हॉट पिंक कलर है न्यू ट्रेंड, हीरोइनों से सीख लें पहनने का तरीका
Fashion Tips: आने वाले त्योहारों और शादियों में रेडी होने के लिए सबसे हटके कलर चाहती हैं तो रानी पिंक या ब्राइट पिंक कलर के शेड को चुनें। ये कलर इन दिनों एक्ट्रेसेज का फेवरेट बना हुआ है। देख लें अनन्या पांडे से लेकर रकुल का बेस्ट लुक।
त्योहारों का सीजन चल रहा है और अगले महीने भी नवरात्रि से लेकर दिवाली, भाई दूज करवाचौथ जैसे त्योहार लाइन में हैं। वहीं इस बीच शादियां भी स्टार्ट हो जाएंगी। ऐसे में लड़कियों के लिए तैयार होने के कई सारे मौके रहते हैं। अब रेडी होना है तो कपड़े ही बात होगी ही। अगर इस फेस्टिव और वेडिंग सीजन में ट्रेंडी लुक चाहती तो हीरोइनों के लेटेस्ट लुक के क्लू लेकर रेडी होने की तैयारी कर लें। वैसे बारीकी से देखें तो हॉट पिंक कलर ट्रेंडी है। अनन्या पांडे के शो स्टॉपर लहंगे से लेकर गणेश उत्सव में पहने रकुल के पिंक लहंगे ब्यूटीफुल दिखे। तो अगर आप सारी अटेंशन पाने की ख्वाहिश में हैं या फिर करवा चौथ पर पति का दिल चुराना है तो सुर्ख गुलाबी रंग के इन आउटफिट को पहनकर रेडी हो सकती हैं। देख लें इन एक्ट्रेसेज के लुक्स।
हॉट पिंक लहंगा
रकुल प्रीत सिंह ने गणेश उत्सव को सेलिब्रेट करने के लिए सुर्ख गुलाबी रंग का लहंगा पहना था। जिसके साथ मैच कॉर्सेट डिजाइन का ब्लाउज पूरी तरह से ट्रेंड सेटर है। तो अगर आप करवा चौथ पर या वेडिंग फंक्शन में रेडी होने के लिए किसी एक लुक की तलाश में हैं तो ये सुर्ख गुलाबी लहंगा बिल्कुल परफेक्ट है। जिस पर बनी एंब्रायडरी कलर के साथ पूरी तरह से फिट बैठ रही और मिनिमल लुक के साथ अट्रैक्टिव बना रही।
फ्यूशिया शरारा
त्योहारो पर शरारा पहनकर रेडी होना सबसे बेस्ट लुक में से एक है। तो अगर आप दिवाली की शॉपिंग करने वाली हैं या भाई दूज पर रेडी होना चाहती है। प्रज्ञा जायसवाल का ये फ्यूशिया पिंक शरारा बेस्ट आउटफिट होगा। जिसे उन्होंने कुंदन वाले झुमकों के साथ पेयर किया है और पूरा अटेंशन ये प्यारा सा शरारा चुरा रहा है।
ब्राइट कलर की साड़ी बनाएगी खास
झीनी सी साड़ी पहनकर हर किसी का ध्यान खींचना चाहती हैं तो कृति सेनन के जैसे गुलाबी रंग की साड़ी को चुन सकती हैं। साथ में एंब्रायडरी वाला ब्लाउज और मिनिमल ज्वैलरी लुक साड़ी को हाईलाइट करेगा और आपका लुक ब्यूटीफुल नजर आएगा।
अनन्या पांडे का ब्राइट पिंक लुक
अनन्या पांडे बीते दिनों शो स्टॉपर बन सुर्ख गुलाबी रंग के लहंगे में वॉक कर चुकी हैं। जिसमे उनके लहंगे साथ पहनी ज्वैलरी ने भी अटेंशन चुरा लिया था। तो ये शिमरी एंब्रायडरी वाला लहंगा ब्राइडल के लुक के लिए परफेक्ट है।
