50+ हैं तो माधुरी दीक्षित की तरह हरतालिका तीज पर करें साड़ी का सेलेक्शन, दिखेंगी खूबसूरत

Madhuri Dixit Saree: हरतालिका तीज पर रेडी होने के लिए साड़ी की शॉपिंग करने वाली हैं तो माधुरी दीक्षित की तरह ब्यूटीफुल साड़ियों को सेलेक्ट करें। 50 की उम्र होने के बाद भी ये साड़ियां आपके ऊपर गॉर्जियस दिखेंगी।

Aparajita लाइव हिन्दुस्तानSun, 17 Aug 2025 05:05 PM
हरतालिका तीज की तैयारियों में व्यस्त हैं। नई साड़ी की शॉपिंग करने वाली हैं और एज 45 प्लस हो चुकी है। माधुरी दीक्षित की तरह साड़ियों का सेलेक्शन करें। जिसे पहनकर हर मौके पर आप ना केवल खूबसूरत बल्कि ग्रेसफुल नजर आएंगी। गुलाबी साड़ी में माधुरी का लेटेस्ट लुक काफी ब्यूटीफुल है। इस तरह के लुक्स को आप भी रीक्रिएट कर सकती हैं।

टिश्यू की साड़ी मे माधुरी

माधुरी दीक्षित का चार्म एजलेस है। उनके लुक्स पर आज भी फैंस मरते हैं। गुलाबी रंग की टिश्यू फैब्रिक की साड़ी में माधुरी अट्रैक्टिव दिख रही हैं। आप सोचती हैं कि टिश्यू फैब्रिक केवल यंग एज की वुमन पर जंचेगी तो जरा इस साड़ी के लुक को देख लें। प्लेन और स्लीक बॉर्डर की ये साड़ी खूबसूरत है। जिसे किसी भी एज ग्रुप की महिलाएं पहन सकती हैं।

लाल साड़ी भी दिखेगी खूबसूरत

उम्र ज्यादा हो गई तो क्या हुआ त्योहार के मौके पर बेझिझक सुर्ख लाल रंग की सिल्क की साड़ी को पहन सकती हैं। माधुरी दीक्षित की तरह थोड़े कम शाइन सिल्क फैब्रिक की रेड साड़ी 60 एज ग्रुप वाली महिलाओं पर भी सुंदर और क्लासी दिखेगी। हरतालिका तीज से शुभ मौके पर रेड साड़ी वाला ये लुक भी रीक्रिएट किया जा सकता है।

एंब्रायडरी वाली साड़ी

अगर उम्र 50 से ज्यादा है और हमेशा सिल्क की साड़ियों को पहनती है तो माधुरी दीक्षित की तरह एंब्रायडरी वाली साड़ी को चुनें। बॉर्डर पर हैवी वर्क वाली साड़ियां हर एज ग्रुप पर जंचेगी। वहीं स्टोन ग्रीन कलर बिल्कुल परफेक्ट है। जो शादी-विवाह के मौके पर आपके लुक को ओवर ना करके एज के हिसाब से दिखाएगा। तो अगली बार जब साड़ियों की शॉपिंग करने जाए तो इस तरह के सेलेक्शन केवल हरतालिका तीज ही नहीं बल्कि और भी मौके पर काम आएंगे।

