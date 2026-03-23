सुर्ख लाल आलता कैसे बना 16 शृंगार का हिस्सा? राधा रानी और श्रीकृष्ण से भी जुड़ी है परंपरा!
क्या आपने कभी सोचा है कि आज महिलाओं के सोलह श्रृंगार का अहम हिस्सा बन चुका यह आलता आखिर शुरू कहां से हुआ? कैसे एक साधारण सा लाल रंग परंपरा और संस्कृति की पहचान बन गया? चलिए जानते हैं क्या है आलता का इतिहास और इससे जुड़ी परंपरा।
हिंदू धर्म में आलता को सोलह श्रृंगार का अभिन्न हिस्सा माना जाता है। शादीशुदा महिलाएं हर तीज-त्यौहार या किसी भी शुभ मौके पर पैरों में आलता जरूर लगाती हैं। इसके लाल रंग से महिलाओं के पैरों की खूबसूरती और निखर जाती है और पूरा रूप और भी आकर्षक लगने लगता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आज महिलाओं के सोलह श्रृंगार का अहम हिस्सा बन चुका यह आलता आखिर शुरू कहां से हुआ? कैसे एक साधारण सा लाल रंग परंपरा और संस्कृति की पहचान बन गया? और क्यों हर शुभ मौके पर इसे लगाना जरूरी माना जाता है? चलिए जानते हैं क्या है आलता का इतिहास और इससे जुड़ी परंपरा।
आलता क्या होता है?
आलता एक लाल रंग का लिक्विड होता है जिसे महिलाएं अपने पैरों और कभी-कभी हाथों में लगाती हैं। पहले के समय में इसे घर पर ही प्राकृतिक चीजों जैसे लाख या फूलों के रंग से बनाया जाता था। लेकिन अब यह बाजार में आसानी से मिल जाता है। जब आप किसी शादी या त्योहार में महिलाओं के पैरों के किनारों पर लाल रंग लगा देखते हैं, तो वही आलता होता है। इसे लगाने से पैर साफ-सुथरे और सुंदर दिखते हैं।
आलता की शुरुआत आखिर कैसे हुई
आलता की परंपरा बहुत पुरानी मानी जाती है। धार्मिक कहानियों में भी इसका जिक्र मिलता है। कहा जाता है कि भगवान कृष्ण ने राधा जी के पैरों में आलता लगाया था, जिसे प्रेम का प्रतीक माना गया। धीरे-धीरे यह महिलाओं के श्रृंगार का जरूरी हिस्सा बन गया। खासकर शादी में दुल्हन को आलता जरूर लगाया जाता है। कई जगह आज भी माना जाता है कि बिना आलता के दुल्हन का श्रृंगार पूरा नहीं होता।
पैरों में आलता लगाने का महत्व
आलता सिर्फ पैरों को सुंदर दिखाने के लिए नहीं होता है। बल्कि इसके लाल रंग को बेहद शुभ माना जाता है। यह खुशहाली और प्यार का प्रतीक होता है। इसी वजह से पूजा, व्रत और शादी जैसे मौकों पर महिलाएं आलता लगाती हैं। ऐसा माना जाता है कि इससे घर में खुशी और बरकत आती है।
शादी और त्योहार में आलता क्यों लगाया जाता है
शादी में दुल्हन के पैरों में आलता लगाना एक खास रस्म होती है। इसे नए जीवन की शुरुआत का संकेत माना जाता है। इसी तरह तीज, करवा चौथ और दूसरे त्योहारों पर भी महिलाएं आलता लगाकर तैयार होती हैं। यह सिर्फ सजने का तरीका नहीं है, बल्कि अपनी परंपरा को निभाने का एक तरीका भी है।
आलता कैसे लगाएं
अगर आप आलता लगाना चाहती हैं तो पहले अपने पैरों को धो कर अच्छे से सुखा लें। फिर आराम से बैठ जाएं ताकि डिजाइन खराब ना हो। अब छोटी ब्रश या कोन से धीरे-धीरे पैरों के किनारे आलता लगाएं। जल्दीबाजी ना करें। जब आलता लग जाए तो उसे सूखने का समय दें ताकि वह फैले नहीं।
आलता लगाना एक सुंदर परंपरा
आलता सिर्फ एक रंग नहीं है, बल्कि यह हमारी पुरानी परंपरा से जुड़ा हुआ है। आज भी कई घरों में महिलाएं इस परंपरा को खुशी से निभाती हैं। यही वजह है कि आलता आज भी उतना ही खास माना जाता है जितना पहले था।
(Images Credit- Pinterest)
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