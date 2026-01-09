Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़फैशनHow to Carry Dupatta According to Your Suit Design A complete Styling guide
हर सूट के साथ दुपट्टा लेने का तरीका अलग होता है! यहां सीखें कैसे करना है स्टाइल

हर सूट के साथ दुपट्टा लेने का तरीका अलग होता है! यहां सीखें कैसे करना है स्टाइल

संक्षेप:

Dupatta Styling Tips: हर सूट का टाइप अलग होता है तो उसके हिसाब से आपको दुपट्टा लेना चाहिए, ताकि उसकी एंब्रॉयडरी अच्छे से हाइलाइट हो और सूट का पूरा लुक निखर कर आए। आइए जानते हैं-

Jan 09, 2026 01:50 pm ISTAnmol Chauhan लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

सूट एक ऐसा आउटफिट है, जो हर लड़की पर काफी जचता है। आपका बॉडी टाइप कैसा भी हो या कोई भी ऑकेजन हो आप सूट वियर कर सकती हैं, ये हमेशा ही अच्छा लगेगा। अब इस बात से तो आप भी सहमत होंगी कि सूट का लुक उसके दुप्पटे से ही निखर कर आता है। खासतौर से आप दुपट्टे को किस अंदाज में कैरी कर रही हैं, वो काफी मायने रखता है। अब हर सूट का टाइप अलग होता है तो उसके हिसाब से आपको दुपट्टा लेना चाहिए, ताकि उसकी एंब्रॉयडरी अच्छे से हाइलाइट हो और सूट का पूरा लुक निखर कर आए। यहां हम आपके लिए एक छोटी सी गाइड ले कर आए हैं, जिससे आप समझ पाएंगी कि कैसे सूट के साथ आपको दुपट्टा किस अंदाज में कैरी करना है। आइए जानते हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

प्लेन सूट के साथ ऐसे लें दुपट्टा

आजकल प्लेन सूट काफी ट्रेंड में हैं, जिनपर कोई एंब्रॉयडरी या वर्क नहीं होता है लेकिन ये काफी स्टाइलिश अंदाज में सिले हुए होते हैं। ऐसे सूटों के साथ कभी भी दुपट्टे को इस तरह ना लें कि पूरा सूट हाइड हो जाए। बल्कि एक साइड शोल्डर पर दुपट्टा कैरी करें, इससे सूट का लुक एन्हांस हो जाता है।

हेवी प्रिंटेड सूट है तो ऐसे दुपट्टा लें

डेली वियर के लिए हेवी प्रिंटेड सूट भी काफी पॉपुलर हैं। ये कंफर्टेबल भी रहते हैं और स्टाइलिश भी लगते हैं। ऐसे सूटों के साथ दुपट्टा इस अंदाज में लें, ताकी लुक क्लीन भी लगे और सूट का प्रिंट भी हाइड ना हो। बेस्ट रहेगा कि आप अपने गले में दुपट्टे को डाल दें, इससे सूट का डिजाइन भी हाइड नहीं होता और लुक काफी नीट लगता है।

डिजाइनर दुपट्टा ऐसे कैरी करें

कई सूट ऐसे होते हैं जिनकी मेन हाइलाइट ही दुपट्टा होता है। अगर आपके भी किसी सूट का दुपट्टा हेवी या डिजाइनर है, तो दुप्पटे को हाइलाइट करें। इसके लिए आप वन आर्म वन शोल्डर स्टाइल ट्राई कर सकती हैं। यानी आपका दुपट्टा एक तरफ आपके कंधे पर हो और दूसरी तरफ से आपके हाथ पर डला हुआ हो। इस स्टाइल में आपका दुपट्टा भी हाइलाइट हो जाएगा और सूट भी हाइड नहीं होगा।

सूट पर हेवी एंब्रॉयडरी हो तो ऐसे लें दुपट्टा

अगर आपके सूट का गला काफी हेवी एंब्रॉयडरी वाला है या सामने की तरफ काफी सुंदर वर्क है, तो इसे दुपट्टे से हाइड बिल्कुल भी ना करें। ऐसे सूटों के साथ दुपट्टे को हमेशा अपने हाथों पर कैरी करें। ये स्टाइल काफी एलिगेंट भी लगता है और आपके सूट को भी हाइलाइट करता है।

ये भी पढ़ें:घर के कपड़ों में भी सुंदर और स्टाइलिश दिखना है? तो ये कलर कॉम्बिनेशन नोट कर लें!
ये भी पढ़ें:स्वेटर पहनकर बिगाड़ लेती हैं लुक, तो सीख लें साड़ी स्टाइल करने के ये टिप्स!
Anmol Chauhan

लेखक के बारे में

Anmol Chauhan
अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान में ट्रेनी कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। यहां वे लाइफस्टाइल से जुड़ी खबरें लिखती हैं। अनमोल नोएडा की रहने वाली हैं और उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। वे 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ी। अनमोल को उपन्यास पढ़ना और कविता लिखना पसंद है। और पढ़ें
Fashion Tips

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।