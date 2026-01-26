कुर्ती या सूट की कितनी लंबाई आप पर अच्छी लगेगी? इमेज कोच ने बताया सिंपल रूल!

संक्षेप: Fashion Tips: अगर आप गलत लेंथ की कुर्ती सिलेक्ट कर लेती हैं, तो पूरा लुक खराब हो सकता है। इमेज कंसल्टेंट स्वाति झा ने सिंपल सी टिप्स शेयर की हैं, जिनसे आप पता लगा सकती हैं कि आप पर किस लेंथ की कुर्ती सूट होगी।

कुर्ती तो लगभग हर इंडियन गर्ल के वॉर्डरोब का हिस्सा है। डेली वियर में ऑफिस हो या कॉलेज, कुर्ती से कंफर्टेबल और स्टाइलिश शायद ही कोई दूसरा आउटफिट है। बेस्ट बात है कि कुर्ती पहनकर देसी लुक तो मिलता ही है लेकिन ट्रेंडी टच के साथ। खैर, मार्केट में अलग-अलग स्टाइल्स की कुर्ती मिलती हैं। आप पर कौन सी सूट होगी ये जानना बेहद जरूरी है। खासतौर से अगर आप गलत लेंथ की कुर्ती सिलेक्ट कर लेती हैं, तो पूरा लुक खराब हो सकता है। क्योंकि गलत लेंथ आपकी बॉडी की लंबाई और शेप पर असर डालती है। इमेज कंसल्टेंट स्वाति झा ने एक इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए सिंपल सी टिप्स शेयर की हैं, जिनसे आप पता लगा सकती हैं कि आप पर किस लेंथ की कुर्ती सूट होगी। आइए जानते हैं।

कम हाइट है तो इस लेंथ की कुर्ती चुनें अगर आपकी हाइट 5'3 या उससे कम है तो आपको ज्यादा लंबी कुर्ती वियर नहीं करनी चाहिए। लंबी कुर्ती में आपकी हाइट और भी ज्यादा कम लग सकती है। इनकी जगह शॉर्ट कुर्ती वियर करें, जिनकी लेंथ आपके घुटनों से ऊपर हो। स्वाति कहती हैं कि अगर आपको इन्वेस्ट करना ही है तो मोनोक्रोमेटिक सूट सेट्स में करें क्योंकि ये आपकी बॉडी को विजुअली लंबा दिखाने में मदद करते हैं।

मीडियम हाइट वाली गर्ल्स चुनें ऐसी कुर्ती अगर आपकी हाइट मीडियम है यानी 5'4 से 5'7 के बीच है, तो आपके लिए नी लेंथ यानी घुटनों तक की लेंथ बेस्ट रहेगी। वहीं परफेक्ट कुर्ती स्टाइल्स की बात करें तो स्ट्रेट कट कुर्ती और ए लाइन कुर्ती आप पर काफी बैलेंस दिखेंगी। ये कुर्ती आपको काफी ट्रेंडी लुक भी देंगी और साथ ही आपकी हाइट को भी कॉम्प्लीमेंट करेंगी।

टॉल गर्ल्स के लिए परफेक्ट कुर्ती लेंथ इमेज कंसल्टेंट स्वाति बताती हैं कि टॉल गर्ल्स के लिए लॉन्ग कुर्ती एकदम परफेक्ट रहती हैं। अगर आपकी हाइट 5'8 या उससे ज्यादा है, तो एफर्टलेस लुक के लिए लॉन्ग कुर्ती में इन्वेस्ट करें। आपके लिए अनारकली कुर्ती और फ्लेयर्ड कुर्ती एकदम परफेक्ट ऑप्शन हैं। ये ट्रेंडी भी लगते हैं और साथ भी आपकी हाइट को भी बैलेंस दिखाते हैं।