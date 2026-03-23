Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

सुर्ख लाल आलता कैसे बना 16 शृंगार का हिस्सा? राधा रानी और श्रीकृष्ण से भी जुड़ी है परंपरा!

Mar 23, 2026 05:31 pm ISTAnmol Chauhan लाइव हिन्दुस्तान
share

क्या आपने कभी सोचा है कि आज महिलाओं के सोलह श्रृंगार का अहम हिस्सा बन चुका यह आलता आखिर शुरू कहां से हुआ? कैसे एक साधारण सा लाल रंग परंपरा और संस्कृति की पहचान बन गया? चलिए जानते हैं क्या है आलता का इतिहास और इससे जुड़ी परंपरा।

सुर्ख लाल आलता कैसे बना 16 शृंगार का हिस्सा? राधा रानी और श्रीकृष्ण से भी जुड़ी है परंपरा!

हिंदू धर्म में आलता को सोलह श्रृंगार का अभिन्न हिस्सा माना जाता है। शादीशुदा महिलाएं हर तीज-त्यौहार या किसी भी शुभ मौके पर पैरों में आलता जरूर लगाती हैं। इसके लाल रंग से महिलाओं के पैरों की खूबसूरती और निखर जाती है और पूरा रूप और भी आकर्षक लगने लगता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आज महिलाओं के सोलह श्रृंगार का अहम हिस्सा बन चुका यह आलता आखिर शुरू कहां से हुआ? कैसे एक साधारण सा लाल रंग परंपरा और संस्कृति की पहचान बन गया? और क्यों हर शुभ मौके पर इसे लगाना जरूरी माना जाता है? चलिए जानते हैं क्या है आलता का इतिहास और इससे जुड़ी परंपरा।

आलता क्या होता है?

आलता एक लाल रंग का लिक्विड होता है जिसे महिलाएं अपने पैरों और कभी-कभी हाथों में लगाती हैं। पहले के समय में इसे घर पर ही प्राकृतिक चीजों जैसे लाख या फूलों के रंग से बनाया जाता था। लेकिन अब यह बाजार में आसानी से मिल जाता है। जब आप किसी शादी या त्योहार में महिलाओं के पैरों के किनारों पर लाल रंग लगा देखते हैं, तो वही आलता होता है। इसे लगाने से पैर साफ-सुथरे और सुंदर दिखते हैं।

ये भी पढ़ें:लोहे की छड़ें और दर्द! जानें ब्रा का 4500 साल पुराना और हैरान करने वाला इतिहास

आलता की शुरुआत आखिर कैसे हुई

आलता की परंपरा बहुत पुरानी मानी जाती है। धार्मिक कहानियों में भी इसका जिक्र मिलता है। कहा जाता है कि भगवान कृष्ण ने राधा जी के पैरों में आलता लगाया था, जिसे प्रेम का प्रतीक माना गया। धीरे-धीरे यह महिलाओं के श्रृंगार का जरूरी हिस्सा बन गया। खासकर शादी में दुल्हन को आलता जरूर लगाया जाता है। कई जगह आज भी माना जाता है कि बिना आलता के दुल्हन का श्रृंगार पूरा नहीं होता।

पैरों में आलता लगाने का महत्व

आलता सिर्फ पैरों को सुंदर दिखाने के लिए नहीं होता है। बल्कि इसके लाल रंग को बेहद शुभ माना जाता है। यह खुशहाली और प्यार का प्रतीक होता है। इसी वजह से पूजा, व्रत और शादी जैसे मौकों पर महिलाएं आलता लगाती हैं। ऐसा माना जाता है कि इससे घर में खुशी और बरकत आती है।

ये भी पढ़ें:हमेशा गुलाबी कागज में ही क्यों लपेटकर दी जाती है ज्वैलरी? क्या आप जानते हैं वजह

शादी और त्योहार में आलता क्यों लगाया जाता है

शादी में दुल्हन के पैरों में आलता लगाना एक खास रस्म होती है। इसे नए जीवन की शुरुआत का संकेत माना जाता है। इसी तरह तीज, करवा चौथ और दूसरे त्योहारों पर भी महिलाएं आलता लगाकर तैयार होती हैं। यह सिर्फ सजने का तरीका नहीं है, बल्कि अपनी परंपरा को निभाने का एक तरीका भी है।

आलता कैसे लगाएं

अगर आप आलता लगाना चाहती हैं तो पहले अपने पैरों को धो कर अच्छे से सुखा लें। फिर आराम से बैठ जाएं ताकि डिजाइन खराब ना हो। अब छोटी ब्रश या कोन से धीरे-धीरे पैरों के किनारे आलता लगाएं। जल्दीबाजी ना करें। जब आलता लग जाए तो उसे सूखने का समय दें ताकि वह फैले नहीं।

आलता लगाना एक सुंदर परंपरा

आलता सिर्फ एक रंग नहीं है, बल्कि यह हमारी पुरानी परंपरा से जुड़ा हुआ है। आज भी कई घरों में महिलाएं इस परंपरा को खुशी से निभाती हैं। यही वजह है कि आलता आज भी उतना ही खास माना जाता है जितना पहले था।

ये भी पढ़ें:मधुबाला से महारानी गायत्री देवी तक..ये महिलाएं बनीं आजाद भारत की फैशन आइकन

(Images Credit- Pinterest)

Anmol Chauhan

लेखक के बारे में

Anmol Chauhan

परिचय एवं प्रोफेशनल पहचान
अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में टकंटेंट प्रोड्यूसर हैं। वह लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए हेल्थ, रिलेशनशिप, फैशन, ट्रैवल और कुकिंग टिप्स से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए रीडर-सेंट्रिक और सरल भाषा में उपयोगी जानकारी प्रस्तुत करना उनके लेखन की खास पहचान है।

करियर की शुरुआत
अनमोल ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से की। बतौर फ्रेशर, वह डिजिटल मीडिया के कंटेंट फॉर्मेट, रीडर बिहेवियर और सर्च ट्रेंड्स को समझते हुए लाइफस्टाइल और फूड से जुड़े प्रैक्टिकल विषयों पर काम कर रही हैं, जिनमें डेली कुकिंग टिप्स, आसान रेसिपी आइडियाज़ और किचन हैक्स शामिल हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
अनमोल चौहान ने दिल्ली विश्वविद्यालय से इतिहास और राजनीति विज्ञान में स्नातक (BA) की पढ़ाई की है। इसके बाद उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया। इस अकादमिक पृष्ठभूमि ने उन्हें सामाजिक समझ, फैक्ट-बेस्ड रिपोर्टिंग और जिम्मेदार पत्रकारिता की मजबूत नींव दी।

लेखन शैली और दृष्टिकोण
अनमोल का मानना है कि लाइफस्टाइल जर्नलिज्म का उद्देश्य सिर्फ ट्रेंड बताना नहीं, बल्कि रोजमर्रा में काम आने वाली, भरोसेमंद और आसानी से अपनाई जा सकने वाली जानकारी देना होना चाहिए। उनकी स्टोरीज में हेल्थ, फूड और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों को सरल भाषा में प्रस्तुत किया जाता है।

विशेषज्ञता के क्षेत्र
लाइफस्टाइल और डेली लाइफ हैक्स
हेल्थ, फिटनेस और वेलनेस
रिलेशनशिप और इमोशनल वेल-बीइंग
कुकिंग टिप्स, किचन हैक्स और आसान रेसिपी आइडियाज
फैशन और एथनिक स्टाइलिंग
ट्रैवल और सीजनल डेस्टिनेशन

और पढ़ें

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।