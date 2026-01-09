हर सूट के साथ दुपट्टा लेने का तरीका अलग होता है! यहां सीखें कैसे करना है स्टाइल

संक्षेप: Dupatta Styling Tips: हर सूट का टाइप अलग होता है तो उसके हिसाब से आपको दुपट्टा लेना चाहिए, ताकि उसकी एंब्रॉयडरी अच्छे से हाइलाइट हो और सूट का पूरा लुक निखर कर आए। आइए जानते हैं-

सूट एक ऐसा आउटफिट है, जो हर लड़की पर काफी जचता है। आपका बॉडी टाइप कैसा भी हो या कोई भी ऑकेजन हो आप सूट वियर कर सकती हैं, ये हमेशा ही अच्छा लगेगा। अब इस बात से तो आप भी सहमत होंगी कि सूट का लुक उसके दुप्पटे से ही निखर कर आता है। खासतौर से आप दुपट्टे को किस अंदाज में कैरी कर रही हैं, वो काफी मायने रखता है। अब हर सूट का टाइप अलग होता है तो उसके हिसाब से आपको दुपट्टा लेना चाहिए, ताकि उसकी एंब्रॉयडरी अच्छे से हाइलाइट हो और सूट का पूरा लुक निखर कर आए। यहां हम आपके लिए एक छोटी सी गाइड ले कर आए हैं, जिससे आप समझ पाएंगी कि कैसे सूट के साथ आपको दुपट्टा किस अंदाज में कैरी करना है। आइए जानते हैं।

प्लेन सूट के साथ ऐसे लें दुपट्टा आजकल प्लेन सूट काफी ट्रेंड में हैं, जिनपर कोई एंब्रॉयडरी या वर्क नहीं होता है लेकिन ये काफी स्टाइलिश अंदाज में सिले हुए होते हैं। ऐसे सूटों के साथ कभी भी दुपट्टे को इस तरह ना लें कि पूरा सूट हाइड हो जाए। बल्कि एक साइड शोल्डर पर दुपट्टा कैरी करें, इससे सूट का लुक एन्हांस हो जाता है।

हेवी प्रिंटेड सूट है तो ऐसे दुपट्टा लें डेली वियर के लिए हेवी प्रिंटेड सूट भी काफी पॉपुलर हैं। ये कंफर्टेबल भी रहते हैं और स्टाइलिश भी लगते हैं। ऐसे सूटों के साथ दुपट्टा इस अंदाज में लें, ताकी लुक क्लीन भी लगे और सूट का प्रिंट भी हाइड ना हो। बेस्ट रहेगा कि आप अपने गले में दुपट्टे को डाल दें, इससे सूट का डिजाइन भी हाइड नहीं होता और लुक काफी नीट लगता है।

डिजाइनर दुपट्टा ऐसे कैरी करें कई सूट ऐसे होते हैं जिनकी मेन हाइलाइट ही दुपट्टा होता है। अगर आपके भी किसी सूट का दुपट्टा हेवी या डिजाइनर है, तो दुप्पटे को हाइलाइट करें। इसके लिए आप वन आर्म वन शोल्डर स्टाइल ट्राई कर सकती हैं। यानी आपका दुपट्टा एक तरफ आपके कंधे पर हो और दूसरी तरफ से आपके हाथ पर डला हुआ हो। इस स्टाइल में आपका दुपट्टा भी हाइलाइट हो जाएगा और सूट भी हाइड नहीं होगा।