चादर से कुर्ते का सफर तय करने वाला कश्मीरी फिरन बना फैशन स्टेटमेंट, जानें कीमत से लेकर खासियत

संक्षेप: ये ऊन, कॉटन या पश्मीना से बनी पोशाक सदियों से कश्मीर के लोगों को सर्दी से बचाती रही है, लेकिन आज ये ग्लोबल फैशन वर्ल्ड में धूम मचा रही है। आइए जानते हैं कैसे ये सिंपल ड्रेस समय के साथ स्टाइलिश स्टेटमेंट बन गई।

हर मौसम का अपना एक अलग फैशन ट्रेंड होता है। गर्मियों में जहां सूती कपड़े तन और मन को सुकून देते हैं वहीं सर्दियों में ऊनी कपड़ों की गर्माहट दिल को छू जाती है। फिलहाल सर्दियों का मौसम चल रहा है और कश्मीरी फेरन युवाओं की पसंद बने हुए हैं। बता दें, कश्मीरी फिरन सिर्फ एक पारंपरिक लंबी लूज कुर्ती नहीं है, बल्कि कश्मीर की ठंडी वादियों की पहचान भी है। ये ऊन, कॉटन या पश्मीना से बनी पोशाक सदियों से कश्मीर के लोगों को सर्दी से बचाती रही है, लेकिन आज ये ग्लोबल फैशन वर्ल्ड में धूम मचा रही है। फिरन सिर्फ फैशन से नहीं जुड़ा है, बल्कि इसकी जड़े कश्मीर की संस्कृति और लोगों से भी बहुत गहराई से जुड़ी है। आइए जानते हैं कैसे ये सिंपल ड्रेस समय के साथ स्टाइलिश स्टेटमेंट बन गई। साथ ही यह भी जानने की कोशिश करेंगे क्या है फिरन की खासियत और इसकी असल कीमत।

चादर से बना कुर्ता सालों पहले लोग कश्मीर में कड़कड़ाती ठंड से बचने के लिए लंबी ऊनी चादर ओढ़ते थे। लेकिन इस तरह की चादर के साथ लोगों को अपने रोजमर्रा के काम करना मुश्किल लगने लगा। जिसके बाद लोगों ने ठंड से बचने के साथ काम को आसान बनाने के लिए इस चादर को सिलकर एक लंबी, ढीली-ढाली ट्यूनिक का आकार दे दिया, जिसे फिरन का नाम दिया गया।

कश्मीरी फिरन में दिखती है सूफी और मुगल की झलक फिरन का नाम फारसी शब्द 'पेरहान' (Perahan) से आया है, जिसका मतलब है लंबा चोगा। 15वीं-16वीं शताब्दी में सूफी संतों और मध्य एशिया से आए विद्वानों ने कश्मीर में लंबे रोब्स का चलन लाया। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि मुगल सम्राट अकबर ने 1586 में कश्मीर पर विजय के बाद इसे लोकप्रिय बनाया । यह पोशाक न सिर्फ गर्माहट देती थी, बल्कि कंगड़ी (Kangri) को छिपाने के लिए परफेक्ट था। शुरू में ये सामान्य लोगों के लिए सादा ऊनी फिरन था, लेकिन बाद में इसे अमीरों में तिल्ला (सोने-चांदी की कढ़ाई), आरि, सोझनी और दबका वर्क से सजाया जाने लगा। धीरे-धीरे ये कश्मीरी पहचान का प्रतीक बन गया और लोग इसे शादियों, त्योहारों और रोजमर्रा के जीवन में भी पहनने लगे।

समय ने बदला फिरन का रूप पहले के समय में महिलाओं के फिरन में कढ़ाई, तिल्ला वर्क, आरी वर्क जैसे सजावटी काम और रंगीन डिजाइन जोड़े गए , लेकिन पुरुषों के फेरन को महिलाओं की तुलना में सिंपल ही रखा गया। इसके अलावा पहले के फिरन फर्श तक लंबे होते थे, जो आजकल साइज में थोड़े छोटे, मॉडर्न और ट्रेंडी कट्स के साथ बनवाए जाते हैं।

फिरन बना फैशन रिवोल्यूशन फिरन के मॉडर्न वर्जन में साइड स्लिट्स, रैगलन कट (वेस्टर्न कोट स्टाइल), हल्के फैब्रिक्स (कॉटन ब्लेंड) और शॉर्ट लेंथ जोड़े गए। जो देखने में घुटने तक का आरामदायक और स्टाइलिश ट्यूनिक लगता है। बात अगर फ्यूजन फैशन की करें तो आज फिरन को जींस, लेगिंग्स या ट्राउजर्स के साथ पेयर करके ऑफिस, कैजुअल आउटिंग्स या पार्टीज में पहना जा रहा है। पुरुषों में भी 'रैगलन फिरन' पॉपुलर हो रहा है, जो कश्मीरी टच के साथ कोट जैसा लुक देता है।