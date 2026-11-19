ब्लाउज के डिजाइंस साड़ी लुक में चार चांद लगा देते हैं और ब्लाउज में अगर लटकन लगी हो तो चलने पर अलग स्टाइल दिखता है। आजकल ब्लाउज के लिए एक से बढ़कर एक लटकन के डिजाइंस आ रहे हैं। चलिए हम आपको 7 लेटेस्ट पैटर्न दिखाते हैं।

साड़ी का लुक क्लासी और स्टाइलिश ब्लाउज पूरा करता है और ब्लाउज को सजाने के लिए महिलाएं लटकन के एक से बढ़कर एक डिजाइन खोजती हैं। आजकल हर तरह के ब्लाउज के लिए अलग तरह की लटकन मार्केट में आने लगी है और कुछ लटकन तो काफी ट्रेंडी और सुंदर दिखती हैं। अगर आप भी अपने ब्लाउज के लिए खूबसूरत लटकन के पैटर्न खोज रही हैं या बाजार जाकर लाने वाली हैं, तो हम आपके लिए 7 सुंदर डिजाइंस लेकर आए हैं। ये लटकन डिजाइन आपके ब्लाउज का लुक सुंदर बना देंगे।

1. फ्लोरल और पर्ल पॉम-पॉम लटकन

अगर आप सिल्क या बनारसी साड़ी पहन रही हैं, तो ब्लाउज के साथ इस तरह की फ्लोरल लटकन लगा सकती हैं। इसमें छोटे-छोटे कपड़े के पॉम-पॉम के साथ मोती और गोल्डन बीड्स लगाए गए हैं। बीच में फूल जैसी डिजाइन इसे और भी खूबसूरत बनाती है। पेस्टल और पिंक कलर के ब्लाउज के साथ यह लटकन बहुत अच्छी लगेगी। इसे आप हल्दी, मेहंदी या दिन के किसी फंक्शन में ट्राई कर सकती हैं।

2. गोल्डन झुमका और मोती लटकन

अगर आपको हैवी और रॉयल लुक पसंद है, तो गोल्डन झुमका वाली यह लटकन आपके लिए अच्छी रहेगी। इसमें ऊपर की तरफ सुनहरे मोतियों की लड़ियां हैं और नीचे झुमकी के साथ छोटे-छोटे सफेद मोती लगे हैं। लाल या मरून रंग के हैवी वर्क वाले ब्लाउज के साथ यह लटकन बेहद खूबसूरत लगेगी। शादी और त्योहारों के लिए यह एक अच्छा ऑप्शन है।

3. डबल डोरी कुंदन स्क्वायर लटकन

अगर आपके ब्लाउज की बैक नेक डीप है, तो आप इस तरह की डबल डोरी वाली लटकन लगवा सकती हैं। इसमें दोनों तरफ डोरी के साथ चौकोर कुंदन और जरी वर्क वाले पैच लगे हैं। नीचे की तरफ सुनहरी लड़ियां और स्टोन वाली रिंग दी गई है। यह डिजाइन आपके सिंपल ब्लाउज को भी स्टाइलिश बना देगा। खासतौर पर ब्राइडल और पार्टी वियर ब्लाउज के साथ यह अच्छी लगेगी।

4. सिल्वर स्टोन और पर्ल झुमकी लटकन

अगर आप हर बार गोल्डन लटकन लगाकर बोर हो गई हैं, तो इस बार सिल्वर स्टोन और मोतियों वाली लटकन ट्राई करें। इसमें सफेद मोतियों के साथ सिल्वर स्टोन और छोटे-छोटे घुंघरू लगाए गए हैं। ग्रे, सिल्वर और पेस्टल कलर के ब्लाउज के साथ यह काफी सुंदर लगेगी। रिसेप्शन या कॉकटेल पार्टी के लिए भी यह अच्छा डिजाइन है।

5. बंच पॉम-पॉम और थ्रेड टैसल लटकन

अगर आप अपने ब्लाउज को थोड़ा अलग लुक देना चाहती हैं, तो बंच पॉम-पॉम वाली लटकन लगवा सकती हैं। इसमें एक साथ कई छोटी-छोटी कपड़े की गोल पोटलियां लगाई जाती हैं। इनके नीचे रेशमी धागों के छोटे-छोटे गुच्छे होते हैं, जो चलने पर काफी अच्छे लगते हैं। लहंगे और हैवी साड़ी के साथ इस तरह की लटकन बहुत जंचती है। आप इसे अपने ब्लाउज के मैचिंग कलर में बनवा सकती हैं।

6. लेयर्ड रेशमी टैसल लटकन

ब्राइडल लुक के लिए रेशमी धागों वाली यह लेयर्ड लटकन एक अच्छा ऑप्शन है। इसमें एक ही डोरी पर अलग-अलग लेयर में रेशमी धागों के गुच्छे और छोटे-छोटे बीड्स लगाए जाते हैं। लाल रंग की यह लटकन ब्राइडल ब्लाउज के साथ बेहद खूबसूरत लगेगी। अगर आप शादी में हैवी और ट्रेडिशनल लुक चाहती हैं, तो इस डिजाइन को जरूर ट्राई करें।

7. कस्टमाइज्ड ब्राइडल नाम वाली लटकन