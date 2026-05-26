वेकेशन हो या ऑफिस स्ट्रेस फ्री कंफर्टेबल लुक के लिए ऑर्डर करें कॉटन हॉफ शर्ट्स
वेकेशन ट्रिप प्लान कर रहे हैं या फिर ऑफिस वियर के लिए हल्के आरामदायक आउटफिट की तलाश है, कॉटन के हॉफ शर्ट बिल्कुल परफेक्ट रहेंगे। इन्हें Amazon से घर बैठे ऑर्डर करें।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
क्या हर बार गर्मी में वही पुरानी टी शर्ट निकल लेते हैं, तो इस बार कॉटन के हल्के आरामदायक हॉफ शर्ट्स ट्राई करें। छुट्टियों में ट्रिप प्लान कर रहे हैं या फिर ऑफिस, आउटिंग या शॉपिंग पर जाना हो हॉफ शर्ट एक ऐसी आउटफिट है, जिसे किसी भी मौके पर कैरी कर सकते हैं। इनपर बने प्रिंट और पैटर्न साथ ही इनकी हल्की हवादार फैब्रिक, इन्हें आप सभी के लिए एक बेहतरीन विकल्प बनाती हैं। कॉटन के हल्के आरामदायक हाफ शर्ट चिलचिलाती गर्मी में शरीर को रिलैक्स रहने में मदद करेंगे। तो फिर इंतजार किसका है, Amazon पर हॉफ शर्ट्स की वैरायटी उपलब्ध है, वो भी किफायती दाम पर।
1. Yash Gallery Men's Cotton Warli Print Shirt Collar Regular Shirt
Yash Gallery की कॉटन फैब्रिक से तैयार इस प्रिंटेड शर्ट को आप घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं। इस पर बने warli प्रिंट इसके आकर्षण का केंद्र हैं। कहीं भी ट्रिप पर जाना हो ये शर्ट अपने साथ जरूर करी करें! वहीं आउटिंग और शॉपिंग जैसी एक्टिविटीज के दौरान भी ये काफी कूल लुक देंगे। इसकी फैब्रिक हल्की और हवादार है, जो बॉडी को पूरी तरह रिलैक्स रखती है।
2. Majestic Man Men Slim Fit Pure Cotton Checkred Half Sleeve Casual Shirt
Majestic man का स्लिम फिट प्योर कॉटन शर्ट का कैजुअल लुक कमाल का हैं। इसपर बने चेक पैटर्न इसे अट्रैक्टिव बना रहे। वहीं इसका रिफ्रेशिंग लाइट ब्लू कलर समर फ्रेंडली है, ये आपको पूरे दिन तरोताजगी का एहसास देगा। चाहे आपको कितना भी पसीना आता हो इसकी हवादार फैब्रिक उसे अवशोषित करती है और बॉडी में ठंडक का एहसास बनाए रखती है। इसे ऑफिस वियर से लेकर आउटिंग और पार्टी किसी भी मौके पर कैरी कर सकते हैं।
Thomas Scott Men's हॉफ शर्ट की कॉटन फैब्रिक हल्की और हवादार है, अगर आपको भी गर्मी में अधिक पसीना आता है और आप पूरे दिन चिड़चिड़े रहते हैं, तो इस तरह के हल्के आरामदायक शर्ट कैरी करें! इसपर चेक प्रिंट बना है, जो इसे डिसेंट लुक दे रहा, ऑफिस वियर के लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। साथ ही इस समय ये 73% के ऑफ पर उपलब्ध मिल जाएगा।
4. Thomas Scott Men's Cotton Regular Fit Shirt
Thomas Scott का कॉटन प्रिंटेड शर्ट समर फ्रेंडली ऑप्शन है। इसे गर्मियों में बेफिक्र होकर स्टाइल करें, ये पूरी तरह कंफर्टेबल महसूस होंगे। रिफ्रेशिंग सॉफ्ट लुक के लिए इस तरह के शर्ट अच्छे होते हैं। इस पर बने प्रिंट और पैटर्न बेहद आकर्षक हैं, ये आपको पूरे दिन कंफर्टेबल रहने में मदद करेंगे। अगर आप भी लंबे समय से गर्मी के लिए आरामदायक कपड़े की तलाश में हैं, तो इसे आज ही ऑर्डर करें।
Men's मल्टी कलर्ड फ्लोरल प्रिंटेड कैजुअल शर्ट वेकेशन फ्रेंडली आउटफिट है। अगर आप बीच वेकेशन प्लान कर रहे हैं, तो इस तरह के हल्के आरामदायक शर्ट जरूर खरीदें। इस समय गर्मी में ये बॉडी को रिलैक्स रखेंगे और आप अपना ट्रिप खुलकर एंजॉय कर सकते हैं। इस पर बने प्रिंट और पैटर्न भी अट्रैक्टिव हैं, जो पिंटरेस्ट वाइब देंगे। इसे किसी भी बॉटम वियर के साथ स्टाइल कर सकते हैं। तो इंतजार कैसा, बंपर डिस्काउंट ऑफर पर इसे आज ही ऑर्डर करें।
