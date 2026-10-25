करवाचौथ पर लाल साड़ी में पाएं बॉलीवुड हसीनाओं जैसा लुक, सोलह शृंगार से निखरेगी खूबसूरती

करवाचौथ पर लाल रंग का खास महत्व है और इस दौरान अगर आप भी लाल रंग की साड़ी या सूट पहन रही हैं तो एक्ट्रेसेस जैसा लुक पाने के लिए उनसे कुछ टिप्स ले सकती हैं। यहां सीखिए सही तरह से कैसे करें शृंगार ताकी खूबसूरती निखर जाए।

करवाचौथ इस साल 29 अक्टूबर को मनाया जाएगा। ये दिन सुहागिन महिलाओं के लिए काफी खास होता है। वह इस दिन पति की लंब उम्र के लिए उपवास रखती हैं और पूजा पाठ के समय पर लाल-गुलाबी रंग की साड़ी में तैयार होती हैं। इस दिन लाल रंग का खास महत्व है। माना जाता है कि लाल रंग सुहागिन महिलाओं का होता है और मान्यताओं में इसे शुभ माना जाता है। इसलिए ज्यादातर महिलाएं करवाचौथ के दिन लाल रंग की साड़ी पहनना पसंद करती हैं। हालांकि कुछ महिलाएं सूट या लहंगे में भी तैयार होती हैं। अगर आप भी इस बार लाल रंग की साड़ी पहन रही हैं और इस रंग में एक्ट्रेसेस जैसी लुक पाना चाहती हैं तो उनके स्टाइल से कुछ आइडियाज लें। यहां हम अदाकाराओं के लुक से लेने लायक स्टाइलिंग आइडियाज बता रहे हैं।

1) ट्रेडिशनल जूलरी करें स्किप

करवाचौथ पर महिलाओं के बीच में सुंदर दिखने की होड़ लगी रहती है। ऐसे में कपड़ों से लेकर जूलरी सिलेक्शन तक सब कुछ टॉप लेवल का होता है। हालांकि, हर बार आउटफिट के साथ सेम ट्रेडिशनल जूलरी आपके लुक को बोरिंग बना सकती हैं। अगर आप प्लेन रेड साड़ी में स्टाइलिश लुक चाहती हैं तो शिल्पा शेट्टी की तरह एंटीक जूलरी पहने। ये लुक को खास और स्टाइलिश बनाने में मदद करेंगी।

2) चूड़ियों की जगह कड़े

हर इंडियन लुक में चूड़ियां बहुत जरूरी होती हैं। करवाचौथपर भी इनका खास महत्व है, लेकिन पूरी तरह से सिर्फ चूड़ियां पहनने की जगह आप अंकिता लोखंडे की तरह कड़ों का सेट बनाकर पहनें। ये दिखने में काफी अच्छे लगते हैं और लुक को अलग बनाने में मदद करते हैं।

3) फैंसी चुनें ब्लाउज डिजाइन

साड़ी चाहें सिंपल हो या फिर हैवी, एक सही ब्लाउज डिजाइन लुक को इंहेंस करने का काम करता है। अगर आप अपने लुक को फैंसी बनाना चाहती हैं तो एक सही ब्लाउज डिजाइन चुनें। चाहें तो आलिया की तरह ब्रालेट पैटर्न को भी चुन सकती हैं। ये हर तरह की साड़ी के साथ अच्छा लगता है।

4) कंट्रास्ट जूलरी से लुक बनेगा सुंदर

किसी भी तरह के आउटफिट को जूलरी के साथ पूरा किया जाता है। ट्रेडिशनल आउटफिट के साथ अक्सर महिलाएं एक गलती करती हैं कि वह सेम रंग की जूलरी पहन लेती हैं। अब अगर लाल रंग की साड़ी के साथ आप लाल रंगी की ही जूलरी पहन लेती हैं तो इसमें आपका लुक खिलकर दिखाई नहीं देता है। एक रॉयल लुक के लिए कंट्रास्ट रंग की जूलरी पहनें। जैसे करीना ने लाल रंग की साड़ी के साथ हरे रंग की जूलरी को पहना है, जिसकी वजह से लुक काफी रॉयल लग रहा है।

5) सही हेयरस्टाइल