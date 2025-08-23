हरतालिका तीज की पूजा के लिए हो रहीं तैयार तो ये 2 चीजें जरूर पहनें, मिलेगा सौभाग्य का आशीर्वाद
Hartalika teej 16 shringar: हरतालिका तीज की पूजा इस साल 26 अगस्त को की जाएगी। इस दिन भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि मानी गई है। मान्यता है कि हरतालिका तीज की पूजा में पूरे 16 शृंगार करके रेडी होते हैं। जिसमे ये दो चीजें जरूर पहननी चाहिए।
भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरतालिका तीज का पर्व मनाया जाता है। इस दिन महिलाएं निर्जला व्रत करती हैं और अपने पति की लंबी आयु के साथ ही सौभाग्य की कामना करती हैं। हालांकि हरतालिका तीज के व्रत को कुमारी कन्याएं भी कर सकती हैं और अच्छे वर का आशीर्वाद माता पार्वती से पाती हैं। माता शिव और पार्वती की पूजा के वक्त सुहागिन महिलाएं पूरे 16 शृंगार करके तैयार होती हैं। लेकिन इन 16 शृंगार में दो चीजों को जरूर पहनना चाहिए। जिसके बिना किसी भी सुहागिन का शृंगार अधूरा रहता है।
ऑरेंज सिंदूर
यूपी, बिहार जैसे एरिया में शादी के समय हमेशा ऑरेंज कलर का सिंदूर मांग में भरा जाता है। ये परंपरा सदियों पुरानी है और इसे कभी हनुमान जी से जोड़ा जाता है। तो वहीं माना जाता है कि नारंगी रंग का सिंदूर सबसे ज्यादा पवित्र होता है। इसे बनाने के लिए किसी तरह के केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया जाता। इसलिए पूजा-पाठ के दौरान आमतौर पर घर की बड़ी-बुजुर्ग महिलाएं ऑरेंज सिंदूर को लगाने के लिए बोलती हैं। हरतालिका तीज की पूजा सौभाग्य का आशीर्वाद पाने के लिए की जाती है। इसलिए हरतालिका तीज की पूजा के दौरान ऑरेंज कलर का सिंदूर ही मांग में भरना चाहिए। तभी 16 शृंगार पूरा माना जाता है।
मांगटीका
16 शृंगार में नथ और मांगटीका को भी शामिल किया जाता है। जिसमे से मांगटीका पूजा के दौरान जरूर पहना जाता है। मान्यता है कि विवाह की रस्मों के दौरान मांगटीका सिंदूर को बुरी नजर से बचाने के लिए लगाया जाता है। इसलिए जब भी पूरे 16 शृंगार में रेडी हो रही हैं खासतौर पर हरतालिका तीज की पूजा के लिए तो मांगटीका को जरूर पहनना चाहिए। तभी शृंगार पूरा माना जाता है। तो इस बार जब हरतालिका तीज की पूजा के लिए जब रेडी हो रहीं हो तो अपने 16 शृंगार में मांगटीका और ऑरेंज कलर के सिंदूर को जरूर शामिल करें।
