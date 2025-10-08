फेस शेप के हिसाब से जानें किस तरह की आईब्रो डिजाइन आपकी खूबसूरती को बढ़ाएगी how to fine perfect eyebrow design according to different face shapes, फैशन - Hindustan
फैशनhow to fine perfect eyebrow design according to different face shapes

फेस शेप के हिसाब से जानें किस तरह की आईब्रो डिजाइन आपकी खूबसूरती को बढ़ाएगी

Eyebrows shapes for different face types: चेहरे के अलग-अलग शेप के हिसाब से आइब्रो को बनवाना जरूरी होता है। इससे चेहरे की खूबसूरती निखर कर दिखती है और फेस के फीचर्स और भी ज्यादा शार्प एंड ब्यूटीफुल दिखते हैं।

Aparajita लाइव हिन्दुस्तानWed, 8 Oct 2025 09:00 PM
फेस शेप के हिसाब से जानें किस तरह की आईब्रो डिजाइन आपकी खूबसूरती को बढ़ाएगी

चेहरे को डिफाइन और खूबसूरत लुक देना चाहती तो अपनी आईब्रो पर पूरा फोकस करें। सही शेप में बनी आईब्रो की डिजाइन चेहरे को शार्प और परफेक्ट लुक देती है। हर बार पेसिंल काजल और स्पूलर की मदद से आईब्रो सेट करती हैं। तो इस बार पार्लर जाकर अपनी थ्रेडिंग को इन बताए तरीकों से बनवाएं। राउंड हो या फिर ओवर, चेहरे के हर शेप के लिए जानें कौन सी आईब्रो की डिजाइन फिट बैठेगी और आपकी खूबसूरती को बढाएगी।

राउंड शेप फेस

फेस का शेप अगर राउंड को हो तो मेकअप से लेकर स्टाइलिंग तक सबकुछ मुश्किल लगता है। आईब्रो की शेप भी काफी कन्फ्यूज कर देती है। तो जान लें कि राउंड शेप का फेस है तो उस पर हाई आर्च वाली आईब्रो ब्यूटीफुल दिखेगी। थ्रेडिंग बनवाते वक्त आइब्रो को बीच से थोड़ा पतला करें और आर्च को ऊंचा रखें। इससे फेस स्लिम दिखेगा

ओवल शेप फेस

चेहरे का शेप अंडाकार हो तो आईब्रो का शेप सॉफ्ट एंगल पर रखें। क्योंकि ओवल शेप पहले से ही शार्प और बैलेंस दिखता है। इस तरह के चेहरे पर नेचुरल शेप को रखें और बस हल्का सा आर्च दे दें।

चौकोर फेस

चेहरे का शेप अगर स्केवअर है तो हमेशा राउंड आर्च वाली आईब्रो बनवाएं। हल्का सा गोलाई लिए आर्च बनवाएंगी तो ये चेहरे के चौड़े जॉलाइन को सॉफ्ट लुक देगा।

हार्ट शेप फेस

अगर किसी का फेस फोरहेड के पास से चौड़ा और नीचे चिन तक आकर पतला हो जाता है तो ये हार्ट शेप फेस है। इस तरह के फेस पर गोलाई और लो आर्च वाली आईब्रो ब्यूटीफुल दिखेगी।

लांग फेस शेप

अगर चेहरे का शेप लंबा है तो आईब्रो की शेप को आर्च देने की बजाय सीधा रखें। स्ट्रेट शेप चेहरे की लंबाई को बैलेंस करता है। अगर किसी की आइब्रो में पर्याप्त मात्रा में बाल नहीं है तो उसे अलग-अलग तरीकों से आइब्रो को सेट करना चाहिए।

