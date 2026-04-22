इस समर सीजन खरीदें कॉटन की हल्की आरामदायक कुर्ती वो भी आधे दाम में
समर सीजन हल्के आरामदायक कपड़े की तलाश में मुझे मिलें कॉटन कुर्तियां के ये 8 विकल्प। आधे दम में इन्हें घर बैठे ऑर्डर कर सकती हैं।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
समर सीजन आते ही कॉटन कुर्तियां की डिमांड तेजी से बढ़ती है। कॉटन की हल्की आरामदायक कुर्ती हवादार होती है, जो बॉडी को पूरी तरह रिलैक्स रहने में मदद करती है। समर्स में आउटिंग पर जाना हो या ऑफिस, कॉटन कुर्ती को आप मिनटों में स्टाइल कर सकती हैं। ये देखने में आकर्षक हैं और शरीर पर भी हल्के और आरामदायक महसूस होती हैं। यहां कॉटन कुर्तियों की वैरायटी उपलब्ध है, वो भी बेहद सस्ते दाम पर! तो ज्यादा न सोचें मोबाइल उठाएं और इन्हें आज ही ऑर्डर करें।
फ्लोरल प्रिंट के साथ ये कॉटन कुर्ती का लुक कमाल का है। इस स्लीवलेस कुर्ती को समर्स में आप आराम से स्टाइल कर सकती हैं। प्लाजो और बैगी जींस के साथ ये बेहद खूबसूरत लगेगी। इसके कॉटन की हल्की आरामदायक फैब्रिक शरीर पर बेहद कंफर्टेबल महसूस होगी। इस कुर्ती की मेंटेनेंस आसान है, और फैब्रिक भी ड्यूरेबल है, जो लंबे इस्तेमाल के बाद भी खराब नहीं होगी।
कॉटन फैब्रिक से तैयार ये फ्लोरल प्रिंटेड स्ट्रेट कुर्ता फुल स्लीव्स के साथ आएगा। गर्मियों में अगर आपको टैनिंग से बचाना है, तो ये कुर्ता बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। इसकी हल्की हवादार फैब्रिक शरीर पर पसीना जमा नहीं होने देती और बॉडी को ड्राई और रिफ्रेश रखती है। ऑफिस, कॉलेज और आउटिंग के दौरान इसे मिनटों में स्टाइल कर सकती हैं। इसकी फैब्रिक की मेंटेनेंस भी आसान है, इसे मशीन वॉश कर सकते हैं।
कॉटन की स्ट्रेट प्रिंटेड कुर्ती का लुक कमाल का है। V नेक स्टाइल इसे एक आकर्षक लुक दे रहा। कॉलेज गर्ल्स हों या वर्किंग महिलाएं इसे आराम से स्टाइल कर सकती हैं। ऑफिस के लंबे घंटों के दौरान ये हवादार कुर्ती बॉडी को रिलैक्स रहने में मदद करेगी। इसकी फैब्रिक हल्की और मुलायम है, साथ ही इस पर बने प्रिंट और पैटर्न इसके आकर्षण में चार चांद लगा रहे।
अगर आपको समर्स में अधिक पसीना आता है, तो रिलैक्स फिटिंग और हवादार फैब्रिक वाली ये कुर्ती घर बैठे ऑर्डर करें। गर्मी में कैरी करने के लिए ये बेस्ट ऑप्शन है। कॉटन की हल्की फैब्रिक पसीना अवशोषित करती है, जिससे खुजली, हीट पिंपल आदि का खतरा कम हो जाता है। इस पर बने प्रिंट और पैटर्न भी अट्रैक्टिव हैं, वहीं इसमें अन्य कलर ऑप्शंस भी मिल जाएंगे। तो अपने पसंद अनुसार किसी भी विकल्प को 81% के ऑफ पर घर बैठे ऑर्डर कर सकती हैं।
Max का रेयान फैब्रिक से तैयार यह स्ट्रेट फिट प्रिंटेड कुर्ती का लुक कमाल का है। इसकी फैब्रिक हल्की और आरामदायक है, जो समर्स में पूरे दिन आपको रिलैक्स रखेगी। ये हवादार कुर्ती गर्मी में बेहतरीन विकल्प साबित होगी। इसे ऑफिस, कॉलेज और आउटिंग के दौरान मिनटों में स्टाइल कर सकती हैं। इसकी फैब्रिक की मेंटेनेंस आसान है, इसे मशीन में वॉश किया जा सकता है।
