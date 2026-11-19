शादी-पार्टी में साड़ी के साथ शॉल कैसे लें? ये 5 स्टाइलिश तरीके कर सकती हैं ट्राई!
सर्दियों की शादी या किसी फंक्शन में साड़ी के साथ शॉल लेने का तरीका आपके पूरे लुक को बदल सकता है। अगर अभी भी आप वही पुराने स्टाइल में शॉल ड्रेप करती हैं, तो थोड़ा सा चेंज ले कर आएं और ये स्टाइलिश तरीके ट्राई कर देखें।
शादी-पार्टी जैसे खास मौकों पर ज्यादातर महिलाएं साड़ी पहनना ही पसंद करती हैं। लेकिन सर्दियों का सीजन हो, तो समझ ही नहीं आता कि साड़ी में खुद को ठंड से कैसे बचाया जाए। इसके लिए कई बार महिलाएं शॉल ले लेती हैं, लेकिन उसे साड़ी के साथ कैरी कैसे करना है ये कन्फ्यूजन बनी रहती है। गलत तरीके से शॉल लेने पर पूरी साड़ी का लुक खराब हो जाता है। लेकिन वहीं अगर आप सही तरीके से साड़ी के साथ शॉल कैरी करें, तो ओवरऑल लुक और भी स्टाइलिश लग सकता है। साथ ही ठंड से बचने में भी मदद मिल सकती है। इस शादी सीजन आप भी ठंड में साड़ी पहनने वाली हैं, तो शॉल ड्रेप करने के ये तरीके आपको जरूर जान लेने चाहिए।
शादी-पार्टी में साड़ी के साथ शॉल कैसे लें?
तरीका 1- एक कंधे पर शॉल डालें
साड़ी के साथ आप कुछ इस तरह से एक कंधे पर शॉल ले सकती हैं। ये देखने में काफी ग्रेसफुल लगता है और आपकी साड़ी भी हाइलाइट होती है। इसके लिए अपने एक शोल्डर पर सेफ्टी पिन लगाकर शॉल को सिक्योर कर लें। इसके दूसरे सिरे को आप आगे की तरफ ला कर अपने हाथ पर लपेट सकती हैं, बहुत ही एलिगेंट लुक आएगा।
तरीका 2- पीछे की तरफ से दोनों कंधों पर लपेटें शॉल
ज्यादा ठंड है तो शॉल को इस तरह से दोनों कंधों पर लपेट सकती हैं। इससे आपकी कमर पूरी तरह ढक जाएगी और ठंड भी नहीं लगेगी। साथ ही आगे से आपकी साड़ी, ब्लाउज और नेकलेस भी हाइलाइट होंगे। इस तरह का ड्रेप सिंपल है और आपकी किसी तरह की सेफ्टी पिन लगाने की भी जरूरत नहीं है।
तरीका 3- शॉल को एक तरफ खुला छोड़कर कैरी करें
अगर आपको ज्यादा लेयरिंग पसंद नहीं है, तो एक शोल्डर पर शॉल को पिनअप कर सकती हैं। इसे ऐसे ही खुला छोड़ दें। एक कंधे पर साड़ी का पल्लू रहेगा और दूसरे कंधे पर शॉल, इससे ठंड भी कम लगेगी। हालांकि ये ड्रेप तभी ट्राई करें, जब हल्की ठंड हो या आपके ब्लाउज की स्लीव्स फुल हों।
तरीका 4- पीछे से आगे की तरफ लें शॉल
साड़ी के साथ आप अपने शॉल को पीछे की तरफ से दोनों हाथों पर लपेट सकती हैं। इस तरह का स्टाइल देखने में काफी ग्रेसफुल लुक देता है। बहुत ज्यादा ठंड ना हो, लेकिन आप अपने साथ शॉल कैरी करना चाहती हैं तो कुछ इस तरह से ले सकती हैं। खासकर वेलेवेट के शॉल इस तरह से लेंगी तो आपका लुक और भी एलिगेंट लगेगा।
तरीका 5- इनविजिबल ड्रेप ट्राई करें
अगर आप चाहती हैं कि शॉल दिखे ना और गर्माहट भी बनी रहे, तो ये ड्रेप ट्राई कर सकती हैं। इसके लिए अपने शॉल के एक सिरे को प्लीट्स के नीचे टक इन करें। फिर इसे पल्लू के साथ मिलाएं और अपनी बॉडी से रैप करें। इन दोनों को इकठ्ठा कर के अपने शॉल्डर पर सेफ्टी पिन से सिक्योर करें। अब पल्लू और शॉल को मिलाकर रिवर्स में प्लीट्स बनाएं और एल्बो पर रखें।
(All Images Credit- Pinterest)
लेखक के बारे मेंAnmol Chauhan
अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में टकंटेंट प्रोड्यूसर हैं। वह लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए हेल्थ, रिलेशनशिप, फैशन, ट्रैवल और कुकिंग टिप्स से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए रीडर-सेंट्रिक और सरल भाषा में उपयोगी जानकारी प्रस्तुत करना उनके लेखन की खास पहचान है।
करियर की शुरुआत
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