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मधुबाला से महारानी गायत्री देवी तक..ये महिलाएं बनीं आजाद भारत की फैशन आइकन, आज भी इंस्पिरेशन लेती हैं गर्ल्स!

Mar 13, 2026 07:25 pm ISTAnmol Chauhan लाइव हिन्दुस्तान
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आजाद भारत में कुछ महिलाओं ने अपने फैशन के अलग अंदाज से ऐसा प्रभाव छोड़ा कि उनका स्टाइल आज के समय में भी लोगों को इंप्रेस कर रहा है। किसी ने सादगी को स्टाइल बनाया, किसी ने रॉयल लुक को आसान बनाया, तो किसी ने अपनी कला और व्यक्तित्व को कपड़ों में उतार दिया।

मधुबाला से महारानी गायत्री देवी तक..ये महिलाएं बनीं आजाद भारत की फैशन आइकन, आज भी इंस्पिरेशन लेती हैं गर्ल्स!

आजादी के बाद भारत बदल रहा था और इसी के साथ बदल रहा था यहां का फैशन भी। यह वह दौर था जब कपड़े सिर्फ पहनने की चीज नहीं रहे, बल्कि पर्सनेलिटी और सोच की पहचान बनने लगे। उस दौर में कुछ महिलाओं ने अपने फैशन के अलग अंदाज से ऐसा प्रभाव छोड़ा कि उनका स्टाइल आज के समय में भी लोगों को इंप्रेस कर रहा है। किसी ने सादगी को स्टाइल बनाया, किसी ने रॉयल लुक को आसान बनाया, तो किसी ने अपनी कला और व्यक्तित्व को कपड़ों में उतार दिया। इन महिलाओं का फैशन आज भी मॉडर्न वार्डरोब में कहीं न कहीं दिखाई देता है। चलिए जानते हैं आजाद भारत की कुछ ऐसी ही फैशन आइकन्स के बारे में जिनका स्टाइल आज के दौर में भी वार्डरोब का खास हिस्सा बना हुआ है।

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महारानी गायत्री देवी: सादगी में रॉयल अंदाज सिखाया

Maharani Gayatri Devi

महारानी गायत्री देवी ने अपने अंदाज से ये दिखाया कि एलिगेंस के लिए हैवी कपड़े पहनना जरूरी नहीं होता। उन्होंने हल्की पेस्टल रंग की शिफॉन साड़ियां, मोतियों की माला और बहुत हल्के मेकअप को अपना सिग्नेचर बनाया। उस समय जब भारी बनारसी और सिल्क साड़ियां ट्रेंड में थीं, उन्होंने हल्के और आरामदायक कपड़ों को चुना। हल्के रंग की साड़ियों के साथ मिनिमल ज्वेलरी, सिंपलिसिटी के साथ रॉयल लुक देता है। आज के दौर में भी ये फैशन सेंस लड़कियों के बीच काफी ट्रेंड में रहता है।

मधुबाला: रॉयल और रोमांटिक लुक कैसे कैरी करें

Madhubala

मधुबाला का नाम आते ही क्लासिक बॉलीवुड ब्यूटी की तस्वीर सामने आ जाती है। उनके अनारकली सूट, कढ़ाई वाली साड़ियां और ग्रेसफुल ड्रेपिंग ने इंडियन ब्राइडल फैशन को खूब इंप्रेस किया। अगर आप थोड़ा रॉयल और फेस्टिव लुक चाहती हैं, तो अनारकली सूट, ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरी और फ्लोइंग फैब्रिक चुन सकती हैं। उनका स्टाइल बताता है कि ट्रेडिशनल कपड़े भी बहुत ग्लैमरस लग सकते हैं।