कॉटन के इस रिलैक्स फिट कुर्ते की फैब्रिक हल्की और आरामदायक है। ये गर्मी में कैरी करने के लिए एक बेस्ट ऑप्शन है। ऑफिस जाना हो या कॉलेज, इसे मिनटों में स्टाइल कर सकती हैं। सिंपल और एलिगेंट लुक के लिए इसे जरूर ट्राई करें। कस्टमर्स ने इस प्रोडक्ट को काफी अप्रिशिएट किया है।
कॉटन फैब्रिक से तैयार प्रिंटेड V नेक स्ट्रेट कुर्ती का लुक कमाल का है। इसकी हल्की और आरामदायक फैब्रिक गर्मी में शरीर पर आरामदायक महसूस होगी। खासकर जिन्हें अधिक पसीना आता है, उनके लिए ये एक अच्छा विकल्प है। अगर आप भी लंबे समय से समर वियर आउटफिट्स की तलाश में हैं, तो अपने वॉर्डरोब में कॉटन कुर्ती जरूर शामिल करें।
Pistaa's की प्योर कॉटन फैब्रिक से तैयार ये कुर्ती आपके लुक में चार चांद लगा देगी। इसकी फैब्रिक हल्की और हवादार है, इसे आप मिनटों में स्टाइल कर सकती हैं। खासकर आपको अधिक पसीना आता है, तो ये हवादार कुर्ती उसे अवशोषित करती है और बॉडी को ड्राई रखती है। नियमित इस्तेमाल के लिए या ऑफिस वियर के तौर पर इसे जरूर ट्राई करें।
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लेखक के बारे मेंAnjali Kumari
अंजली कुमारी:4 साल के डिजिटल पत्रकारिता के अनुभव के साथ अंजली कुमारी लाइव हिंदुस्तान में एफिलिएट लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए बतौर लेखक काम कर रही हैं। अपने लेख के माध्यम से फैशन, लाइफस्टाइल, हेल्थ स्किन केयर, ब्यूटी, ट्रैवल, फिटनेस प्रोडक्ट से जुड़ी जानकारी इक्कठा कर, विश्वसनीय और प्रामाणिक प्रोडक्ट्स लेकर आती हैं। इससे पहले 3 वर्षों तक हेल्थ शॉट्स पर खानपान, सौंदर्य, मानसिक स्वास्थ्य और यौन शिक्षा से जुड़े विषय पर रिसर्च लेखन करती थीं।
करियर का सफर: अंजली ने 2022 में हेल्थशॉट्स के साथ डिजिटल मीडिया में अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत की। करियर की शुरुआत हेल्थ शॉट्स में लाइफस्टाइल लेखक के तौर पर हुई, जहां अपने लेख, रिसर्च और साक्षात्कार के माध्यम से महिलाओं में सेहत संबंधी जागरूकता बढ़ाने के लिए काम कर रही थीं।
एजुकेशन: गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म में BA की डिग्री हासिल करने के बाद 4 साल से पत्रकारिता में सक्रिय रही हैं। पत्रकारिता केवल एक पेशा नहीं है, बल्कि समाज से जुड़े रहने, अपने आसपास और देश के लोगों को बेहतर ढंग से समझने का माध्यम भी है।
विशेषज्ञता: अंजली कुमारी अपने लेख के माध्यम से ऑनलाइन शॉपिंग के बढ़ते ट्रेंड के बीच रिव्यू, रेटिंग और उपभोक्ताओं के अनुभव के आधार पर आप तक विश्वसनीय प्रोडक्ट्स पहुंचाने की कोशिश करती हैं। फैशन, ब्यूटी, स्किन केयर, हेल्थ, फिटनेस और वेलनेस से जुड़े प्रोडक्ट्स पर अच्छी पकड़ रखती हैं। अंजली अपने लेख में जटिल विषयों पर बात करते हुए सरल भाषा का इस्तेमाल कर उन्हें सभी के समझने योग्य बनाने की कोशिश करती हैं। लेखन में शोध और एक्सपर्ट एडवाइस लेख को विश्वसनीय बनाते हैं।और पढ़ें
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