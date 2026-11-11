अपने स्टाइल से जीतें सबका दिल! डिस्काउंट में खरीदें खूबसूरत गाउन, देखें लेटेस्ट डिजाइन

अमेजन डिस्काउंट सेल में देखें अनारकली, इंडो-वेस्टर्न, नेट और जॉर्जेट गाउन के खूबसूरत डिजाइन। शादी, पार्टी और रिसेप्शन के लिए अपनी पसंद का गाउन कम कीमत पर खरीदें।

प्रोडक्ट्स के सुझाव Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions...

गाउन महिलाओं के वॉर्डरोब का खास आउटफिट है, जिसे शादी, रिसेप्शन, पार्टी और दूसरे समारोहों में पहना जाता है। अमेजन की डिस्काउंट सेल में इन दिनों कई आकर्षक डिजाइन मिल रहे हैं। इनमें अनारकली, इंडो-वेस्टर्न, फिट एंड फ्लेयर और फ्लोर लेंथ स्टाइल शामिल हैं।

अमेजन सेल में देखें अनारकली, इंडो-वेस्टर्न, नेट और जॉर्जेट गाउन के लेटेस्ट डिजाइन।

कुछ गाउन रेयॉन और वेटिकन प्रिंट फैब्रिक में हैं, तो कुछ नेट और जॉर्जेट से तैयार किए गए हैं। इन पर हैंड एम्ब्रॉयडरी, गोल्डन फ्लोरल प्रिंट और लेस वर्क जैसी खूबसूरत डिटेलिंग मिलती है। फुल स्लीव और थ्री-फोर्थ स्लीव के साथ राउंड नेक, वी-नेक और स्वीटहार्ट नेक पैटर्न भी देखने को मिलेंगे। कई गाउन के साथ मैचिंग दुपट्टा भी दिया गया है, जो इनके एथनिक लुक को और खास बनाता है। आप इन्हें हील्स, झुमके, चूड़ियों और क्लच के साथ पहनकर अपना लुक पूरा कर सकती हैं।

अगर आप भी किसी खास मौके के लिए नया आउटफिट खरीदना चाहती हैं, तो अमेजन की डिस्काउंट सेल में मौजूद इन गाउन पर नजर डालें। यहां अलग-अलग रंग, फैब्रिक और डिजाइन में अपनी पसंद के हिसाब से गाउन चुनें और पार्टी वियर कलेक्शन को नया रूप दें।

Morpich Base गोल्डन फ्लोरल प्रिंट गाउन यह फ्लोर लेंथ अनारकली गाउन मोरपिच बेस पर गोल्डन फ्लोरल प्रिंट के साथ आता है। इसकी बॉडी पर एम्ब्रॉयडरी डिटेलिंग दी गई है, जो डिजाइन को खास बनाती है। 3/4 स्लीव और राउंड नेक के साथ इसका घेर खूबसूरत फ्लेयर देता है।

वेटिकन प्रिंट फैब्रिक से बने इस गाउन का कपड़ा मुलायम और हल्का है। शादी, संगीत, रिसेप्शन, त्योहार और पार्टी जैसे खास मौकों पर इसे पहनें।

इसे कैसे स्टाइल करें? इसके साथ गोल्डन झुमके, मैचिंग चूड़ियां और हील्स पहनें। बालों में बन बनाएं और हल्का गोल्डन मेकअप रखें। इससे आपका एथनिक लुक और निखरेगा।

देखभाल: इसकी कढ़ाई और प्रिंट की देखभाल के लिए ड्राई क्लीन कराएं।

Madhuram Textiles ब्लैक अनारकली मैक्सी गाउन यह ब्लैक गाउन रेयॉन फैब्रिक से बना है। इसमें वेटिकन प्रिंट के साथ हैंड एम्ब्रॉयडरी वर्क दिया गया है। इसका अनारकली पैटर्न, फुल स्लीव और राउंड नेक डिजाइन इसे खास बनाते हैं। मैक्सी लेंथ वाले इस गाउन में फ्रंट स्लिट भी दिया गया है।

इसका मुलायम और हल्का कपड़ा लंबे समय तक पहनने में आराम देता है। ब्लैक बेस पर मल्टीकलर पैटर्न वाला यह डिजाइन ऑफिस, रोजमर्रा की आउटिंग, एथनिक कार्यक्रम, शादी और बर्थडे पार्टी के लिए अच्छा रहेगा।