इंदिरा गांधी: साड़ी को पावर ड्रेस बनाया

Indira Gandhi

इंदिरा गांधी ने साड़ी को सिर्फ परंपरा नहीं बल्कि ताकत की पहचान बना दिया। उन्होंने ज्यादातर हैंडलूम कॉटन और सिल्क साड़ियां पहनीं, जो सादगी के साथ मजबूत व्यक्तित्व को दिखाती थीं। आज भी महिलाएं प्रोफेशनल और कॉन्फिडेंट लुक के लिए सिंपल हैंडलूम साड़ियां पहनना पसंद करती हैं। खासतौर पर पॉलिटिक्स या किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर में बड़े पोस्ट पर काम करने वाली महिलाएं इंदिरा गांधी के स्टाइल को कॉन्फिडेंस के साथ कैरी करती हैं।

अमृता शेर-गिल: अपने स्टाइल में क्रिएटिविटी को जोड़ा

अमृता शेर-गिल

अमृता शेर-गिल अपने समय से काफी आगे थीं। उन्होंने स्लीवलेस ब्लाउज के साथ साड़ी, बोहेमियन ज्वेलरी और इंडियन-यूरोपियन मिक्स स्टाइल को अपनाया। आज जिसे हम फ्यूजन फैशन कहते हैं, वह उन्होंने बहुत पहले अपना लिया था। उनके द्वारा अपनाया गया वो फैशन, आज के समय में काफी ट्रेंड में है।

सुरैया: सिंपल लुक में भी आकर्षण

सुरैया

सुरैया का स्टाइल बहुत रिलेटेबल था। उन्होंने सिंपल कुर्ते, सादी साड़ियां और कम ज्वैलरी से यह दिखाया कि बिना ज्यादा सजावट के भी आकर्षक दिखा जा सकता है। आज भी लड़कियां डेलीवियर में सिंपल और एलिगेंट दिखने के लिए सुरैया के इस स्टाइल को ही कॉपी करती हैं।

(Credit- Pinterest, @hercircleofficial)

Anmol Chauhan

लेखक के बारे में

Anmol Chauhan

परिचय एवं प्रोफेशनल पहचान
अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में टकंटेंट प्रोड्यूसर हैं। वह लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए हेल्थ, रिलेशनशिप, फैशन, ट्रैवल और कुकिंग टिप्स से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए रीडर-सेंट्रिक और सरल भाषा में उपयोगी जानकारी प्रस्तुत करना उनके लेखन की खास पहचान है।

करियर की शुरुआत
अनमोल ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से की। बतौर फ्रेशर, वह डिजिटल मीडिया के कंटेंट फॉर्मेट, रीडर बिहेवियर और सर्च ट्रेंड्स को समझते हुए लाइफस्टाइल और फूड से जुड़े प्रैक्टिकल विषयों पर काम कर रही हैं, जिनमें डेली कुकिंग टिप्स, आसान रेसिपी आइडियाज़ और किचन हैक्स शामिल हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
अनमोल चौहान ने दिल्ली विश्वविद्यालय से इतिहास और राजनीति विज्ञान में स्नातक (BA) की पढ़ाई की है। इसके बाद उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया। इस अकादमिक पृष्ठभूमि ने उन्हें सामाजिक समझ, फैक्ट-बेस्ड रिपोर्टिंग और जिम्मेदार पत्रकारिता की मजबूत नींव दी।

लेखन शैली और दृष्टिकोण
अनमोल का मानना है कि लाइफस्टाइल जर्नलिज्म का उद्देश्य सिर्फ ट्रेंड बताना नहीं, बल्कि रोजमर्रा में काम आने वाली, भरोसेमंद और आसानी से अपनाई जा सकने वाली जानकारी देना होना चाहिए। उनकी स्टोरीज में हेल्थ, फूड और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों को सरल भाषा में प्रस्तुत किया जाता है।

विशेषज्ञता के क्षेत्र
लाइफस्टाइल और डेली लाइफ हैक्स
हेल्थ, फिटनेस और वेलनेस
रिलेशनशिप और इमोशनल वेल-बीइंग
कुकिंग टिप्स, किचन हैक्स और आसान रेसिपी आइडियाज
फैशन और एथनिक स्टाइलिंग
ट्रैवल और सीजनल डेस्टिनेशन

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