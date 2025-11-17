Hindustan Hindi News
Hansika Motwani in Classic Red suit serving wedding fashion goals
हंसिका मोटवानी का एथनिक फैशन: रॉयल रेड सूट में दिखीं बेहद ग्लैमरस

हंसिका मोटवानी का एथनिक फैशन: रॉयल रेड सूट में दिखीं बेहद ग्लैमरस

संक्षेप: Hansika Motwani Suit Look Details: एक्ट्रेस हंसिका मोटवानी का नया ट्रेडिशनल लुक सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोर रहा है। यह रेड सूट लुक फेस्टिव और शादी के मौसम के लिए परफेक्ट इंस्पिरेशन है।

Mon, 17 Nov 2025 12:16 PMShubhangi Gupta लाइव हिन्दुस्तान
एक्ट्रेस हंसिका मोटवानी हमेशा अपने ग्लैमरस और एलिगेंट फैशन चॉइसेस के लिए जानी जाती हैं और हाल ही में शेयर किया गया उनका रेड ट्रेडिशनल सूट लुक सोशल मीडिया पर खूब चर्चा में है। इस लुक में हंसिका ने रेड सिल्क का बेहद खूबसूरत एथनिक आउटफिट कैरी किया है जिस पर किए गए गोल्डन एम्ब्रॉयडरी वर्क ने इसे और भी रॉयल टच दिया। उनका यह पहनावा ना सिर्फ फेस्टिव सीजन के लिए परफेक्ट है बल्कि शादी-ब्याह जैसे मौकों पर भी एक शानदार फैशन इंस्पिरेशन बन सकता है। सॉफ्ट वेवी हेयर और स्मज्ड आई मेकअप ने इस ट्रेडिशनल अपीयरेंस को मॉडर्न और ग्रेसफुल दोनों बनाया। हंसिका का यह आउटफिट उन लोगों के लिए खास प्रेरणा है जो एथनिक वियर में रिच फिनिश और कंटेम्पररी स्टाइल का बैलेंस ढूंढ़ते हैं। जानें उनके लुक की खास बातें-

  1. आउटफिट का रॉयल सिल्क फैब्रिक

हंसिका ने गहरे लाल रंग का सिल्क बेस्ड ट्रेडिशनल सूट पहना है। सिल्क की नेचुरल शाइन इस लुक को फेस्टिव और क्लासी दोनों बनाती है। नाइट फंक्शंस के लिए यह एकदम परफेक्ट ओपुलेंट कलर टोन है।

2. खूबसूरत गोल्ड मेटैलिक एम्ब्रॉयडरी

सूट पर किए गए गोल्ड थ्रेड और सीक्वेन वर्क ने आउटफिट को और अधिक रिच टच दिया। नेकलाइन से लेकर हेमलाइन तक स्ट्रक्चर्ड एम्ब्रॉयडरी ने इसे फेस्टिव लुक के लिए आदर्श बनाया।

3. मैचिंग दुपट्टा लुक को बनाता है कंप्लीट

रेड सिल्क दुपट्टे पर गोल्ड एजिंग ने लुक को बैलेंस्ड और एलिगेंट बनाया। दुपट्टे की फॉल और टेक्सचर आउटफिट को रॉयल फिनिश देते हैं।

4. हेवी चोकर और ईयररिंग्स ने बढ़ाई ग्लैमरस अपील

हंसिका ने गोल्ड-टोन में एक हैवी स्टेटमेंट चोकर नेकलेस चुना। वहीं, मैचिंग ईयररिंग्स ने फेस्टिव चार्म को और बढ़ाया। यह ज्वेलरी स्टाइल ब्राइड्समेड के लिए एकदम उपयुक्त है।

5. हेयर और मेकअप

ओपन वेवी हेयरस्टाइल से हंसिका ने लुक में मॉडर्न टच जोड़ा। स्मोकी आई मेकअप और न्यूड टोन लिप्स ने ग्लैम और ग्रेस दोनों को बैलेंस किया। रेड आउटफिट में यह मेकअप पैलेट बेहद क्लासी दिखता है।

6. फुटवियर—स्टाइलिश और कंफर्टेबल

उन्होंने न्यूड गोल्डन हील्स चुनीं जो आउटफिट को कॉम्प्लिमेंट करती हैं। यह विकल्प लंबे फंक्शन या पार्टी इवेंट्स के लिए भी कंफर्टेबल रहता है।

