदकर बनवा भी सकती हैं। ये फैंसी भी लगेंगी और कंफर्टेबल भी रहेंगे।
सुबह नहाकर परफ्यूम जरूर लगाएं
अच्छा दिखने और महसूस करने के लिए हाइजीन बेहद जरूरी है। इसलिए रोज सुबह नहाने की आदत जरूर बनाएं। इसके बाद अपनी बॉडी पर कोई भी परफ्यूम या बॉडी मिस्ट जरूर अप्लाई करें। जब आप अच्छा स्मेल करती हैं तो मूड भी काफी अच्छा रहता है और आप बेहतर महसूस करती हैं।
अपना बेसिक स्किन केयर रूटीन जरूर फॉलो करें
गुरप्रीत कहती हैं कि तीसरी सबसे जरूरी चीज है कि अपना एक बेसिक स्किनकेयर रूटीन डेली जरूर फॉलो करें। क्लींजिंग, टोनिंग, मॉइश्चराइजिंग और सनस्क्रीन हेल्दी, ग्लोइंग स्किन के लिए काफी हैं। इसके अलावा लाइट मेकअप भी कर सकती हैं। कहीं बाहर नहीं जा रही हैं तो भी हल्की सी लिपस्टिक और काजल आपके लुक को एन्हांस कर सकता है, जिससे आप कुछ बिना किए भी काफी सुंदर दिख सकती हैं।
रोज बाल जरूर बांधें
अगर आलस के मारे आप भी डेली बाल नहीं बांधती हैं तो ये आदत बदल लें। बिखरे हुए बाल बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते और इनकी वजह से ही सारा लुक खराब हो जाता है। इसलिए इमेज कोच कहती हैं कि रोजाना अपने बाल जरूर बांधे। आप सिंपल सी पोनी बना सकती हैं या स्लीक सा बन। दोनों ही हेयरस्टाइल सिंपल हैं और काफी पॉलिश्ड लुक देते हैं।
घर पर अच्छी कंफर्टेबल स्लीपर पहनें
घर पर पुरानी चप्पलें या जूतियां पहनना अवॉइड करें। इसके अलावा नंगे पैर भी ना घूमें। घर के लिए अलग से कंफर्टेबल सी स्लीपर अलग आती हैं, जो आप ऑनलाइन या ऑफलाइन ले सकती हैं। ये बहुत ही क्लासी लगती हैं और पहनने में काफी कंफर्टेबल भी रहती हैं।
