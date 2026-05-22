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पुरानी-गंदी गोल्ड ज्वैलरी को फिर से नए जैसा चमका देगा ये पानी, पूनम देवनानी ने बताया

Aparajita लाइव हिन्दुस्तान
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Gold Cleaning Hack: सोने की ज्वैलरी खरीदना बजट के बाहर हो चुका है तो अब अपनी पुरानी गोल्ड ज्वैलरी को नए जैसा चमका लें। पूनम देवनानी ने बिल्कुल नेचुरल और सेफ तरीका बताया है जिससे सारी गोल्ड ज्वैलरी पहले जैसी नई सी शाइन करेगी।

पुरानी-गंदी गोल्ड ज्वैलरी को फिर से नए जैसा चमका देगा ये पानी, पूनम देवनानी ने बताया

सोने की कीमत दिन पर दिन बढ़ती जा रही। अब इतनी महंगाई में अपने पुराने जेवर-गहने हर महिला को कीमती लगने लगे हैं। लेकिन ये पुरानी गोल्ड ज्वैलरी अपनी चमक खो चुकी है और पहनने की वजह से इसमे गंदगी भर गई है। ऐसे में ये क्लीनिंग वाटर आपके सोने की ज्वैलरी को बिल्कुल ऐसा चमका दगा कि ये नये जैसा दिखने लगेगा और सारी गंदगी एक बार में ही साफ हो जाएगी। अगली बार जब आप इन गोल्ड ज्वैलरी को पहनेंगी सारी लेडीज पूछेंगी नया खरीदा क्या।

इस पानी से गोल्ड करें साफ

पूनम देवनानी ने गोल्ड की ज्वैलरी को साफ करने के लिए बहुत ही नेचुरल तरीका बताया है। जो पूरी तरह से सेफ है और आपकी गोल्ड ज्वैलरी की शाइन को हार्म नहीं होने देगा। इसके लिए चाहिए रीठा और हल्दी।

बस रीठा को पानी में रातभर के लिए भिगो दें।

सुबह इन सॉफ्ट रीठा के बीज को निकाल दें और इन्हें मसलकर झाग बना लें।

इसी झाग में हल्दी डाल दें एक चम्मच, बस तैयार हो गया है क्लीनिंग वाटर।

अब इसमे गोल्ड की ज्वैलरी को डाल दें। इस घोल में आप डायमंड, मीना लगी या फिर किसी भी स्टोन जड़ी गोल्ड ज्वैलरी को भी डाल सकती है।

पानी में दस मिनट छोड़कर सबको किसी साफ टूथब्रश से रगड़कर साफ कर लें। मिनटों में सारी गोल्ड ज्वैलरी बिल्कुल नये जैसी चमकने लगेगी।

बनाएं चायपत्ती वाला क्लीनिंग वाटर

सिल्वर ज्वैलरी की तरह ही गोल्ड ज्वैलरी को साफ करने के लिए भी क्लीनिंग वाटर बनाने की जरूरत होती है। जिसमे आप अपने चेन, कड़े,कंगन, ईयररिंग्स वगैरह को क्लीन कर सकें। तो जान लें कैसे बनाएं गोल्ड क्लीनिंग वाटर

चायपत्ती

नींबू

नमक

चुटकीभर बेकिंग सोडा

गर्म पानी में चायपत्ती को उबाल लें। इसमे नींबू का रस, नमक और साथ में चुटकीभर बेकिंग सोडा डालकर क्लीनिंग वाटर बना लें। अब इस पानी में अपनी गोल्ड की ज्वैलरी को 15-20 मिनट के लिए छोड़ दें। अगर डिजाइन में गंदगी और कालापन जमा है तो वो भी निकल जाएगा। लेकिन ज्यादा सफाई के लिए चाहें तो सॉफ्ट टूथब्रश की मदद ली जा सकती है। कुछ ही मिनट में सारी गोल्ड ज्वैलरी बिल्कुल नए जैसी शाइन करने लगेगी।

इस बात का रखें ध्यान

लेकिन ध्यान रहे कि गोल्ड में किसी तरह के स्टोन, मीनाकारी या फिर डायमंड की जड़ावट ना हो। आमतौर पर सफाई के दौरान ये स्टोन और डायमंड की चमक फीकी पड़ जाती है या फिर इनके निकल जाने का डर होता है। ऐसे में केवल प्योर गोल्ड की डिजाइन वाली ज्वैलरी को ही इस क्लीनिंग वाटर में साफ करना चाहिए।

Aparajita

लेखक के बारे में

Aparajita

अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।


परिचय एवं अनुभव


अपराजिता शुक्ला पिछले छह से अधिक सालों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती आ रही हैं। करियर की शुरुआत अमर उजाला डिजिटल में इंटर्नशिप और फिर बतौर जूनियर कंटेंट राइटर के रूप में की। जहां पर उन्हें मिसेज इंडिया 2021 की रनर अप के इंटरव्यू को भी कवर करने का मौका मिला। वहीं अब लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अपराजिता शुक्ला ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बी.कॉम के साथ मास कम्यूनिकेशन की डिग्री ली है।


लेखन शैली और दृष्टिकोण


सरल और बेहद सामान्य भाषा में सेहत, फिटनेस और खान-पान के विषय में जानकारी देने के साथ बॉलीवुड फैशन पर निगाह रखती हैं। एक्टर-एक्ट्रेसेज के फैशन सेंस को आम लड़के-लड़कियों की पसंद-नापसंद के साथ कंफर्ट से जोड़कर टिप्स देना खासियत है। वहीं ट्रेंड में चल रहे विषयों के साथ रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाले हैक्स और टिप्स को अपने पाठकों तक पहुंचाना पसंद करती हैं।


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