इसे कैसे स्टाइल करें? इसके साथ ब्राउन फुटवियर और मैचिंग इयररिंग्स पहनें। बालों में सॉफ्ट कर्ल्स बनाएं और हाथों में ब्रेसलेट पहनकर अपना लुक पूरा करें।

देखभाल: इस गाउन को केवल ड्राई क्लीन कराएं। इसे ब्रश से रगड़कर साफ न करें।

येलो इंडो-वेस्टर्न फिट एंड फ्लेयर गाउन यह येलो इंडो-वेस्टर्न गाउन जैकेट ओवरले डिजाइन के साथ आता है। इसमें वेटिकन प्रिंट वाली जैकेट दी गई है, जो इसके लुक को खास बनाती है। फ्लोर लेंथ सॉलिड बेस गाउन के साथ 3/4 स्लीव और राउंड नेक डिजाइन मिलता है।

इसका फिट एंड फ्लेयर पैटर्न खूबसूरत सिल्हूट देता है। ब्रीदेबल फैब्रिक होने की वजह से इसे लंबे समय तक पहनने में आराम रहता है। शादी, रिसेप्शन, त्योहार और पार्टी जैसे खास समारोहों के लिए यह गाउन अच्छा रहेगा।

इसे कैसे स्टाइल करें? इसके साथ गोल्डन झुमके, हाई हील्स और मैचिंग क्लच कैरी करें। बालों को खुला रखें या बन बनाएं। हल्का मेकअप और ब्रेसलेट आपके लुक को पूरा करेंगे।

देखभाल: गाउन को ड्राई क्लीनिंग के लिए दें और ब्रश से सफाई न करें।

जॉर्जेट स्वीटहार्ट नेक अनारकली गाउन यह क्लासिक अनारकली गाउन सॉफ्ट और फ्लोई जॉर्जेट फैब्रिक से बना है। इसमें स्वीटहार्ट नेक और लेग-ऑफ-मटन स्लीव्स दी गई हैं, जो इसकी खूबसूरती बढ़ाती हैं। गाउन में रॉ सिल्क की फुल इनर लाइनिंग और साफ-सुथरी सिलाई मिलती है।

इसका 2.7 मीटर का घेर शानदार फ्लेयर देता है। साथ में 2.2 मीटर का जॉर्जेट दुपट्टा भी मिलता है, जिस पर एम्ब्रॉयडरी लेस वर्क किया गया है। घुटनों तक की लेंथ वाला यह गाउन पार्टी, फेस्टिवल और फोटोशूट के लिए अच्छा रहेगा।

इसे कैसे स्टाइल करें? इसके साथ स्टेटमेंट इयररिंग्स, हाई हील्स और छोटा क्लच कैरी करें। बालों में सॉफ्ट कर्ल्स बनाएं और हल्का मेकअप रखें। दुपट्टे को एक कंधे पर ड्रेप करके अपना लुक पूरा करें।

देखभाल: जॉर्जेट फैब्रिक और एम्ब्रॉयडरी की फिनिश बनाए रखने के लिए ड्राई क्लीनिंग कराएं।

मेहंदी ग्रीन अनारकली मैक्सी गाउन यह मेहंदी ग्रीन गाउन अनारकली पैटर्न में आता है। इसमें रेयॉन प्रिंट के साथ हैंड एम्ब्रॉयडरी वर्क दिया गया है। फुल स्लीव, वी-नेक और फ्रंट स्लिट डिजाइन इसकी खूबसूरती बढ़ाते हैं।

मैक्सी लेंथ वाला यह गाउन मुलायम और ब्रीदेबल फैब्रिक से बना है। इसका मल्टीकलर लीफ पैटर्न आकर्षक दिखता है। ऑफिस, रोजमर्रा की आउटिंग, एथनिक कार्यक्रम, शादी और बर्थडे पार्टी में इसे पहन सकती हैं।

इसे कैसे स्टाइल करें? इसके साथ ब्राउन फुटवियर और मैचिंग इयररिंग्स पहनें। बालों को खुला रखें या लो बन बनाएं। हाथों में ब्रेसलेट और हल्का मेकअप आपके लुक को पूरा करेंगे।

देखभाल: इस गाउन की सफाई के लिए ड्राई क्लीनिंग कराएं और इसे ब्रश से न रगड़ें।

पीच नेट गाउन विद दुपट्टा यह पीच गाउन नेट फैब्रिक से बना है और इसके साथ मैचिंग नेट दुपट्टा भी मिलता है। इसका हल्का रंग और फ्लोई डिजाइन इसे खास मौकों के लिए आकर्षक बनाता है।

