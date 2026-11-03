ट्रेंडी से क्लासी लुक तक, परफेक्ट वॉर्डरोब के लिए इमेज कंसल्टेंट ने बताईं ये जरूरी चीजें

जब भी महिलाओं को कहीं जाना होता है तो उनकी शिकायत रहती है कि उनके पास पहनने के लिए कुछ नहीं है जबकि वॉर्डरोब पूरी तरह से भरा होता है। ऐसे में पर्सनल स्टाइलिस्ट और इमेज कंसल्टेंट इशिता सलूजा ने सही वॉर्डरोब बनाने के जरूरी चीजें बताई हैं।

महिलाओं की वॉर्डरोब हमेशा पूरी भरी रहती है, लेकिन जब भी उन्हें कहीं जाना होता है तो अक्सर शिकायत करती हैं कि उनके पास पहनने के लिए कुछ भी नहीं है। इसकी एक बड़ी वजह सही वॉर्डरोब प्लानिंग की कमी, कपड़ों का आपस में मैच न होना, ट्रेंड के पीछे भागना और मौके के हिसाब से आउटफिट का चुनाव न कर पाना है। कई बार महिलाएं ऐसे कपड़े खरीद लेती हैं, जिन्हें अलग-अलग आउटफिट्स के साथ स्टाइल करना मुश्किल होता है। इसलिए एक परफेक्ट वॉर्डरोब के लिए कपड़ों की संख्या से ज्यादा जरूरी है सही और वर्सेटाइल कपड़ों का चुनाव करना। एक परफेक्ट वॉर्डरोब बनाने के लिए सिर्फ ट्रेंड्स को फॉलो करना ही काफी नहीं, बल्कि ऐसे स्टाइलिश और क्लासी कपड़ों व एक्सेसरीज का चुनाव करना जरूरी है, जो हर मौके पर आपके लुक को खास बनाएं। इमेज कंसल्टेंट इशिता सलूजा ने एक वीडियो के जरिए परफेक्ट वॉर्डरोब के लिए जरूरी चीजें बताई हैं, जानिए।

टॉप टॉप के लिए आपको चाहिए तीन शर्ट। शर्ट एक सफेद रंग की होनी चाहिए और बाकी की दो शर्ट आपकी पसंद की हो सकती हैं। इन्हें ऐसे रंग का चुनें जो आप असल में पहनती हों। इसके अलावा दो टी शर्ट् राउंड या वी नेक वाली। इन टी शर्ट का रंग सफेद और काला चुनें। आपको ऐसे ही रंगों का चुनाव करना है जो आप पहनती हों।

बॉटम कई बार महिलाएं ट्रेंड को फॉलो करने के चक्कर में नई-नई चीजें खरीदती रहती हैं और पुराने कपड़े रखे रह जाते हैं। बॉटम वियर के लिए ढेरों पैंट-जींस रखने से अच्छा है कि आप ऐसे पैटर्न रखें जो रोजाना काम आएं। एक्सपर्ट बताती हैं कि बॉटम के लिए आपको चाहिए दो जींस। एक डार्क रंग स्ट्रेट फिट में और एक आपकी पसंद वाली जिसे मीडियम वॉश की जरूरत हो। इसके अलावा दो ट्राउजर एक टेलर्ड स्ट्रेट लेग पैंट और एक वाइड लेग पैंट।

इंडियन वियर महिलाओं की वॉर्डरोब का ये सबसे जरूरी हिस्सा है। इसके लिए आपको अपने पास एक क्लासिक सफेद या काले रंग का कुर्ता रखना है। इसके अलावा एक हर दिन पहनने वाला शॉर्ट कुर्ता जो आपकी पसंद का होगा और एक कुर्ता सेट जो अलग-अलग फंक्शन पर पहना जा सके। बहुत सारे इंडियन वियर खरीदने के बाद उन्हें सिर्फ वॉर्डरोब या फिर बेड के बॉक्स में रखने से अच्छा है कि वही पास में रखें जो आप पहनें।

फुटवियर फुटवियर के लिए आपको चाहिए सफेद रंग के स्नीकर्स, एलिगेंट फ्लैट, एलिवेटेड पंप्स और एक कम्फर्टेबल ब्लॉक हील्स। ये ऐसे फुटवियर हैं जो आप रोजाना इस्तेमाल कर सकती हैं।