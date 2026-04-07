डीप नेक ब्लाउज में दिखती है ब्रा? ट्राई करें ये 3 फैशन हैक, नहीं होगी शर्मिंदगी!
डीप नेक वाले ब्लाउज को स्टाइल करने में एक प्रॉब्लम बड़ी आम है और वो है ब्रा का दिखना। जरा सा गला बड़ा हुआ नहीं कि पीछे से पूरी ब्रा दिखने लगती है, जो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए कुछ फैशन हैक हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं।
डीप नेक ब्लाउज आजकल महिलाओं के फैशन स्टेटमेंट का हिस्सा बन गए हैं। चाहे साड़ी हो या फिर लहंगा, साथ में डीप नेकलाइन वाला ब्लाउज हो तो लुक अपने आप ही खास लगने लगता है। हालांकि डीप नेक वाले ब्लाउज को स्टाइल करने में एक प्रॉब्लम बड़ी आम है और वो है ब्रा का दिखना। जरा सा गला बड़ा हुआ नहीं कि पीछे से पूरी ब्रा दिखने लगती है, जो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। खासतौर से अगर ब्रा पैडेड नहीं है तो साथ में ब्रा पहननी ही पड़ती है। उसमें भी अगर आपके पास नॉर्मल वाली ब्रा ही है तो उसे बैकलेस या डीप नेक वाले ब्लाउज में कैसे हाइड करें, ये बड़ी चुनौती बन जाता है। अगर आपके साथ भी अक्सर यही होता है तो चलिए आज हम आपके साथ कुछ फैशन हैक शेयर कर रहे हैं, जिन्हें फॉलो करेंगी तो अगली बार से डीप नेकलाइन वाले ब्लाउज को स्टाइल करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी।
डीप नेक में ब्रा हाइड करने के लिए फॉलो करें ये वायरल हैक
डीप नेक या बैकलेस ब्लाउज स्टाइल करना है लेकिन पीछे से पूरी ब्रा शो हो रही है, तो ये वायरल हैक आपके बड़े काम आ सकता है। इसके लिए सबसे पहले पीछे से अपने ब्रा का हुक ओपन करें, फिर इसे अंदर की तरफ फोल्ड कर लें। दोनों ही साइड से आपको ऐसा कर लेना है। अब एक सेफ्टी पिन लें और उसकी मदद से ब्रा के फोल्ड्स को ब्लाउज के साथ सिक्योर कर दें। अब अपने ब्लाउज का हुक लगाएं, कितना भी डीप गला हो ब्रा पीछे से शो नहीं होगी।
रिमूवेबल पैडिंग या ब्रा इंसर्ट का इस्तेमाल करें
सबसे बेस्ट तो यही रहता है कि अगर आप डीप नेक वाले ब्लाउज बनवा रही हों, तो उसमें पहले से ही पैड फिट करा लें। इससे ब्रा पहनने का झंझट ही खत्म हो जाता है। हालांकि अगर आप पैड नहीं लगवा पाई हैं तो रिमूवेबल पैड खरीद सकती हैं। ये काफी पतले होते हैं और ब्लाउज पहनने के बाद आप इन्हें आसानी से एडजस्ट कर सकती हैं। फिर ब्रा पहनने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये आपको आसानी से ऑनलाइन या ऑफलाइन भी मिल जाएंगे।
ट्रांसपेरेंट स्ट्रैप्स वाले जरूर रखें
आपके पास एक दो ट्रांसपेरेंट स्ट्रैप्स वाले ब्रा भी होने चाहिए। ये पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट होता है, इसलिए शो होने पर भी खास नजर नहीं आता है। इसके एक दो पेयर अगर आपके पास होंगे तो आप आसानी से अपने डीप नेक ब्लाउज के साथ वियर कर पाएंगी। मार्केट में इनके स्ट्रैप्स भी अलग से काफी सस्ते में मिल जाते हैं, जिन्हें नॉर्मल ब्रा में अटैच कर के भी पहना जा सकता है।
लेखक के बारे मेंAnmol Chauhan
अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में टकंटेंट प्रोड्यूसर हैं। वह लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए हेल्थ, रिलेशनशिप, फैशन, ट्रैवल और कुकिंग टिप्स से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए रीडर-सेंट्रिक और सरल भाषा में उपयोगी जानकारी प्रस्तुत करना उनके लेखन की खास पहचान है।
करियर की शुरुआत
अनमोल ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से की। बतौर फ्रेशर, वह डिजिटल मीडिया के कंटेंट फॉर्मेट, रीडर बिहेवियर और सर्च ट्रेंड्स को समझते हुए लाइफस्टाइल और फूड से जुड़े प्रैक्टिकल विषयों पर काम कर रही हैं, जिनमें डेली कुकिंग टिप्स, आसान रेसिपी आइडियाज़ और किचन हैक्स शामिल हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
अनमोल चौहान ने दिल्ली विश्वविद्यालय से इतिहास और राजनीति विज्ञान में स्नातक (BA) की पढ़ाई की है। इसके बाद उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया। इस अकादमिक पृष्ठभूमि ने उन्हें सामाजिक समझ, फैक्ट-बेस्ड रिपोर्टिंग और जिम्मेदार पत्रकारिता की मजबूत नींव दी।
लेखन शैली और दृष्टिकोण
अनमोल का मानना है कि लाइफस्टाइल जर्नलिज्म का उद्देश्य सिर्फ ट्रेंड बताना नहीं, बल्कि रोजमर्रा में काम आने वाली, भरोसेमंद और आसानी से अपनाई जा सकने वाली जानकारी देना होना चाहिए। उनकी स्टोरीज में हेल्थ, फूड और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों को सरल भाषा में प्रस्तुत किया जाता है।
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