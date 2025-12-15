Mon, Dec 15, 2025Hindustan Hindi News
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़फैशनGold Necklace Design 2025: 5 bridal gold necklace designs for women latest looks
मॉडर्न बहू के लिए खरीदें गोल्ड नेकलेस के ये डिजाइन्स, गला दिखेगा भरा-भरा और स्टाइलिश भी

संक्षेप:

Gold Necklace Design 2025: आजकल की मॉडर्न लड़कियां ज्यादा हैवी पैटर्न वाला सोने का नेकलेस पहनना पसंद नहीं कर रही है। शादी में अगर आप अपनी होने वाली बहू को सेट देने का सोच रही हैं, तो कुछ सुंदर और ट्रेंडी डिजाइन हम आपको दिखाने जा रहे हैं। 

Dec 15, 2025 09:59 am ISTDeepali Srivastava लाइव हिन्दुस्तान
आजकल की लड़कियां सोना कम पहनना पसंद करती हैं। जो पसंद करती हैं, वह काफी फैंसी और स्टाइलिश लुक वाला। पहले ही तरह हैवी नेकलेस का ट्रेंड अब नहीं रहा बल्कि अब मॉडर्न स्टाइल में नेकलेस के डिजाइन्स आ चुके हैं। हिंदू शादी के बाद नई बहू को सास मुंह दिखाई में या फिर शादी की किसी रस्म में गले का हार पहनाती है। अगर आप अपनी होने वाली बहू के लिए गले का हार खरीदने का सोच रही हैं, तो कुछ आकर्षक डिजाइन हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ये हार के डिजाइन्स गले में चिपके हुए रहेंगे और सुंदर भी दिखेंगे।

Gold Necklace Design

लटकन बूटी हार- लटकन स्टाइल वाला बूटी सेट गले की शोभा बढ़ा देगा। इसमें ऊपर हैवी और फिर सर्कल डिजाइन के साथ नीचे तक लटकन लगी हुई है। इस तरह का सेट आप खरीद सकते हैं। इसे आप अपने ग्राम के हिसाब से भी कम ज्यादा बनवा सकती हैं।

Gold Necklace Design

बेल डिजाइन- चेन स्टाइल में बेल डिजाइन वाला सेट भी अच्छा लगेगा। अगर ज्यादा हैवी लुक हार नहीं देना है, तो इस तरह का पतला लेकिन अच्छा सेट चुनें। ये आजकल की लड़कियों को पसंद आएगा और गले पर अच्छा भी लगेगा।

Gold Necklace Design

ठोस पेंडेंट सेट- ठोस डिजाइन वाला सेट गिफ्ट करना चाहते हैं, तो बहू के लिए इस तरह का पेंडेंट सेट वाला हार चुनें। ये भी गले पर अच्छा लगेगा और इसमें हैवी लुक के साथ फैंसी स्टाइल भी मिलेगा। इस तरह का हार आजकल खूब ट्रेंड में है।

Gold Necklace Design

डायमंड-पर्ल सेट- जालीदार डिजाइन वाला डायमंड-पर्ल नेकलेस भी गले की शोभा बढ़ा देगा। इस तरह का हार गले में चिपका हुआ रहता है और सुंदर लगता है। इस हार में अंदर बारीक फूल वाली डिजाइन बनी हुई है।

Gold Necklace Design

चेन स्टाइल- ठोस और फैंसी सेट चाहिए तो चेन पैटर्न में इस तरह का नेकलेस खरीदें। इस तरह का नेकलेस गले पर चिपका हुआ रहेगा और सुंदर लगेगा। इस तरह के सेट में कई बारीक डिजाइन वाले हार भी चले हैं। आप अपनी पसंद से चुन सकते हैं।

Deepali Srivastava

लेखक के बारे में

Deepali Srivastava
दीपाली श्रीवास्तव लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। इन्होंने गणित विषय से BSc की डिग्री ली है। जागरण इंस्टीट्यूट से मास कम्यूनिकेशन में तीन साल की डिग्री ली है। लाइव हिंदुस्तान से पहले ये अमर उजाला, इनशॉर्ट्स, सत्य हिंदी, राजस्थान पत्रिका जैसे संस्थानों में काम कर चुकी हैं। इन्हें साढ़े छह साल का मीडिया इंडस्ट्री में अनुभव है। शुरू से ही मनोरंजन बीट पर काम करती रही हैं। इस सेक्शन से जुड़ी स्टोरी लिखना और पढ़ना दोनों ही इन्हें काफी पसंद है। पुराने संस्थानों में फिल्मों के रिव्यू, सुनिए सिनेमा जैसे न्यूज वीडियो और सेलेब्स इंटरव्यू किए हैं। इन्हें घूमना, कहानी या कविता लिखना और फिल्में देखना काफी पसंद है। और पढ़ें

