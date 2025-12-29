Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़फैशनhappy new year 2026: bollywood actresses inspired 5 party dresses ideas for women in winter
New Year Outfit Ideas: एक्ट्रेसेस के ट्रेंडी लुक्स से लें फैशन टिप्स, न्यू ईयर की पार्टी में लग जाएंगे चार चांद

New Year Outfit Ideas: एक्ट्रेसेस के ट्रेंडी लुक्स से लें फैशन टिप्स, न्यू ईयर की पार्टी में लग जाएंगे चार चांद

संक्षेप:

New Year Outfit Ideas: नए साल की पार्टी में जबरदस्त और सबसे सुंदर दिखना चाहती हैं, तो आजकल के ट्रेंडी लुक्स को कैरी करें। हम आपको बॉलीवुड एक्ट्रेसेस के खास लुक्स दिखाते हैं, जो इन दिनों काफी ट्रेंड में चल रहे हैं।

Dec 29, 2025 10:17 am ISTDeepali Srivastava लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

नए साल के जश्न की तैयार लगभग लोगों ने कर ली होगी लेकिन लड़कियों की पार्टी ड्रेस डिसाइड अब तक नहीं हुई होगी। हर लड़की चाहती है कि वह पार्टी में सबसे अलग और सुंदर दिखे। लेकिन इसके लिए आपको ट्रेंडी लुक्स कैरी भी करने होंगे। अगर आप इस साल पार्टी में हूर की परी का टैग लेना चाहती हैं, तो बॉलीवुड की हसीनाओं से फैशन इंस्पिरेशन लेना बिल्कुल भी न भूलें। एक्ट्रेसेस के पार्टी ड्रेस आइडियाज आप कॉपी या अलग स्टाइल में रिक्रिएट कर सकती हैं। इन दिनों साटिन, सीक्विन, शिमर, ग्लिटर फैब्रिक वाले ड्रेसेस काफी चल रहे हैं, आप वैसा ही कुछ स्टाइल कर पार्टी की शान बन सकती हैं। चलिए आपको खास लुक्स दिखाते हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

मरून ग्लिटर ड्रेस

kriti sanon

कृति सैनन ने ग्लिटर फैब्रिक वाली मरून कलर की ड्रेस स्टाइल की है। डीप नेक, फुल स्लीव्स वाली ये मिनी रैप शिमर ड्रेस है। इस पर कृति ने ब्लैक हील्स स्टाइल किए हैं और स्मोकी आई मेकअप से लुक को बैलेंस किया है। ग्लिटर ड्रेस के साथ न्यूड शेड लिपस्टिक भी जच रही है।

फ्रिंज ड्रेस

samantha

पार्टी के लिए आप सामंथा की तरह फ्रिंज ड्रेस भी चुन सकती हैं। हॉट पिंक रंग की फ्रिंज वाली मिनी ड्रेस में सामंथा सुंदर लग रही हैं। ओपन हेयर लुक, हूप्स ईयरिंग्स और बोल्ड अंदाज के साथ सामंथा की ये ड्रेस स्टाइल को बैलेंस कर रही है। इसके साथ उन्होंने मिनिमल मेकअप किया है।

सीक्विन ड्रेस

huma qureshi

हुमा कुरैशी की तरह सीक्विन ड्रेस भी आप स्टाइल कर सकती हैं। इस डार्क ब्लू टोन वाली मिनी ड्रेस पर सीक्विन और डिस्क जैसी सिल्वर डिजाइन की गई है, जिस पर लाइट पड़ते ही ये चमकेगी। विंटर सीजन में आप ब्लैक कोट के साथ भी इसे स्टाइल कर सकती हैं। इसमें ठंड भी नहीं लगेगी और फैशन भी जमकर दिखेगा। हुमा ने इसके साथ मैचिंग शूज कैरी किए हैं और ओपन हेयर लुक लिया है।

वेलवेट ड्रेस

malaika arora

नए साल की पार्टी के लिए आप ब्लैक वेलवेट ड्रेस और उस पर स्टॉकिन्स वाला लुक भी चुन सकती हैं। मलाइका ने मिनी ड्रेस स्टाइल की है, जिसमें प्लंजिंग स्वीटहार्ट नेकलाइन और फुल स्लीव डिजाइन अट्रैक्टिव लुक दे रही है। मलाइका ने साथ में स्टेटमेंट नेकपीस कैरी किया है और ब्लैक हील्स के साथ लुक पूरी किया है।

ये भी पढ़ें:स्टाइलिस्ट ने बताया बिना हील्स पहनें कैसे दिखें लंबे? बदलें कपड़े पहनने का तरीका
Deepali Srivastava

लेखक के बारे में

Deepali Srivastava
दीपाली श्रीवास्तव लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। इन्होंने गणित विषय से BSc की डिग्री ली है। जागरण इंस्टीट्यूट से मास कम्यूनिकेशन में तीन साल की डिग्री ली है। लाइव हिंदुस्तान से पहले ये अमर उजाला, इनशॉर्ट्स, सत्य हिंदी, राजस्थान पत्रिका जैसे संस्थानों में काम कर चुकी हैं। इन्हें साढ़े छह साल का मीडिया इंडस्ट्री में अनुभव है। शुरू से ही मनोरंजन बीट पर काम करती रही हैं। इस सेक्शन से जुड़ी स्टोरी लिखना और पढ़ना दोनों ही इन्हें काफी पसंद है। पुराने संस्थानों में फिल्मों के रिव्यू, सुनिए सिनेमा जैसे न्यूज वीडियो और सेलेब्स इंटरव्यू किए हैं। इन्हें घूमना, कहानी या कविता लिखना और फिल्में देखना काफी पसंद है। और पढ़ें
Fashion Tips

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।