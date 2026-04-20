डियर वर्किंग लेडीज समर फ्रेंडली वर्क वियर कुर्ता सेट्स पर पाएं धमाकेदार ऑफ़र्स
गर्मियों में ऑफिस में लंबा समय बिताना इतना आसान नहीं है, इसमें हल्के और आरामदायक कुर्ता सेट्स आपकी मदद कर सकते हैं, डिस्काउंटेड प्राइस पर इन्हें घर बैठे ऑर्डर करें।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
गर्मी में 8 से 10 घंटे लगातार ऑफिस में बिताना आसान नहीं है, पर हल्की आरामदायक आउटफिट इसे आसान बना सकती है। मैं लंबे समय से वर्क वियर कुर्ता सेट्स की तलाश में थी, इस दौरान Amazon पर मिलें ये 6 विकल्प, जो न केवल देखने में आकर्षक हैं, बल्कि इनकी फैब्रिक भी कमाल की है। आज हम लाएं हैं, हल्के और आरामदायक वर्क वियर कुर्ता सेट्स की वैरायटी वो भी बजट फ्रेंडली दाम पर। इन विकल्पों पर एक नजर जरूर डालें।
ये प्लेन सिंपल कुर्ता सेट देखने में जितना अट्रैक्टिव है, इसकी फैब्रिक उतनी ही कंफर्टेबल है। वर्क वियर के लिए ये बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। वर्किंग महिलाएं इसे मिनटों में स्टाइल कर सकती हैं। इसकी लूज फिटिंग शरीर में हवा का बहाव बनाए रखती है, जिससे गर्मी में पसीना नहीं आता। इसमें अन्य कलर ऑप्शन भी उपलब्ध हैं, अपने पसंद अनुसार किसी भी विकल्प को 64% के ऑफ पर ऑर्डर कर सकती हैं।
अगर ऑफिस वियर कुर्ता सेट्स की तलाश है, तो ये विकल्प ऑर्डर करें। प्लेन लॉन्ग कुर्ती के साथ प्रिंटेड प्लाजो आएगा। ये देखने में बेहद आकर्षक है, साथ ही इसकी कॉटन फैब्रिक बेहद हल्की और आरामदायक है। इस महिलाएं मिनटों में स्टाइल कर सकती हैं, तो ज्यादा न सोचें इन्हें आज ही ऑर्डर करें। इसमें कई अन्य कलर ऑप्शंस उपलब्ध मिल जाएंगे और सभी पर 67% का ऑफ उपलब्ध है।
मेरी तरह आपको भी वर्क वियर के तौर पर कुर्ता कैरी करना पसंद है, तो ये विकल्प कैसा रहेगा। फ्लोरल प्रिंटेड कुर्ता सेट का लुक मेरा पसंदीदा है, मुझे ये बहुत पसंद आया है, आप भी इसे ट्राई करें। ये देखने में बेहद आकर्षक है, साथ ही इसकी कॉटन फैब्रिक बेहद हल्की और आरामदायक है। इसके कई अन्य कलर ऑप्शंस भी उपलब्ध हैं और सभी पर 83% का ऑफ मिल जाएगा।
इस समर सीजन ये कुर्ता सेट ट्राई करें। अनारकली पैटर्न में आने वाले इस कुर्ता सेट को महिलाओं ने बहुत पसंद किया है। हल्के आरामदायक फैब्रिक से तैयार ये कुर्ता सेट एक परफेक्ट वर्क वियर आउटफिट है। ऑफिस जाना हो या ट्रेडिशनल इवेंट अटेंड करना हो, ये बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। इसकी हल्की हवादार फैब्रिक शरीर पर पूरी तरह आरामदायक महसूस होगी। अगर आपको भी ये विकल्प पसंद है, तो 73% के ऑफ पर इसे आज ही ऑर्डर करें।
प्योर कॉटन फैब्रिक से तैयार ये ऑफिस वियर कुर्ता सेट आप सभी को बेहद पसंद आएगा। इसका कलर और डिजाइन दोनों आकर्षक है। खासकर इस पर बने प्रिंट और पैटर्न रिफ्रेशिंग वाइब दे रहे हैं, जो समर्स में पूरी तरह परफेक्ट रहेंगे। सिंपल और एलिगेंट लुक के लिए ये बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। इसकी फैब्रिक हल्की और आरामदायक है, जो गर्मी में बॉडी पर मक्खन जैसी महसूस होगी।
कॉटन फैब्रिक से तैयार A line कुर्ता सेट हल्का और आरामदायक विकल्प है। इसे वर्क वियर के तौर पर कैरी करें, ये बॉडी को रिलैक्स रहने में मदद करेगा। इसे रोजाना ऑफिस, आउटिंग या शॉपिंग के दौरान आराम से कैरी कर सकती हैं। इसे कंज्यूमर्स ने भी काफी पसंद किया है। तो आपको किसका इंतजार है, 54% के ऑफ पर इसे घर बैठे ऑर्डर करें।
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लेखक के बारे मेंAnjali Kumari
अंजली कुमारी:4 साल के डिजिटल पत्रकारिता के अनुभव के साथ अंजली कुमारी लाइव हिंदुस्तान में एफिलिएट लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए बतौर लेखक काम कर रही हैं। अपने लेख के माध्यम से फैशन, लाइफस्टाइल, हेल्थ स्किन केयर, ब्यूटी, ट्रैवल, फिटनेस प्रोडक्ट से जुड़ी जानकारी इक्कठा कर, विश्वसनीय और प्रामाणिक प्रोडक्ट्स लेकर आती हैं। इससे पहले 3 वर्षों तक हेल्थ शॉट्स पर खानपान, सौंदर्य, मानसिक स्वास्थ्य और यौन शिक्षा से जुड़े विषय पर रिसर्च लेखन करती थीं।
करियर का सफर: अंजली ने 2022 में हेल्थशॉट्स के साथ डिजिटल मीडिया में अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत की। करियर की शुरुआत हेल्थ शॉट्स में लाइफस्टाइल लेखक के तौर पर हुई, जहां अपने लेख, रिसर्च और साक्षात्कार के माध्यम से महिलाओं में सेहत संबंधी जागरूकता बढ़ाने के लिए काम कर रही थीं।
एजुकेशन: गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म में BA की डिग्री हासिल करने के बाद 4 साल से पत्रकारिता में सक्रिय रही हैं। पत्रकारिता केवल एक पेशा नहीं है, बल्कि समाज से जुड़े रहने, अपने आसपास और देश के लोगों को बेहतर ढंग से समझने का माध्यम भी है।
विशेषज्ञता: अंजली कुमारी अपने लेख के माध्यम से ऑनलाइन शॉपिंग के बढ़ते ट्रेंड के बीच रिव्यू, रेटिंग और उपभोक्ताओं के अनुभव के आधार पर आप तक विश्वसनीय प्रोडक्ट्स पहुंचाने की कोशिश करती हैं। फैशन, ब्यूटी, स्किन केयर, हेल्थ, फिटनेस और वेलनेस से जुड़े प्रोडक्ट्स पर अच्छी पकड़ रखती हैं। अंजली अपने लेख में जटिल विषयों पर बात करते हुए सरल भाषा का इस्तेमाल कर उन्हें सभी के समझने योग्य बनाने की कोशिश करती हैं। लेखन में शोध और एक्सपर्ट एडवाइस लेख को विश्वसनीय बनाते हैं।और पढ़ें
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