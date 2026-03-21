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सिंपल साड़ी, स्टनिंग लुक: जेनेलिया देशमुख का ट्रेडिशनल स्टाइल, लें टिप्स

Mar 21, 2026 02:05 pm ISTShubhangi Gupta लाइव हिन्दुस्तान
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जेनेलिया देशमुख का ग्रे और रेड साड़ी लुक बेहद खूबसूरत और एलिगेंट है। इस ट्रेडिशनल स्टाइल में उनका ग्रेस और ज्वेलरी का परफेक्ट कॉम्बिनेशन फेस्टिव लुक के लिए शानदार इंस्पिरेशन देता है।

सिंपल साड़ी, स्टनिंग लुक: जेनेलिया देशमुख का ट्रेडिशनल स्टाइल, लें टिप्स

जेनेलिया देशमुख बॉलीवुड की पॉपुलर और खूबसूरत एक्ट्रेसेस में से एक हैं, जो अपनी क्यूट पर्सनैलिटी और ग्लैमरस फैशन सेंस के लिए जानी जाती हैं। फिल्मों से लेकर रियल लाइफ तक, उनका हर लुक काफी ग्रेसफुल और एलिगेंट होता है। खास बात यह है कि वह ट्रेडिशनल आउटफिट्स को बहुत ही खूबसूरती से कैरी करती हैं, जिससे उनका इंडियन लुक और भी निखरकर सामने आता है। साड़ी, सूट या इंडो-वेस्टर्न, हर स्टाइल में वह सादगी और क्लास का परफेक्ट बैलेंस दिखाती हैं। इन दिनों उनका साड़ी लुक काफी वायरल हो रहा है, यहां जानें स्टाइलिंग डिटेल्स -

ग्रे और रेड साड़ी में दिखा क्लासी लुक

Genelia Deshmukh का यह साड़ी लुक बेहद सिंपल होते हुए भी एकदम स्टाइलिश है। उन्होंने ग्रे कलर की सिल्क साड़ी पहनी है, जिसमें रेड बॉर्डर दिया गया है। यह कॉम्बिनेशन काफी क्लासी और एवरग्रीन लगता है, जो हर उम्र की महिलाओं पर सूट करता है।

ब्लाउज ने बढ़ाया लुक का चार्म

इस लुक की सबसे खास बात है उनका रेड कलर का ब्लाउज। इसमें गोल्डन फ्लोरल डिजाइन बना हुआ है जो साड़ी के साथ परफेक्ट मैच करता है। हाफ स्लीव्स वाला यह ब्लाउज ट्रेडिशनल और मॉडर्न दोनों फील देता है।

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जेनेलिया साड़ी लुक

ज्वेलरी से मिला रॉयल टच

जेनेलिया ने अपने लुक को हैवी ज्वेलरी के साथ कंप्लीट किया है। उन्होंने गोल्डन चोकर नेकलेस, बड़े ईयररिंग्स, चूड़ियां और स्टेटमेंट रिंग्स पहनी हैं। साथ ही कमरबंद (वेस्ट बेल्ट) भी पहना है, जो उनके लुक को और ज्यादा रॉयल बना रहा है।

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मेकअप और हेयरस्टाइल

मेकअप की बात करें तो उन्होंने सॉफ्ट और नेचुरल मेकअप चुना है। न्यूड लिपस्टिक, हल्का ब्लश और स्मोकी आई मेकअप उनके चेहरे को ग्लोइंग बना रहा है। बालों को उन्होंने मिडल पार्टिंग के साथ लो बन में स्टाइल किया है, जिसमें फ्लोरल हेयर एक्सेसरीज का हल्का टच भी नजर आता है।

जेनेलिया

क्यों है यह लुक खास?

यह लुक उन लोगों के लिए परफेक्ट है, जो ज्यादा हैवी आउटफिट नहीं पहनना चाहते लेकिन फिर भी स्टाइलिश दिखना चाहते हैं। ग्रे और रेड का कॉम्बिनेशन सादगी के साथ एलिगेंस को भी दिखाता है।

कहां कर सकते हैं ट्राई?

फेस्टिव सीजन, शादी या फैमिली फंक्शन, पूजा या ट्रेडिशनल इवेंट - यह साड़ी लुक हर मौके पर आपको ग्रेसफुल और क्लासी दिखा सकता है।

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कैसे करें स्टाइल?

  • साड़ी के साथ कंट्रास्ट ब्लाउज जरूर पहनें
  • ज्वेलरी को ओवर ना करें, लेकिन स्टेटमेंट पीस चुनें
  • हेयरस्टाइल सिंपल रखें
  • मेकअप को सॉफ्ट और नेचुरल रखें

फैशन टिप: जेनेलिया देशमुख का यह ग्रे और रेड साड़ी लुक सादगी और स्टाइल का बेहतरीन उदाहरण है। अगर आप ट्रेडिशनल में कुछ अलग और एलिगेंट ट्राई करना चाहते हैं, तो यह लुक आपके लिए परफेक्ट इंस्पिरेशन हो सकता है।

Shubhangi Gupta

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