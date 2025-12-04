हुडी से लेकर टर्टल नेक स्वेटर पहनकर भी दिखेंगी स्टाइलिश, जान लें कौन सी हेयरस्टाइल बनाएं

संक्षेप: Hairstyle Guide for Different Neckline Sweater: स्वेटर पहनकर ऑफिस या कॉलेज जाती है और बोरिंग सा लुक दिखता है तो इस हेयरस्टाइलिंग आइडिया को जान लें। हर तरह के स्वेटर पहनकर स्टाइलिश नजर आएंगी।

सर्दियों में स्टाइलिश दिखना कई बार मुश्किल हो जाता है। खासतौर पर जब हेयरस्टाइल सही ना हो। स्वेटर के साथ अक्सर समझ नहीं आता कि कौन सा हेयरस्टाइल कैरी करें। जो आपके सिंपल लुक को भी स्टाइलिश और ग्रेसफुल बना दें। ऐसे में फैशन ब्लॉगर नताली किम ने कुछ हेयर स्टाइलिंग टिप्स दिए हैं। जो स्वेटर की नेकलाइन के हिसाब से हैं और बिना एफर्ट आपके पूरे लुक को चेंज कर देंगे। तो आप भी जान लें स्वेटर की नेकलाइन के हिसाब से कैसे चुनें सही हेयरस्टाइल।

टर्टल नेकलाइन स्वेटर अगर आप टर्टल नेकलाइन स्वेटर पहन रही है तो सिंपल से हेयर को हाई पोनी में बांध लें। इससे आपका पूरा फेस दिखेगा और गर्दन भी लंबी नजर आएगी। वहीं खुले बाल टर्टल नेकलाइन के साथ मेसी लुक दे सकते हैं। इसलिए ये हेयरस्टाइल टर्टल नेक स्वेटर के साथ परफेक्ट तरीके से मैच करती है।

क्रू नेक स्वेटर अगर आपका स्वेटर क्रू नेक है। यानी की ऐसे स्वेटर जिसकी नेकलाइन नेक के काफी करीब होती है और राउंड शेप में रहती है। तो इस तरह के स्वेटर में स्टाइलिश दिखने के लिए बालों को हाफ बन या हाफ डू हेयरस्टाइल में बांध लें। ये स्टाइल क्रू नेक स्वेटर के साथ परफेक्ट दिखती है।

हूडी के साथ किस तरह की हेयरस्टाइल मैच करेगी अगर आप हूडी पहनकर गॉर्जियस दिखना चाहती हैं तो स्लीक हेयर अपडू बन बनाकर तैयार हो जाएं। ये हेयर बन हूडी के साथ स्मार्ट लुक देगा।

वी नेकलाइन वी नेकलाइन वाले स्वेटर्स पहन रहीं या जिस स्वेटर में फ्रंट में जिप के साथ वी नेकलाइन बना है। इस तरह के स्वेटर के साथ हाफ अप पोनीटेल बनाएं। मतलब हाफ पोनी बनाकर बाकी बालों को खुला छोड़ दें।

पोलो स्वेटर अगर स्वेटर में कॉलर बने हुए हैं तो इस तरह के स्वेटर को पोलो स्वेटर बोलते हैं। इसके साथ मेसी फ्रेंच बन स्टनिंग दिखता है और बिना एफर्ट के आपको स्टाइलिश बनाता है।