एलिगेंस और रॉयल्टी का परफेक्ट मेल- हर्षाली मल्होत्रा का लेटेस्ट लहंगा लुक

संक्षेप: हर्षाली मल्होत्रा हाल ही में अपने रॉयल ब्लू हैवी एंब्रॉयडरी वाले लहंगा लुक में बेहद खूबसूरत नजर आईं। उनका यह ट्रेडिशनल लेकिन मॉडर्न टच वाला आउटफिट किसी भी फेस्टिव या वेडिंग सीजन के लिए परफेक्ट इंस्पिरेशन है।

फैशन की दुनिया में एथनिक लुक हमेशा से ही लोगों को आकर्षित करते आए हैं, खासकर तब जब कोई सिलेब्रिटी ट्रेडिशनल आउटफिट को मॉडर्न टच के साथ कैरी करे। हाल ही में हर्षाली मल्होत्रा का लहंगा लुक सोशल मीडिया पर खूब चर्चा में रहा। उनका यह रॉयल और ग्रेसफुल अंदाज युवाओं को शादी–फ़ंक्शन और फेस्टिव सीजन के लिए नए स्टाइल इंस्पिरेशन दे रहा है। नेवी ब्लू शेड के इस खूबसूरत और हेवी एम्ब्रॉयडरी वाले लहंगे में उनका रॉयल लुक काफी परफ़ेक्ट दिखाई देता है। साथ ही मिनिमल जूलरी, सटल मेकअप और क्लासी हेयरस्टाइल ने उनकी पूरे लुक को और ज्यादा खूबसूरत बना दिया। हर्षाली की यह स्टाइलिंग इस बात का उदाहरण है कि कम एक्सेसरीज और सटल मेकअप के साथ भी एक रिच एथनिक लुक को बेहद एलिगेंट तरीके से कैरी किया जा सकता है। आइए जानें उनके लुक की खास बातें—

1. नेवी ब्लू हेवी एम्ब्रॉयडरी लहंगा हर्षाली ने नेवी ब्लू कलर का फुल फ्लेयर्ड लहंगा पहना है जिसपर सिल्वर और गोल्ड टोन की जटिल एम्ब्रॉयडरी की गई है। लहंगे के बॉर्डर पर भारी वर्क इसे रॉयल और शादी–फंक्शन के लिए परफ़ेक्ट बनाता है।

2. मैचिंग एम्ब्रॉयडर्ड चोली चोली पर भी फाइन जरी वर्क है जो लहंगे की डिजाइनिंग को कॉम्प्लीमेंट करता है। स्लीवलेस ब्लाउज ने उनके लुक को यंग और स्टाइलिश टच दिया।

3. लाइटवेट नेट दुपट्टा दुपट्टे पर भी महीन बॉर्डर एम्ब्रॉयडरी की गई है। इसे एक साइड पल्लू की तरह कैरी करने से उनका लुक और भी फ्लोई और ग्रेसफुल दिखा।

4. जूलरी स्टाइलिंग उनके लुक में गोल्डन स्टेटमेंट इयररिंग्स और मैचिंग नेकलेस मुख्य आकर्षण रहे। हाथों में उन्होंने हल्के कड़े पहने जो लुक को ओवरलोड किए बिना एलिगेंट बनाए रखते हैं।

5. मेकअप और हेयरस्टाइल सटल और नेचुरल मेकअप — न्यूड लिप्स, परफेक्ट बेस और हल्की आई मेकअप लुक को सॉफ्ट फिनिश देता है। सॉफ्ट वेवी हेयरस्टाइल, इस एथनिक आउटफिट के साथ पूरी तरह मेल खाता है।