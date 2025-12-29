New Year Outfit Ideas: एक्ट्रेसेस के ट्रेंडी लुक्स से लें फैशन टिप्स, न्यू ईयर की पार्टी में लग जाएंगे चार चांद

संक्षेप: New Year Outfit Ideas: नए साल की पार्टी में जबरदस्त और सबसे सुंदर दिखना चाहती हैं, तो आजकल के ट्रेंडी लुक्स को कैरी करें। हम आपको बॉलीवुड एक्ट्रेसेस के खास लुक्स दिखाते हैं, जो इन दिनों काफी ट्रेंड में चल रहे हैं।

नए साल के जश्न की तैयार लगभग लोगों ने कर ली होगी लेकिन लड़कियों की पार्टी ड्रेस डिसाइड अब तक नहीं हुई होगी। हर लड़की चाहती है कि वह पार्टी में सबसे अलग और सुंदर दिखे। लेकिन इसके लिए आपको ट्रेंडी लुक्स कैरी भी करने होंगे। अगर आप इस साल पार्टी में हूर की परी का टैग लेना चाहती हैं, तो बॉलीवुड की हसीनाओं से फैशन इंस्पिरेशन लेना बिल्कुल भी न भूलें। एक्ट्रेसेस के पार्टी ड्रेस आइडियाज आप कॉपी या अलग स्टाइल में रिक्रिएट कर सकती हैं। इन दिनों साटिन, सीक्विन, शिमर, ग्लिटर फैब्रिक वाले ड्रेसेस काफी चल रहे हैं, आप वैसा ही कुछ स्टाइल कर पार्टी की शान बन सकती हैं। चलिए आपको खास लुक्स दिखाते हैं।

मरून ग्लिटर ड्रेस

कृति सैनन ने ग्लिटर फैब्रिक वाली मरून कलर की ड्रेस स्टाइल की है। डीप नेक, फुल स्लीव्स वाली ये मिनी रैप शिमर ड्रेस है। इस पर कृति ने ब्लैक हील्स स्टाइल किए हैं और स्मोकी आई मेकअप से लुक को बैलेंस किया है। ग्लिटर ड्रेस के साथ न्यूड शेड लिपस्टिक भी जच रही है।

फ्रिंज ड्रेस

पार्टी के लिए आप सामंथा की तरह फ्रिंज ड्रेस भी चुन सकती हैं। हॉट पिंक रंग की फ्रिंज वाली मिनी ड्रेस में सामंथा सुंदर लग रही हैं। ओपन हेयर लुक, हूप्स ईयरिंग्स और बोल्ड अंदाज के साथ सामंथा की ये ड्रेस स्टाइल को बैलेंस कर रही है। इसके साथ उन्होंने मिनिमल मेकअप किया है।

सीक्विन ड्रेस

हुमा कुरैशी की तरह सीक्विन ड्रेस भी आप स्टाइल कर सकती हैं। इस डार्क ब्लू टोन वाली मिनी ड्रेस पर सीक्विन और डिस्क जैसी सिल्वर डिजाइन की गई है, जिस पर लाइट पड़ते ही ये चमकेगी। विंटर सीजन में आप ब्लैक कोट के साथ भी इसे स्टाइल कर सकती हैं। इसमें ठंड भी नहीं लगेगी और फैशन भी जमकर दिखेगा। हुमा ने इसके साथ मैचिंग शूज कैरी किए हैं और ओपन हेयर लुक लिया है।

वेलवेट ड्रेस