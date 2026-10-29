हेवी साड़ी का ब्लाउज सिलवा रखीं? बाजू पर बनवाएं ये 8 फैंसी पैटर्न, डिजाइनर लगेगा लुक!
ब्लाउज के लिए स्लीव्स का बढ़िया सा डिजाइन मिल जाए, तो साड़ी के ओवरऑल लुक में चार चांद लग जाते हैं। आपकी महंगी, पार्टी वियर साड़ियों के लिए हम यहां कुछ फैंसी स्लीव्स डिजाइन ले कर आए हैं। ये सभी एक से बढ़कर एक हैं।
ब्लाउज को स्पेशल लुक देने में उसकी स्लीव्स यानी बाजू बहुत अहम होती हैं। आजकल तो तरह-तरह के डिजाइन्स के साथ महिलाएं एक्सपेरिमेंट कर रही हैं। पफ स्लीव्स से ले कर फुल स्लीव्स, कट वर्क स्लीव्स और फ्रिल वर्क वाली स्लीव्स की कई वैराइटीज पसंद की जा रही हैं। फेस्टिव सीजन शुरू हो गया है, साथ ही शादियों का सीजन भी आने वाला है। ऐसे में अगर आप अपने लिए ब्लाउज स्टिच कराने वाली हैं, तो ये स्लीव्स के डिजाइन सेव कर के रख सकती हैं।
कट वर्क और बो पैटर्न वाली स्लीव्स
ब्लाउज के लिए एल्बो लेंथ स्लीव्स बनवा रही हैं, तो बीच बीच में इस तरह का फैंसी कट वर्क करा सकती हैं। साथ में मैचिंग डोरियों से बना बो पैटर्न और बीड्स और लटकन की डिटेलिंग इन स्लीव्स को खास बना रही है।
टीयर ड्रॉप वाला पैटर्न बनवाएं
ब्लाउज की स्लीव्स को स्टाइलिश लुक देने के लिए आप इस तरह का टीयर ड्रॉप कट वर्क भी करा सकती हैं। ऐसी स्लीव्स काफी ज्यादा फैंसी लगती हैं। खासकर अगर आप बनारसी या बॉर्डर वाली साड़ी के लिए ब्लाउज स्टिच करा रही हैं, तो ऐसे सिंपल डिजाइन्स काफी क्लासी और सोबर लुक देते हैं।
स्लीव्स पर हेवी गोटा लेस लगवाएं
हेवी साड़ी के साथ आप फुल स्लीव्स वाला ब्लाउज पीस स्टिच करा सकती हैं। स्लीव्स के बॉर्डर पर हेवी गोटा-पट्टी लेस या साड़ी का बॉर्डर लगवाकर बहुत ही फैंसी लुक आएगा। फेस्टिव सीजन में पहनी जाने वाली हेवी बॉर्डर और एंब्रॉयडरी वाली साड़ियों के साथ आप इस तरह की बाजू बनवा सकती हैं।
नेट फैब्रिक ले कर पफ स्लीव्स बनवाएं
ब्लाउज से मैचिंग का डिजाइनर नेट फैब्रिक ले कर आप पफ स्लीव्स स्टिच करा सकती हैं। साथ में फैंसी लटकन वाली लेस भी लगवा लें, काफी मॉडर्न और फैंसी लुक आएगा। पार्टी वियर कॉकटेल साड़ियों के साथ ऐसी स्लीव्स काफी बढ़िया लगती हैं।
लेस और लटकन लगवाकर बनवाएं
गोल्डन लेस मार्केट में आसानी से मिल जाती है। इसे आप अपनी स्लीव्स पर लगवाकर कुछ इस तरह का फैंसी डिजाइन बनवा सकती हैं। साथ ही ब्लाउज से मैचिंग या कॉन्ट्रास्ट शेड में छोटी लटकन या टैसल भी अटैच करवा लें, बहुत ही स्टाइलिश लुक आएगा।
ये स्टाइलिश डिजाइन चुनें
आप चाहें तो ब्लाउज की स्लीव्स पर ये यूनिक सा डिजाइन भी बनवा सकती हैं। बहुत ही फैंसी लुक आएगा। अगर आपकी साड़ी एक रंग की है या ब्लाउज में आप लेस वगैरह नहीं लगवाना चाहती हैं, तो इस तरह का पैटर्न बनवाना एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है।
डोरी लगवाकर स्लीव्स बनवाएं
डोरी वाली बाजू काफी मॉडर्न और स्टाइलिश लगती हैं। अगर आप कुछ ऐसा ही ट्राई करना चाहती हैं तो ये डिजाइन बनवा सकती हैं। खासकर कॉटन के ब्लाउज पीस के साथ इनका लुक अलग ही आता है। साथ में लटकन और हैंडमेड फूलों की डिटेलिंग बहुत सुंदर लगेगी।
फ्रिल स्लीव्स देंगी स्टाइलिश लुक
आजकल फ्रिल वाली स्लीव्स काफी ट्रेंडी हैं। खासकर पार्टी वियर साड़ियों के साथ महिलाएं ऐसी ही बाजू बनवाना पसंद कर रही हैं। ऐसी स्लीव्स के लिए आप ब्लाउज से मैचिंग शिफॉन, जॉर्जेट या नेट का फैब्रिक ले सकती हैं। हल्के फैब्रिक में फ्रिल बहुत ही अच्छा है।
(All Images Credit- Pinterest)
लेखक के बारे मेंAnmol Chauhan
अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में टकंटेंट प्रोड्यूसर हैं। वह लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए हेल्थ, रिलेशनशिप, फैशन, ट्रैवल और कुकिंग टिप्स से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए रीडर-सेंट्रिक और सरल भाषा में उपयोगी जानकारी प्रस्तुत करना उनके लेखन की खास पहचान है।
करियर की शुरुआत
अनमोल ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से की। बतौर फ्रेशर, वह डिजिटल मीडिया के कंटेंट फॉर्मेट, रीडर बिहेवियर और सर्च ट्रेंड्स को समझते हुए लाइफस्टाइल और फूड से जुड़े प्रैक्टिकल विषयों पर काम कर रही हैं, जिनमें डेली कुकिंग टिप्स, आसान रेसिपी आइडियाज़ और किचन हैक्स शामिल हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
अनमोल चौहान ने दिल्ली विश्वविद्यालय से इतिहास और राजनीति विज्ञान में स्नातक (BA) की पढ़ाई की है। इसके बाद उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया। इस अकादमिक पृष्ठभूमि ने उन्हें सामाजिक समझ, फैक्ट-बेस्ड रिपोर्टिंग और जिम्मेदार पत्रकारिता की मजबूत नींव दी।
लेखन शैली और दृष्टिकोण
अनमोल का मानना है कि लाइफस्टाइल जर्नलिज्म का उद्देश्य सिर्फ ट्रेंड बताना नहीं, बल्कि रोजमर्रा में काम आने वाली, भरोसेमंद और आसानी से अपनाई जा सकने वाली जानकारी देना होना चाहिए। उनकी स्टोरीज में हेल्थ, फूड और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों को सरल भाषा में प्रस्तुत किया जाता है।
विशेषज्ञता के क्षेत्र
लाइफस्टाइल और डेली लाइफ हैक्स
हेल्थ, फिटनेस और वेलनेस
रिलेशनशिप और इमोशनल वेल-बीइंग
कुकिंग टिप्स, किचन हैक्स और आसान रेसिपी आइडियाज
फैशन और एथनिक स्टाइलिंग
ट्रैवल और सीजनल डेस्टिनेशन