डेली मस्कारा लगाने की ये आदत कहीं आंखों पर भारी ना पड़ जाए! जान लें ये बातें

संक्षेप: डेली मस्कारा लगाने से आंखें खूबसूरत दिखती हैं, लेकिन इसकी कुछ आदतें आंखों और पलकों को नुकसान पहुंचा सकती हैं। जानिए रोज मस्कारा इस्तेमाल करने के साइड इफेक्ट्स।

आज के समय में मस्कारा लगभग हर मेकअप किट का जरूरी हिस्सा बन चुका है। यह आंखों को तुरंत डिफाइंड लुक देता है और पलकों को लंबा, घना व आकर्षक दिखाने में मदद करता है। ऑफिस, पार्टी या रोजमर्रा के मेकअप में महिलाएं बिना सोचे-समझे मस्कारा को डेली रूटीन का हिस्सा बना लेती हैं। लेकिन क्या आप जानती हैं कि रोजाना मस्कारा लगाने की आदत आपकी आंखों की सेहत पर धीरे-धीरे असर डाल सकती है?

मस्कारा में मौजूद केमिकल्स, प्रिजर्वेटिव्स और वाटरप्रूफ फॉर्मूले पलकों को कमजोर बना सकते हैं और आंखों में जलन, खुजली या इंफेक्शन का कारण भी बन सकते हैं। खासतौर पर यदि मस्कारा को सही तरीके से ना हटाया जाए या एक्सपायर्ड प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया जाए तो जोखिम और बढ़ जाता है। इसलिए मस्कारा लगाने से पहले इसके संभावित साइड इफेक्ट्स को जानना बेहद जरूरी है, ताकि खूबसूरती के साथ आंखों की सुरक्षा भी बनी रहे।

1. आंखों में जलन और खुजली डेली मस्कारा लगाने से आंखों में जलन, खुजली या रेडनेस हो सकती है, खासकर संवेदनशील आंखों वालों में। कई बार केमिकल्स आंखों को इरिटेट कर देते हैं।

2. पलकों का झड़ना हर दिन मस्कारा लगाने और उसे सही तरीके से ना हटाने से पलकें कमजोर होकर टूटने और झड़ने लगती हैं।

3. बैक्टीरियल इंफेक्शन का खतरा पुराना या एक्सपायर्ड मस्कारा बैक्टीरिया का घर बन जाता है। इससे आई इंफेक्शन, स्टाई या कंजक्टिवाइटिस हो सकता है।

4. ड्राय और कमजोर पलकें मस्कारा में मौजूद अल्कोहल और प्रिजर्वेटिव्स पलकों को ड्राय और बेजान बना सकते हैं।

5. आंखों में एलर्जी कुछ लोगों को मस्कारा से वॉटरिंग, सूजन या एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है। ऐसे में तुरंत इस्तेमाल बंद करना चाहिए।

6. आंखों की नमी कम होना बार-बार मस्कारा लगाने से आंखों की नेचुरल नमी प्रभावित हो सकती है जिससे ड्राई आई सिंड्रोम की समस्या बढ़ती है।