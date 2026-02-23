Holi 2026: रंगों की मस्ती के साथ स्टाइल और कंफर्ट देगा कलरफुल दुपट्टा, 3 तरीकों से करें कैरी
Holi Fashion: होली पर रंग जमाने के साथ स्टाइल से भी सबको इंप्रेस कर लें। कलरफुल दुपट्टे को आप 3 तरह से कैरी करें और ना फ्यूजन लुक क्रिएट करें बल्कि किसी भी तरह के ऊप्स मोमेंट से भी खुद को बचाएं।
होली का त्योहार रंग और मस्ती का होता है। लेकिन इन रंगों की मस्ती के साथ स्टाइल और कंफर्ट का ध्यान रखना भी जरूरी है। कई बार पानी से भीगने की वजह से असहज होने की स्थिति पैदा हो जाती है। ऐसे में एक कलरफुल दुपट्टा आपकी बड़ी मदद कर सकता है। आप इसे अपने कंफर्ट के लिए लें लेकिन पूरे स्टाइल और स्वैग के साथ। जिसकी वजह से आपका लुक ना केवल होली के रंग में रंगा नजर आएगा बल्कि आपको किसी भी असहज मोमेंट से चाने में भी मदद करेगा।
जींस के साथ बना लें श्रग
आप सोचेंगी ऐसा ही है तो क्यों ना श्रग ही खरीद लें। लेकिन कलरफुल दुपट्टा आप बाद में भी अलग तरीके से यूज कर सकती हैं। मल्टीपर्पज कपड़े आपकी वॉर्डरोब में जरूर होने चाहिए। एक अच्छे क्वालिटी के ढाई मीटर लंबे कलरफुल दुपट्टे को खरीद लें। इसे आप होली के टाइम अलग-अलग तरीकों से कैरी करें। जींस और टॉप पहन रहीं तो श्रग बना लें। जब जरूरत हो तो इसे खोलकर स्टोल की तरह भी वियर कर लें। श्रग बनाने के लिए बस ये स्टेप फॉलो करें।
सबसे पहले दुपट्टे को तीन परत में कर लें और इसके दो हिस्से को उठाकर गांठ बांध लें। गांठ लग जाने से ये दो हिस्से में बंट जाएगा। दोनों तरफ के हिस्से में हाथ डालें और बन जाएगा आपका स्मार्ट श्रग।
दुपट्टे से खुद को ऐस करें कवर
अगर आपने कोई बोल्ड डिजाइन का टॉप पहना और आप खुद को दुपट्टे से कवर करना चाहती हैं तो बस इस हैक को ट्राई करें।
दुपट्टे के दो किनारों पर गांठ लगाएं। गले में फंसाएं। फ्रंट में लटक रहे सारे फैब्रिक को समेटें और दोबारा से गर्दन के पीछे ले जाएं। ऐसा करने से बीच में स्पेस बन जाएगा। उसमे से हाथ को बाहर निकालें और बैक पर दुपट्टे को पूरा खींचकर ढंक दें। फ्रंट के किनारों को आगे लाकर नॉट बना लें। बन जाएगा फौरन स्टाइलिश टॉप, जो होली खेलते वक्त आपको किसी भी असहज स्थिति से बचाएगा।
स्कार्फ से बना लें टॉप
किसी चौकोर साइज वाले स्कार्फ को लें। उसे डबल फोल्ड कर तिकोना बना लें। अब पीछे से लाकर दोनों कंधों पर रखें और अंदर की तरफ से किसी रबर बैंड से दोनों को इकट्ठा कर लें। इसे सुंदर बनाने के लिए स्कार्फ के बीच में किसी रिंग या किसी डिजाइनर सेफ्टी पिन का भी यूज कर सकती हैं। बस कंधे पर भी टॉप के साथ पिन लगाकर फिक्स कर लें। जिससे ये फिसले नहीं। बन जाएगा आपका टॉप जो होली खेलते वक्त आपको किसी भी ऊप्स मोमेंट से बचाने में मदद करेगा।
लेखक के बारे मेंAparajita
शॉर्ट बायो
अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।
परिचय एवं अनुभव
अपराजिता शुक्ला पिछले छह से अधिक सालों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती आ रही हैं। करियर की शुरुआत अमर उजाला डिजिटल में इंटर्नशिप और फिर बतौर जूनियर कंटेंट राइटर के रूप में की। जहां पर उन्हें मिसेज इंडिया 2021 की रनर अप के इंटरव्यू को भी कवर करने का मौका मिला। वहीं अब लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अपराजिता शुक्ला ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बी.कॉम के साथ मास कम्यूनिकेशन की डिग्री ली है।
लेखन शैली और दृष्टिकोण
सरल और बेहद सामान्य भाषा में सेहत, फिटनेस और खान-पान के विषय में जानकारी देने के साथ बॉलीवुड फैशन पर निगाह रखती हैं। एक्टर-एक्ट्रेसेज के फैशन सेंस को आम लड़के-लड़कियों की पसंद-नापसंद के साथ कंफर्ट से जोड़कर टिप्स देना खासियत है। वहीं ट्रेंड में चल रहे विषयों के साथ रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाले हैक्स और टिप्स को अपने पाठकों तक पहुंचाना पसंद करती हैं।
विशेषताएं:
सेहत और फिटनेस से जुड़ी समस्याओं के निदान और कारण पर विशेषज्ञों की तथ्यपरक जानकारी
बॉलीवुड फैशन और आम लोगों की स्टाइल से जुड़ी जानकारी
ट्रैवल, रिलेशनशिप, कुकिंग टिप्स एंड हैक्स के साथ लाइफ की समस्याओं के निदान पर सरल भाषा में लिखना