6. Men's Block Printed Cotton Half Sleeves Shirt
कॉटन फैब्रिक से तैयार इस हॉफ शर्ट पर आकर्षक प्रिंट और पैटर्न बने हैं। साथ ही इसकी फैब्रिक बेहद हल्की और मुलायम है, जो समर्स में आपको पूरी तरह कंफर्टेबल रखती है। रिफ्रेशिंग कलर भी काफी यूनिक है। हालांकि, इसमें कई अन्य कलर और प्रिंट के ऑप्शंस उपलब्ध पसंद अनुसार कोई भी विकल्प आधे से कम दाम में ऑर्डर कर सकते हैं। इसे व्हाइट शर्ट के साथ लेयर करें, ये आपको अट्रैक्टिव लुक देंगे।
7. Majestic Man Men Cotton Checkered Half Sleeve Slim Fit Casual Shirt
Majestic man के इस कॉटन के हल्के आरामदायक शर्ट को आप किसी भी कैजुअल इवेंट पर स्टाइल कर सकते हैं। खासकर समर सीजन इसकी फैब्रिक बॉडी पर बेहद आरामदायक महसूस होगी। अगर आप हल्के हवादार शर्ट कैरी करते हैं, तो इस तरह आपको तरोताजा रहने में मदद मिलती है। इसे किसी भी बॉटम वियर के साथ स्टाइल कर सकते हैं। तो इंतजार कैसा, 67% के ऑफ पर इसे आज ही ऑर्डर करें।
8. Majestic Man Men Comfort Slim Fit Checked Pure Cotton Half Sleeve Casual Shirt
Majestic man का कंफर्टेबल कैजुअल हॉफ शर्ट एवरीडे स्टाइलिंग के लिए परफेक्ट ऑप्शन है। ऑफिस जाना हो या कॉलेज या फिर आउटिंग और शॉपिंग का प्लान हो, इसे बेफिक्र होकर कैरी कर सकते हैं। इस शर्ट में आप लंबे घंटों तक कंफर्टेबल रहते हैं। वहीं अगर लंबा ड्राइव करना है, या कहीं दूर की जर्नी है, तो इस शर्ट से बेहतर भला कुछ भी नहीं! इसकी हवादार फैब्रिक बॉडी में पसीना जमा नहीं होने देती, और आपको रिलेक्स रखती है।
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लेखक के बारे मेंAnjali Kumari
अंजली कुमारी:4 साल के डिजिटल पत्रकारिता के अनुभव के साथ अंजली कुमारी लाइव हिंदुस्तान में एफिलिएट लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए बतौर लेखक काम कर रही हैं। अपने लेख के माध्यम से फैशन, लाइफस्टाइल, हेल्थ स्किन केयर, ब्यूटी, ट्रैवल, फिटनेस प्रोडक्ट से जुड़ी जानकारी इक्कठा कर, विश्वसनीय और प्रामाणिक प्रोडक्ट्स लेकर आती हैं। इससे पहले 3 वर्षों तक हेल्थ शॉट्स पर खानपान, सौंदर्य, मानसिक स्वास्थ्य और यौन शिक्षा से जुड़े विषय पर रिसर्च लेखन करती थीं।
करियर का सफर: अंजली ने 2022 में हेल्थशॉट्स के साथ डिजिटल मीडिया में अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत की। करियर की शुरुआत हेल्थ शॉट्स में लाइफस्टाइल लेखक के तौर पर हुई, जहां अपने लेख, रिसर्च और साक्षात्कार के माध्यम से महिलाओं में सेहत संबंधी जागरूकता बढ़ाने के लिए काम कर रही थीं।
एजुकेशन: गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म में BA की डिग्री हासिल करने के बाद 4 साल से पत्रकारिता में सक्रिय रही हैं। पत्रकारिता केवल एक पेशा नहीं है, बल्कि समाज से जुड़े रहने, अपने आसपास और देश के लोगों को बेहतर ढंग से समझने का माध्यम भी है।
विशेषज्ञता: अंजली कुमारी अपने लेख के माध्यम से ऑनलाइन शॉपिंग के बढ़ते ट्रेंड के बीच रिव्यू, रेटिंग और उपभोक्ताओं के अनुभव के आधार पर आप तक विश्वसनीय प्रोडक्ट्स पहुंचाने की कोशिश करती हैं। फैशन, ब्यूटी, स्किन केयर, हेल्थ, फिटनेस और वेलनेस से जुड़े प्रोडक्ट्स पर अच्छी पकड़ रखती हैं। अंजली अपने लेख में जटिल विषयों पर बात करते हुए सरल भाषा का इस्तेमाल कर उन्हें सभी के समझने योग्य बनाने की कोशिश करती हैं। लेखन में शोध और एक्सपर्ट एडवाइस लेख को विश्वसनीय बनाते हैं।और पढ़ें
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