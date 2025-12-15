मॉडर्न बहू के लिए खरीदें गोल्ड नेकलेस के ये डिजाइन्स, गला दिखेगा भरा-भरा और स्टाइलिश भी
Gold Necklace Design 2025: आजकल की मॉडर्न लड़कियां ज्यादा हैवी पैटर्न वाला सोने का नेकलेस पहनना पसंद नहीं कर रही है। शादी में अगर आप अपनी होने वाली बहू को सेट देने का सोच रही हैं, तो कुछ सुंदर और ट्रेंडी डिजाइन हम आपको दिखाने जा रहे हैं।
आजकल की लड़कियां सोना कम पहनना पसंद करती हैं। जो पसंद करती हैं, वह काफी फैंसी और स्टाइलिश लुक वाला। पहले ही तरह हैवी नेकलेस का ट्रेंड अब नहीं रहा बल्कि अब मॉडर्न स्टाइल में नेकलेस के डिजाइन्स आ चुके हैं। हिंदू शादी के बाद नई बहू को सास मुंह दिखाई में या फिर शादी की किसी रस्म में गले का हार पहनाती है। अगर आप अपनी होने वाली बहू के लिए गले का हार खरीदने का सोच रही हैं, तो कुछ आकर्षक डिजाइन हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ये हार के डिजाइन्स गले में चिपके हुए रहेंगे और सुंदर भी दिखेंगे।
लटकन बूटी हार- लटकन स्टाइल वाला बूटी सेट गले की शोभा बढ़ा देगा। इसमें ऊपर हैवी और फिर सर्कल डिजाइन के साथ नीचे तक लटकन लगी हुई है। इस तरह का सेट आप खरीद सकते हैं। इसे आप अपने ग्राम के हिसाब से भी कम ज्यादा बनवा सकती हैं।
बेल डिजाइन- चेन स्टाइल में बेल डिजाइन वाला सेट भी अच्छा लगेगा। अगर ज्यादा हैवी लुक हार नहीं देना है, तो इस तरह का पतला लेकिन अच्छा सेट चुनें। ये आजकल की लड़कियों को पसंद आएगा और गले पर अच्छा भी लगेगा।
ठोस पेंडेंट सेट- ठोस डिजाइन वाला सेट गिफ्ट करना चाहते हैं, तो बहू के लिए इस तरह का पेंडेंट सेट वाला हार चुनें। ये भी गले पर अच्छा लगेगा और इसमें हैवी लुक के साथ फैंसी स्टाइल भी मिलेगा। इस तरह का हार आजकल खूब ट्रेंड में है।
डायमंड-पर्ल सेट- जालीदार डिजाइन वाला डायमंड-पर्ल नेकलेस भी गले की शोभा बढ़ा देगा। इस तरह का हार गले में चिपका हुआ रहता है और सुंदर लगता है। इस हार में अंदर बारीक फूल वाली डिजाइन बनी हुई है।
चेन स्टाइल- ठोस और फैंसी सेट चाहिए तो चेन पैटर्न में इस तरह का नेकलेस खरीदें। इस तरह का नेकलेस गले पर चिपका हुआ रहेगा और सुंदर लगेगा। इस तरह के सेट में कई बारीक डिजाइन वाले हार भी चले हैं। आप अपनी पसंद से चुन सकते हैं।
