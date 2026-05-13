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समर्स में लिनन साड़ी ट्राई नहीं की तो क्या किया, एवरीडे स्टाइलिंग के लिए परफेक्ट हैं

Anjali Kumari लाइव हिन्दुस्तान
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गर्मी में हल्की आरामदायक साड़ियों को स्टाइल करने का अपना एक अलग मजा है। इन्हें वर्क वियर के तौर पर स्टाइल करें साथ ही आउटिंग पर जाना हो या शॉपिंग पर इस साड़ी को मिनटों में स्टाइल कर सकती हैं।

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क्या आप भी साड़ियों की शौकीन हैं? पर समर्स में कौन सी साड़ी पहने ये समझ नहीं आता, तो लिनन साड़ी क्यों नहीं ट्राई करती! अगर अभी तक लिनन साड़ी ट्राई नहीं की है, तो इस बार इन्हें जरूर खरीदें। समर्स में लिनन साड़ी से बेहतर और कुछ भी नहीं! गर्मी में हल्की आरामदायक साड़ियों को स्टाइल करने का अपना एक अलग मजा है। इन्हें वर्क वियर के तौर पर स्टाइल करें साथ ही आउटिंग पर जाना हो या शॉपिंग पर इस साड़ी को मिनटों में स्टाइल कर सकती हैं। तो ज्यादा इंतजार न करें, इन्हें आज ही ऑर्डर करें (cotton linen sarees)।

समर्स में लिनन साड़ी ट्राई नहीं की तो क्या किया, एवरीडे स्टाइलिंग के लिए परफेक्ट हैं

लखनवी चिकनकारी लिनन साड़ी एक हल्की और आरामदायक विकल्प है। यह प्लेन सिंपल साड़ी एलिगेंट लुक क्रिएट करने में मदद करेगी। गर्मी हो या बरसात आप इसे किसी भी मौसम कैरी कर सकती हैं। खास कर समर्स में ये रिफ्रेशिंग लुक के लिए परफेक्ट रहेगी। खासकर वर्क वियर के तौर पर इन्हें स्टाइल करें, ये एक आकर्षक लुक देगी।

SIRIL की कॉटन लिनन फैब्रिक से तैयार इस साड़ी का लुक कमाल का है। इस पूरे साड़ी पर थ्रेड एंब्रॉयडरी की गई है, जो इसके आकर्षण का केंद्र हैं। इस तरह की साड़ियां आमतौर पर काफी महंगी आती हैं, परंतु इस समय ये 78% के ऑफ पर उपलब्ध है। इसे बेहद सस्ते में घर बैठे ऑर्डर कर सकती हैं।

SWORNOF की लखनऊ चिकनकारी लिनन कॉटन साड़ी समर्स के लिए बेस्ट ऑप्शन है। अगर आपको साड़ियों का शौक है पर समझ नहीं आता कौन सी साड़ी पहने, तो इस तरह की लिनन साड़ियां ट्राई करें! ये बेहद हल्की और हवादार हैं, इसलिए गर्मी में भी साड़ी मैनेज करना आसान हो जाता है। इस स्किन फ्रेंडली साड़ी को आप बेफिक्र होकर लंबे समय तक कैरी कर सकती हैं।

अगर आपको भी मेरी तरह लिनन साड़ियों का शौक है, तो SIRIL की ये साड़ी जरूर ट्राई करें। हल्की और मुलायम फैब्रिक से तैयार लिनन साड़ी सिंपल और एलिगेंट लुक क्रिएट करने में मदद करेगी। साथ ही इस पर बने फ्लोरल प्रिंट, इसके आकर्षण का केंद्र हैं। 5.5 मीटर की इस साड़ी के साथ आपको ब्लाउज पीस मिल जाएगा, जिसे आप अपने अनुसार स्टिच करवा सकती हैं।

समर्स में ट्रेडिशनल इवेंट्स पर जाने से पहले आउटफिट का सोच कर ही हवा टाइट हो जाती है, खासकर भारी भरकम साड़ियां और सूट भला कैसे कैरी करें! तो इसका एक आसान सॉल्यूशन है। आप लिनन की कॉटन साड़ियां ट्राई करें। इस साड़ी का लुक बेहद रॉयल है और इस पर बने प्रिंट और पैटर्न इसे एक आकर्षक विकल्प बना रहे। आप इसे किसी भी ट्रेडिशनल इवेंट पर आराम से कैरी कर सकती हैं।

