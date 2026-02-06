आपके फेस पर कैसे झुमके अच्छे लगेंगे? सूट-साड़ी के साथ पहनने से पहले देखें स्टाइल गाइड!
Fashion Tips: सही झुमके जहां आपके चेहरे की खूबसूरती को निखार सकते हैं, वहीं गलत झुमके फेशियल फीचर्स को दबा सकते हैं। फैशन इनफ्लुएंसर ऋचा ने बहुत ही सिंपल तरीके से समझाया है कि आपको अपने लिए कैसे झुमके सिलेक्ट करने चाहिए।
झुमके किसी भी इंडियन आउटफिट में जान डाल देते हैं। भले ही आप कोई ज्वैलरी ना पहनें लेकिन साड़ी या सूट के साथ झुमके डाल लिए, तो खूबसूरती अपने आप ही निखर जाती है। अब झुमके अलग-अलग साइज और डिजाइन में मौजूद होते हैं। आप पर भला कौन सा डिजाइन अच्छा लगेगा, ये आप अपनी फेस शेप के हिसाब से जान सकती हैं। सही झुमके जहां आपके चेहरे की खूबसूरती को निखार सकते हैं, वहीं गलत झुमके फेशियल फीचर्स को दबा सकते हैं। फैशन इनफ्लुएंसर ऋचा ने एक इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए बहुत ही सिंपल तरीके से समझाया है कि आपको अपने लिए कैसे झुमके सिलेक्ट करने चाहिए। आइए जानते हैं।
डायमंड फेस शेप के लिए चुनें ये झुमके
डायमंड फेस शेप में ऐसे झुमके परफेक्ट लगते हैं जो आपकी चीकबोन को नेचुरली एन्हांस करें। इसके लिए आप मीडियम लेंथ झुमके चुन सकती हैं। ये आपके फेशियल फीचर्स को और भी शार्प और सुंदर दिखाते हैं।
गोल चेहरा है तो ये झुमके चुनें
ऋचा बताती हैं कि अगर आपका चेहरा गोल है तो आपके गाल भरे हुए होंगे और जॉ लाइन सॉफ्ट होगी। ऐसे में आपको थोड़े लंबे झुमके और एंगुलर डिजाइन चूज करने चाहिए। इससे आपकी फेशियल शेप काफी बैलेंस हो कर आएगी।
स्क्वेयर (चौकोर) फेस शेप
स्क्वेयर यानी चौकोर फेस शेप में माथा थोड़ा ब्रॉड होता है और जॉ लाइन एकदम डिफाइंड होती हैं। ऐसे में आपको थोड़े राउंड और सॉफ्ट एजेस वाले झुमके चुनने चाहिए। ये आपके फेशियल फीचर्स को एक बैलेंस देते हैं, जिससे ओवरऑल लुक काफी निखर कर आता है।
ओवल फेस शेप के लिए झुमके
ओवल फेशियल शेप एक एम्प्टी कैनवस की तरह है यानी आप अलग अलग एक्सपेरिमेंट कर सकती हैं। ओवल फेस पर हर शेप और डिजाइन के झुमके ही अच्छे लगते हैं, ऐसे में आप नए ट्रेंड और अपनी पसंद के मुताबिक चुन सकती हैं।
हार्ट फेस शेप है तो ये चुनें
हार्ट फेस शेप में माथा चौड़ा और चिन पतली होती है। ऐसे में आपको वो झुमके चूज करने चाहिए जो नीचे की तरफ से चौड़े हों। इससे चेहरा काफी बैलेंस दिखता है।
