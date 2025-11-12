ऑफ-व्हाइट गोल्डन सूट में हिबा नवाब दिखीं रॉयल, जानें स्टाइलिंग डिटेल्स

Hiba Nawab Traditional Suit Look Details: टीवी एक्ट्रेस हिबा नवाब अपने स्टाइलिश और एलिगेंट फैशन सेंस के लिए जानी जाती हैं। हर बार की तरह इस बार भी उन्होंने अपने ट्रेडिशनल लुक से सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। हिबा ने हाल ही में ऑफ-व्हाइट गोल्डन टोन का खूबसूरत एंब्रॉइडर्ड सूट पहना है जो उन्हें एकदम रॉयल और ग्रेसफुल लुक दे रहा है। इस लुक को उन्होंने स्टेटमेंट झुमकों, हल्के न्यूड मेकअप और स्ट्रेट हेयरस्टाइल के साथ कंपलीट किया। हाथों में लगी खूबसूरत मेहंदी ने उनके पूरे ट्रेडिशनल अवतार को और भी निखार दिया। यह सूट लुक उन महिलाओं के लिए परफेक्ट इंस्पिरेशन है जो फेस्टिव या वेडिंग सीजन में सिंपल, एलिगेंट और रॉयल दिखना चाहती हैं। फॉलो करें उनके स्टाइलिंग टिप्स-