कॉटन लिनन सिल्क साड़ी कॉमर्स में आपकी बेस्ट फ्रेंड बन जाएंगी। आप इन्हें बार-बार ट्राई करना चाहेंगी। इसकी फैब्रिक इतनी लाइटवेट और मुलायम है, जो बॉडी पर बिल्कुल मक्खन जैसी महसूस होगी। अगर आप लंबे समय से कंफर्टेबल साड़ी की तलाश में हैं, तो लिनन फैब्रिक की ये साड़ी आपको बेहद पसंद आएगी। इस समय ये 76% के ऑफ पर उपलब्ध है, इसे आज ही ऑर्डर करें।

इस कॉटन लिनन साड़ी की फैब्रिक मुलायम और आरामदायक है, जिसे लंबे समय तक कैरी कर सकती हैं। ऑफिस के लंबे घंटों के दौरान भी ये साड़ी शरीर पर आरामदायक महसूस होगी। साथ ही इस पर बने प्रिंट ऑफ पैटर्न बेहद अट्रैक्टिव हैं, जो रिफ्रेशिंग वाइब देंगे। इसमें अन्य कई कलर ऑप्शंस उपलब्ध मिल जाएंगे और सभी पर डिस्काउंट ऑफर चल रहा है।

कॉटन लिनन सिल्क फैब्रिक से तैयार ये प्रिंटेड साड़ी महिलाओं को बेहद पसंद आएगी। इसपर खूबसूरत फ्लोरल पैटर्न बने हैं, जो इसका आकर्षण बढ़ा रहे। वहीं इसकी हल्की और मुलायम फैब्रिक शरीर पर पूरी तरह आरामदायक महसूस होगी। अगर आपको भी हल्की साड़ियां पसंद हैं, तो ये ऑप्शन जरूर ट्राई करें।

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Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।

Anjali Kumari

लेखक के बारे में

Anjali Kumari

अंजली कुमारी:4 साल के डिजिटल पत्रकारिता के अनुभव के साथ अंजली कुमारी लाइव हिंदुस्तान में एफिलिएट लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए बतौर लेखक काम कर रही हैं। अपने लेख के माध्यम से फैशन, लाइफस्टाइल, हेल्थ स्किन केयर, ब्यूटी, ट्रैवल, फिटनेस प्रोडक्ट से जुड़ी जानकारी इक्कठा कर, विश्वसनीय और प्रामाणिक प्रोडक्ट्स लेकर आती हैं। इससे पहले 3 वर्षों तक हेल्थ शॉट्स पर खानपान, सौंदर्य, मानसिक स्वास्थ्य और यौन शिक्षा से जुड़े विषय पर रिसर्च लेखन करती थीं।


करियर का सफर: अंजली ने 2022 में हेल्थशॉट्स के साथ डिजिटल मीडिया में अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत की। करियर की शुरुआत हेल्थ शॉट्स में लाइफस्टाइल लेखक के तौर पर हुई, जहां अपने लेख, रिसर्च और साक्षात्कार के माध्यम से महिलाओं में सेहत संबंधी जागरूकता बढ़ाने के लिए काम कर रही थीं।


एजुकेशन: गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म में BA की डिग्री हासिल करने के बाद 4 साल से पत्रकारिता में सक्रिय रही हैं। पत्रकारिता केवल एक पेशा नहीं है, बल्कि समाज से जुड़े रहने, अपने आसपास और देश के लोगों को बेहतर ढंग से समझने का माध्यम भी है।


विशेषज्ञता: अंजली कुमारी अपने लेख के माध्यम से ऑनलाइन शॉपिंग के बढ़ते ट्रेंड के बीच रिव्यू, रेटिंग और उपभोक्ताओं के अनुभव के आधार पर आप तक विश्वसनीय प्रोडक्ट्स पहुंचाने की कोशिश करती हैं। फैशन, ब्यूटी, स्किन केयर, हेल्थ, फिटनेस और वेलनेस से जुड़े प्रोडक्ट्स पर अच्छी पकड़ रखती हैं। अंजली अपने लेख में जटिल विषयों पर बात करते हुए सरल भाषा का इस्तेमाल कर उन्हें सभी के समझने योग्य बनाने की कोशिश करती हैं। लेखन में शोध और एक्सपर्ट एडवाइस लेख को विश्वसनीय बनाते हैं।

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