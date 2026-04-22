कॉटन की कड़क साड़ी मिनटों में हो जाएगी लूज, पहनना हो जाएगा आसान और दिखेंगी स्लिम
Summer Cotton Saree Hack: गर्मियों में कॉटन की साड़ी पहनना खूब पसंद है लेकिन कलफ वाली साड़ियों की प्लीट्स बनाना और मैनेज करना मुश्किल लगता है तो अब इन हैक्स की मदद से कॉटन की कड़क साड़ी को लूज और फ्लोई बनाकर पहनें। इन्हें पहनना बहुत आसान हो जाएगा।
गर्मियों में कॉटन की साड़ी पहनना काफी सारी लेडीज को पसंद आता है। ये क्लासी एलिगेंट और रॉयल लुक देता है। लेकिन ज्यादातर कॉटन की साड़ियां काफी स्टिफ और कड़क होती है। इनमे कलफ और स्टार्च दिया होता है। जिसकी वजह से इन्हें पहनना और संभालना दोनों मुश्किल लगता है क्योंकि साड़ियों की प्लीट्स ठीक तरीके से नहीं सेट हो पाती। अब अगर इन साड़ियों को पहनना इतना ही पसंद है तो एक ट्रिक है, जिसकी मदद से स्टिफ और कड़क साड़ियां ना केवल लूज हो जाएंगी बल्कि उन्हें पहनना भी आसान लगने लगेगा। तो चलिए जानें क्या है वो सिंपल सा हैक जिसकी मदद से कॉटन पहनना आसान हो जाएगा।
कॉटन की साड़ियों को नमक पानी में भिगोएं
कॉटन की कलफ और स्टार्च लगी साड़ी को अगर आप सॉफ्ट और फ्लोई बनाना चाहती हैं तो इसे पहनने से पहले नमक मिले पानी में आधे घंटे के लिए छोड़ दें। फिर सादे पानी से धो दें। ऐसा करने से कॉटन पर लगा स्टार्च निकल जाएगा और कलफ वाली साड़ी आसानी से सॉफ्ट और फ्लोई हो जाएगी। जिससे पहनना आसान हो जाएगा। हालांकि ये तरीका लाइट शेट वाली सिंगल कलर की साड़ी के साथ ज्यादा सटीक बैठता है। अगर आपकी साड़ी डबल कलर या मल्टीकलर में हैं और रंग उतरने का खतरा है तो आगे की दो ट्रिक कॉटन की साड़ियों को सॉफ्ट करने के लिए ट्राई की जा सकती है।
भाप वाली प्रेस करें (स्टीम आयरन करें)
अगर साड़ी डबल कलर या मल्टीकलर की है और पानी में डालने पर रंग के छूटने का डर है क्योंकि कई बार कॉटन की चटक रंग वाली साड़ियों का रंग कच्चा होता है जो पानी में डालने पर एक दूसरे पर चढ़ जाता है। तो आप स्टीम प्रेस ट्राई करें। ज्यादा मात्रा में स्टीम बनाकर साड़ी को आयरन करें और झटकते जाएं। ऐसा करने से भी साड़ी का स्टार्च हल्का हो जाएगा और साड़ी को फ्लोई, लूज बनाकर पहनना आसान हो जाएगा।
नमी वाले कपड़े में लपेट दें
अगर ओवरनाइट टाइम है तो किसी कॉटन के सफेद रंग के कपड़े को लेकर उसे पानी से गीला करें और अच्छी तरह से निचोड़ दें। फिर इसमे साड़ी को लपेटें। रात भर के लिए छोड़ दें। सुबह साड़ी को खोलकर हल्का सा सुखा लें। तो साड़ी लूज हो जाएगी और इसे पहनना आसान हो जाएगा। तो अबकी गर्मी कॉटन की कड़क साड़ी पहनने से बचती हैं तो ये हैक ट्राई करके कॉटन साड़ी को सॉफ्ट और लूज बना लें। जिसे फटाफट पहनकर क्लासी लुक पाया जा सके।
लेखक के बारे मेंAparajita
अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।
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