एथनिक स्टाइल पसंद करने वाली महिलाओं के लिए यह गाउन शादी, रिसेप्शन, पारिवारिक समारोह और पार्टी में अच्छा रहेगा। दुपट्टे के साथ इसे अनारकली स्टाइल में भी पहन सकती हैं।

इसे कैसे स्टाइल करें? इसके साथ गोल्डन या पर्ल इयररिंग्स, हाई हील्स और छोटा क्लच कैरी करें। दुपट्टे को एक कंधे पर पिन करें और हल्का मेकअप रखें।

देखभाल: नेट फैब्रिक की देखभाल के लिए इसे केवल हाथ से धोएं।

नेवी ब्लू अनारकली मैक्सी गाउन यह नेवी ब्लू गाउन रेयॉन प्रिंट फैब्रिक से बना है। इसमें हैंड एम्ब्रॉयडरी वर्क दिया गया है, जो इसकी खूबसूरती बढ़ाता है। अनारकली पैटर्न, फुल स्लीव और राउंड नेक डिजाइन इसे खास बनाते हैं। मैक्सी लेंथ के साथ इसमें फ्रंट स्लिट भी दिया गया है।

इसका मुलायम और ब्रीदेबल कपड़ा लंबे समय तक पहनने में आराम देता है। मल्टीकलर लीफ पैटर्न वाला यह गाउन ऑफिस, रोजमर्रा की आउटिंग, एथनिक कार्यक्रम, शादी और बर्थडे पार्टी के लिए अच्छा रहेगा।

इसे कैसे स्टाइल करें? इसके साथ सिल्वर इयररिंग्स और मैचिंग फुटवियर पहनें। बालों में लो बन बनाएं और हाथों में पतला ब्रेसलेट पहनें। हल्का मेकअप आपके लुक को खूबसूरत बनाएगा।

देखभाल: इस गाउन की सफाई के लिए केवल ड्राई क्लीनिंग का तरीका अपनाएं।

डिस्काउंट में खरीदें खूबसूरत गाउन अगर आप शादी, पार्टी, रिसेप्शन या किसी खास समारोह के लिए नया गाउन खरीदने की सोच रही हैं, तो अमेजन की डिस्काउंट सेल में मिल रहे इन डिजाइनों पर नजर डालें। यहां अनारकली, इंडो-वेस्टर्न, फ्लोर लेंथ और फिट एंड फ्लेयर स्टाइल के साथ कई आकर्षक रंग और प्रिंट मिल रहे हैं।

नेट, जॉर्जेट और रेयॉन जैसे फैब्रिक में सजे ये गाउन अलग-अलग पसंद के हिसाब से अच्छे रहेंगे। कुछ डिजाइनों में खूबसूरत एम्ब्रॉयडरी और लेस वर्क है, तो कुछ अपने शानदार घेर और स्टाइलिश नेकलाइन से ध्यान खींचते हैं।

आप अपनी पसंद, बजट और पहनने के मौके को ध्यान में रखकर इनमें से कोई भी डिजाइन चुनें। सेल के दौरान पसंदीदा गाउन की कीमत और उपलब्धता जरूर जांचें और अपने वॉर्डरोब में एक खूबसूरत पार्टी वियर शामिल करें।

FAQs पार्टी के लिए किस तरह का गाउन खरीदना अच्छा रहेगा? पार्टी के लिए अनारकली, फिट एंड फ्लेयर, इंडो-वेस्टर्न और फ्लोर लेंथ गाउन अच्छे रहते हैं। आप अपनी पसंद और पार्टी के हिसाब से डिजाइन चुनें। शादी और रिसेप्शन में कौन-सा गाउन पहन सकती हूं? शादी और रिसेप्शन के लिए एम्ब्रॉयडरी, गोल्डन प्रिंट, लेस वर्क और खूबसूरत घेर वाले गाउन चुन सकती हैं। क्या गाउन के साथ दुपट्टा भी मिलता है? कुछ गाउन के साथ मैचिंग दुपट्टा भी दिया जाता है। खरीदने से पहले प्रोडक्ट की जानकारी जरूर जांचें। गाउन के साथ किस तरह की ज्वेलरी अच्छी लगेगी? गाउन के डिजाइन के अनुसार झुमके, चोकर, ब्रेसलेट और हल्की जूलरी पहन सकती हैं। इसके साथ हील्स और क्लच भी अच्छा लगेगा।

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।