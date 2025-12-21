Hindustan Hindi News
गोवा घूमने का प्लान है तो ड्रेसिंग सेंस पर दें ध्यान, ऐसे कपड़े बन जाएंगे मुसीबत

संक्षेप:

Style Mistakes Avoid In Goa: गोवा के बीच पर घूमने का प्लान है और पहली बार समुंदर किनारे जा रही हैं तो अपनी ड्रेस और स्टाइल से जुड़ी इन गलतियों को बिल्कुल ना करें। नहीं तो पूरा टाइम खुद को संभालने में ही निकल जाएगा और एंज्वॉयमेंट हो जाएगी कम।

Dec 21, 2025 07:57 pm ISTAparajita लाइव हिन्दुस्तान
सर्दियों का सीजन गोवा घूमने के लिए बेस्ट होता है। काफी सारे लोग क्रिसमस से लेकर न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए गोवा जाते हैं। लेकिन अगर आप पहली बार गोवा जा रही हैं तो ड्रेसिंग स्टाइल से जुड़ी कुछ मिस्टेक को पूरी तरह अवॉएड करें। नहीं तो आपके मोस्ट एंज्वॉएबल मोमेंट अपनी ड्रेस और सैंडल को ही सेट करने में बीत जाएंगे। जान लें वो कौन से स्टाइल मिस्टेक हैं जिन्हें अवॉएड करना ही अच्छा होगा...

ओवर ड्रेसिंग से बचें

अगर आप हाई हील्स पहनकर घूमने वाली हैं तो रुक जाएं। गोवा के काफी सारे क्लब बीच के किनारे पर होते हैं और यहां पर समुंदर किनारे वाली वाइब्स लेने के लिए पहुंचते हैं और एंज्वॉय करते हैं। अगर आप इन जगहों पर लांग ड्रेसेज, हाई हील्स पहनकर जाएंगी तो पूरा टाइम हील्स ही देखती रह जाएंगी। क्योंकि सैंडी बीचेज पर हील्स पहनकर चलना मुश्किल होगा। ओवर ड्रेस्ड होने की बजाय कैजुअल्स और फ्लैट्स को चुनें। ताकि आप जमकर एंज्वॉय करें और ड्रेस या हील्स का झंझट ना रहे।

लांग, फ्लेयर वाली समर ड्रेसेज

समुंदर किनारे घूमने निकली हैं तो लांग, फ्लोई समर ड्रेसेज जो लाइट फैब्रिक की होती है। पहनने से बचें। समुंदर किनारे की तेज हवा से आपके कपड़े उड़ेंग और आप पूरे टाइम उन्हें ही संभालती रह जाएगी। इसलिए फिटेड, बिना फ्रिल वाली ड्रेस चुने या फिर शार्ट्स पहनें। ये कपड़े बीच पर घूमने के लिए बेस्ट होते हैं और आप बिना टेंशन के घूम सकती हैं।

क्लोज शूज या व्हाइट शूज

गोवा जा रही हैं तो किसी भी फ्रंट से बंद वाले फ्लैट्स या फुटवियर को अवॉएड करें। क्योंकि बीच पर तो रेत घुस जाएगी और आप अपने फुटवियर में ही उलझी रह जाएंगी। सफेद रंग के शूज या फुटवियर को भी पहनने से बचें। अगर आप यहां के फोर्ट वगैरह घूमने जाएंगे तो इन जगहों की लाल मिट्टी पूरे व्हाइट फुटवियर को खराब कर देगी। बेहतर होगा कि लाइटवेट फ्लैट्स को चुनें जो डार्क कलर के हों।

डेनिम अवॉएड करें

गोवा की गर्मी डेनिम के लिए मुफीद नही है। इसलिए जब भी समुंदर किनारे यानी बीच पर जाएं तो हैवी डेनिम पैंट्स या जींस को अवॉएड करें।

हैवी कीमती क्लोथ्स

ऐसे फैब्रिक जो आसानी से ना सूखें हैवी हो उन्हें भी बीच पर ना पहनें। या महंगे कपड़ों को भी अवॉएड करें। समुंदर के खारे पानी में भीगना है तो हल्के, आसानी से सूख जाने वाले और सिंपल कॉटन को-आर्ड सेट,लिनेन या क्विक ड्राई शार्ट्स पहनें। ऐसे लूज कपड़े जो हवा से जल्दी सूख जाएं और आप देर तक गीले ना रहें।

हैंडबैग में एक शर्ट या लाइट श्रग रखें

समुंदर किनारे जा रहीं तो शाम के लिए एक हल्की ओवरसाइज शर्ट या श्रग जरूर रखें। शाम की हवा ठंडी होती है और आपको एक्स्ट्रा लेयर की जरूरत होगी।

ना ले जाएं महंगे हैंडबैग

वाटरप्रूफ बैग्स, स्लिंग बैग्स या फिर पाउच लेकर जाएं। जिसमे आप कुछ गीले या रेत से गंदे हुए सामान डाल सकें। या फिर, जिन्हें आप रेत पर यूं ही आराम से रख दें।

Aparajita

लेखक के बारे में

Aparajita
अपराजिता शुक्ला लाइव हिन्दुस्तान मैं बतौर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। फैशन, ट्रैवल, हेल्थ एंड फिटनेस की खबरों पर उनकी अच्छी पकड़ है और पिछले 6 वर्षों से मीडिया में एक्टिव हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले अपराजिता ने अमर उजाला में तीन साल काम किया है। पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के साथ बी. कॉम में ग्रेजुएशन की डिग्री यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से ली है। और पढ़ें
