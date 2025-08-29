कपड़ों में नहीं दिखेगी मोटी तोंद! स्टाइलिस्ट बता रहीं 5 टिप्स जो देंगी आपको स्लिम लुक

अगर आपकी तोंद थोड़ी सी निकली हुई है, तो ये पूरा लुक खराब कर देती है। इमेज स्टाइलिस्ट टीना वालिया ने कुछ ऐसी स्टाइलिंग टिप्स साझा की हैं, जो आपकी इस प्रॉब्लम को हमेशा के लिए खत्म कर देंगी।

आपके कपड़े और स्टाइल का असर आपके कॉन्फिडेंस पर भी पड़ता है। यही वजह है कि जब आप अच्छी दिखती हैं, तो बेहतर महसूस करती हैं और खुद को कॉन्फिडेंटली प्रेजेंट भी कर पाती हैं। अब इन कपड़ों की स्टाइलिंग में कई बार बॉडी शेप प्रॉब्लम बन सकती है। जैसे अगर आपकी तोंद थोड़ी सी निकली हुई है, तो ये पूरा लुक खराब कर देती है। ऐसे में या तो शेपवियर का ऑप्शन बचता है, या फिर तोंद को हाइड करते रहने का। लेकिन इनके अलावा भी आप बेहतर स्टाइलिंग के जरिए अपने टमी को हाइड कर सकती हैं। इमेज स्टाइलिस्ट टीना वालिया ने कुछ ऐसी स्टाइलिंग टिप्स साझा की हैं, जो आपकी इस प्रॉब्लम को हमेशा के लिए खत्म कर देंगी।

हाई वेस्ट और वाइड वेस्टबैंड के बॉटम चुनें स्टाइलिस्ट टीना बताती हैं कि अगर आपको टमी बल्ज हाइड करना है, तो हमेशा हाई या मिड राइज बॉटम चुनें। ये आपकी बेली को डिफाइन लुक देते हैं और फैट भी हाइड हो जाता है। इसके अलावा हमेशा वाइड वेस्टबैंड वाले बॉटम चुनें। खासतौर से जब जींस का सिलेक्शन कर रही हैं, तो ये छोटी-छोटी बातें आपके काफी काम आ सकती हैं।

लेयरिंग का चुनाव करें लेयरिंग भी टमी को हाइड करने और स्टाइलिश लुक पाने का बेहतर तरीका है। स्टाइलिस्ट कहती हैं कि आप ब्लेजर, लॉन्ग श्रग या स्लीवलेस वेस्ट वियर कर सकती हैं। ये आपको स्लिम दिखाने में मदद करते हैं और बॉडी को एक बैलेंस लुक मिलता है।

वेस्टलाइन पर डिटेलिंग अवॉइड करें एक्सपर्ट के मुताबिक ऐसे बॉटम या ड्रेसेज अवॉइड करें, जिनमें वेस्टलाइन पर डिटेलिंग हो। खासतौर से प्लीट्स जैसा कोई डिजाइन, जो आपकी वेस्टलाइन पर वॉल्यूम एड करे। इससे टमी फैट और भी ज्यादा हाइलाइट होता है और बॉडी काफी हेवी लगती है।

आउटफिट्स को बैलेंस करें आउटफिट्स को बैलेंस करना आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। ये आपकी बॉडी को ओवरऑल बैलेंस और डिफाइन लुक देने में मदद करता है। स्टाइलिस्ट कहती हैं कि अगर आपका टॉप लूज है, तो ऐसा बॉटम चुनें जो थोड़ा फिटेड हो। अगर दोनों टॉप और बॉटम लूज होंगे, तो हेवी लुक मिलेगा।

कर्व्ड हेमलाइन वाले टॉप वियर करें स्टाइलिस्ट कहती हैं कि अगर आप अपनी शर्ट या टॉप को टक नहीं करना चाहती हैं, तो कम से कम कर्व्ड हेमलाइन वाला टॉप लें। स्ट्रेट कट टॉप पहनने से बचें। इससे आपकी बॉडी को एक बैलेंस लुक मिलता है और टमी भी हाइलाइट नहीं होता।