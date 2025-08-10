दूल्हा बनने वाले हैं तो शेरवानी और दुपट्टा खरीदते वक्त ना करें गलती, जानें क्या है ग्रूम ट्रेंड? groom outfit trends 2025 what to wear what not to shop to look good, फैशन - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़फैशनgroom outfit trends 2025 what to wear what not to shop to look good

दूल्हा बनने वाले हैं तो शेरवानी और दुपट्टा खरीदते वक्त ना करें गलती, जानें क्या है ग्रूम ट्रेंड?

Groom trends 2025: शादी होने वाली है और शादी के कपड़ों की शॉपिंग करने वाले हैं तो जान लें दूल्हे के लिए कौन सा ट्रेंड चल रहा है। शेरवानी, दुपट्टा से लेकर मोजरी खरीदते के लिए इन बोरिंग पैटर्न की चीजों को ना खरीदें।

Aparajita लाइव हिन्दुस्तानSun, 10 Aug 2025 11:10 AM
share Share
Follow Us on
दूल्हा बनने वाले हैं तो शेरवानी और दुपट्टा खरीदते वक्त ना करें गलती, जानें क्या है ग्रूम ट्रेंड?

जल्दी ही शादियों का सीजन शुरू होने वाला है और जितने भी लड़के-लड़कियों की शादी फिक्स है। वो अपनी शॉपिंग में लग चुके हैं। लड़कियां तो अपने फैशन और ट्रेंड को लेकर काफी अवेयर रहती हैं। लेकिन ब्वॉयज अक्सर मार्केट में जाकर जो भी मिलता है वो खरीद लेते हैं। अगर आपकी कैटेगरी भी उन्हीं लापरवाह लड़कों में से एक है। तो शादी के लिए शेरवानी और कुर्ता पायजामा खरीदने से पहले जान लें कि इस साल वेडिंग सीजन में क्या ट्रेंड में रहेगा और कौन सी चीजें आउटडेटेड। इंस्टाग्राम पर वस्त्रम क्लोदिंग ब्रांड ने इन सारे ट्रेंड्स को शेयर किया है।

शेरवानी विद दुपट्टा

दूल्हे की शेरवानी हो या फिर इंडो-वेस्टर्न कुर्ता साथ में स्टोल तो रहता ही है। खासतौर पर हिंदू वेडिंग में स्टोल का महत्व रहता है। इस साल शेरवानी के कलर से कंट्रास्ट कलर के स्टोल का ट्रेंड आउटडेटेड हो गया है। साल 2025 में शेरवानी और कुर्ते में न्यूट्रल टोन ज्यादा ट्रेंड करेगी और साथ ही मैचिंग का दुपट्टा रहेगा। तो दूल्हा बनने वाले हैं तो अपोजिट या कंट्रास्ट कलर के स्टोल खरीदने की गलती ना करेंगे।

ज्वैलरी

राजा-महाराजा वाला लुक दूल्हे के रूप में चाहते हैं तो पर्ल और बीड्स के नेकलेस बिल्कुल ना खरीदें। अब ये फैशन से जा चुके हैं। इसकी बजाय अब स्टोन और कुंदन के नेकलेस ट्रेंड में रहेंगे। साथ ही इनकी लेंथ भी थोड़ी छोटी होगी। तो मार्केट में जाकर मोतियों वाले लंबे-लंबे नेकलेस लेने की बजाय फोकस करें कुंदन और स्टोन के छोटी लेंथ वाले नेकलेस पर।

मोजरी

दूल्हे की मोजरी अक्सर शेरवानी या कुर्ते पायजामे से मैच करती हुई रहती है। लेकिन इस साल ये पर्सनलाइज और लेदर की ज्यादा होगी। मैचिंग और कपड़े से बिल्कुल मिलती-जुलती जूती इस साल ट्रेंड से बाहर हो चुकी है।

वेलवेट फैब्रिक करेगा ट्रेंड

अपकमिंग सीजन विंटर वेडिंग का होगा। इसलिए ग्रूम के लिए वेलवेट फैब्रिक ट्रेंड में रहेगा। जूती के से लेकर शेरवानी वेलवेट फैब्रिक में ट्रेंड करेंगी।

सूट का कलर होगा ट्रेंडी

दूल्हे के कपड़ों में एक सूट जरूर शामिल रहता है। तो इस साल इन सूट का कलर ब्लैक या ब्लू ना होकर मस्टर्ड और क्रीम शेड टाइप में होगा। तो अगर आप भी सूट लेने वाले हैं तो इन कलर से मिलते जुलते ही खरीदकर पहनें।

Fashion Tips

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।