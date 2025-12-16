आप भी अक्षय खन्ना के Fa9la गाने की तरह बनना चाहते हैं महफिल की जान, इमेज कोच ने बताईं 3 ट्रिक्स

Hindustan Hindi News
संक्षेप:

अक्षय खन्ना ने धुरंधर के फस्ला गाने में जबरदस्त ऑरा क्रिएट किया है कि फ्रेम में उनके अगल-बगल कुछ नहीं दिख रहा। अगर आप चाहते हैं कि जहां जाएं वहां सब पर ऐसा ही इम्प्रेशन जमाएं तो इमेज कोच के ये ट्रिक्स सीख सकते हैं।

Dec 16, 2025 11:31 am ISTKajal Sharma लाइव हिन्दुस्तान
धुरंधर के फस्ला( Fa9la) गाने में अक्षय खन्ना ने महफिल लूट ली है। वह इतने अट्रैक्टिव दिख रहे हैं कि उनके पीछे रणवीर सिंह हैं, यह दो-चार बार देखने के बाद ही पता चलता है। इतना ही नहीं कुछ लोगों ने शाहरुख खान का एआई वर्जन बनाया जिसे उनके फैन्स तक ने रिजेक्ट कर दिया। मतलब लोग उस गाने में अक्षय खन्ना की जगह किसी और को नहीं देख पा रहे। आखिर वजह क्या है? इमेज कोच दिव्या अग्रवाल ने अक्षय खन्ना का लुक डिकोड किया है।

फिल्मों में यूज होती है ये ट्रिक

इमेज कोच दिव्या ने अपने इंस्टाग्राम पर अक्षय खन्ना की वायरल वॉक का फॉर्म्युला बताया है। यह है ABC इमेज। A का मतलब है अपीयरेंस, B का मतलब है बॉडी लैंग्वेज, C का मतलब है कम्युनिकेशन। दिव्या ने बताया है कि फिल्मों में यह टेक्नीक कई दशक से इस्तेमाल हो रही है ताकि लेजंडरी कैरेक्टर मोमेंट क्रिएट किया जा सके।

कैसे क्रिएट हुआ अक्षय का ऑरा

दिव्या ने अक्षय कुमार का 60 सेकंड का वायरल सीक्वेंस डाला है जिसमें वह फस्ला का हुक स्टेप करते दिख रहे हैं। सबसे इंट्रेस्टिंग बात ये है कि अक्षय का ये सीक्वेंस कोरियोग्राफ नहीं किया गया है। उन्होंने खुद किया था। दिव्या बताती हैं कि उन्होंने कैरेक्टर को इतनी अच्छी तरह समझा कि उनका ABC गाने पर एकदम फिट बैठ गया।

आइकॉनिक विलन अपनाते हैं ये ट्रिक

यही फॉर्म्युला हर आइकॉनिक विलन की एंट्री में यूज किया जाता है। जैसे...

मोगैम्बो (अपीयरेंस+आवाज)

अलाउद्दीन खिलजी (बॉडी लैंग्वेज+साइलेंस)

कबीर सिंह (वॉक+कैरेक्टर से मैच करते शब्द)

अक्षय का अपीयरेंस

दिव्या वीडियो में बताती हैं, अक्षय खन्ना की अपीयरेंस लाउड नहीं है, तड़क-भड़क वाली नहीं है। वह किसी ब्रैंड का शोऑफ नहीं कर रहे। ऐसे कपड़े हैं जो उनके कैरेक्टर पर सूट कर रहे हैं। ऐसा कलर चुना है जो कि वॉर्म ब्लैक है। अक्षय का हेयरस्टाइल उनके फेस शेप पर काफी सूट कर रहा है। थोड़ा सा पॉलिश्ड है, थोड़ा सा मेसी। वहीं अक्षय के सनग्लासेस उनके फेस शेप पर खूबसूरती से सूट कर रहे हैं। पूरे कपड़े काले हैं, ये मोनोक्रोम लुक उन्हें लंबा दिखा रहा है, वह पावरफुल, डॉमिनेटिंग और अथॉरोटेटिव लग रहे हैं, यही सीन की डिमांड है।

अक्षय की बॉडी लैंग्वेज

अक्षय की बॉडी लैंग्वेज सबसे पॉवरफुल पॉइंट है। वह जैसे ही अंदर एंट्री करते हैं, शरमाते नहीं, इधर-उधर नहीं देखते, वह कमरे के बीच में एक पॉज लेते हैं, सब पर नजर डालते हैं पूरे रूम को अपना बना लेते हैं तब अंदर आते हैं।

अक्षय का कम्युनिकेशन

अक्षय खन्ना गाने में सलाम करते दिखते हैं। वह मुस्कुराकर सबको ग्रीट कर रहे हैं, यह सबसे जरूरी है। आप कितने भी अच्छे या महंगे कपड़े पहन लें। आप कहीं जाते हैं तो सबसे अहम है कि कम्युनिकेट कैसे करते हैं। वहां जितने लोग बैठे हैं सबको हाय-हेलो करें, यह आपको पावरफुल दिखाता है।

