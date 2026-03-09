अंग्रेजों को 'अश्लील' लगता था महिलाओं का ये गहना, लगा दिया था बैन; आज पूरी दुनिया है दीवानी!

क्या आप जानते हैं कि यह खूबसूरत आभूषण सिर्फ फैशन नहीं है, बल्कि इसका इतिहास हजारों साल पुराना है। समय के साथ इसका रूप जरूर बदला है लेकिन इसकी परंपरा आज भी उतनी ही खास है। चलिए जानते हैं इस खूबसूरत गहने का खूबसूरत इतिहास-

आजकल शादियों और बड़े फंक्शन में एक चीज तेजी से फिर से ट्रेंड में आ रही है, और वो है कमरबंद। साड़ी हो, लहंगा हो या इंडो-वेस्टर्न ड्रेस, कई महिलाएं अब अपनी ज्वैलरी के साथ कमरबंद पहनना खूब पसंद कर रही हैं। यह सिर्फ एक गहना नहीं रह गया, बल्कि पूरे लुक को खास बनाने वाला स्टाइल स्टेटमेंट बन चुका है। जब कोई महिला कमरबंद पहनती है तो उसका लुक और भी अट्रैक्टिव दिखाई देता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह खूबसूरत आभूषण सिर्फ फैशन नहीं है, बल्कि इसका इतिहास हजारों साल पुराना है। समय के साथ इसका रूप जरूर बदला है लेकिन इसकी परंपरा आज भी उतनी ही खास है। चलिए जानते हैं इस खूबसूरत गहने का खूबसूरत इतिहास क्या है।

कमरबंद की शुरुआत कहां से हुई? कमरबंद का इतिहास लगभग 4000 साल पुराना माना जाता है। इसकी शुरुआत प्राचीन फारस और सिंधु घाटी सभ्यता के समय से मानी जाती है। उस समय कमरबंद केवल महिलाओं का गहना नहीं था, बल्कि पुरुष भी इसे कमर पर बांधते थे। पहले के समय में इसका उपयोग केवल सुंदरता बढ़ाने के लिए नहीं किया जाता था, बल्कि एक उपयोगी वस्तु की तरह भी इसका इस्तेमाल किया जाता था। कई बार पुरुष इसमें छोटे हथियार या पैसे छिपाकर रखते थे। धीरे-धीरे यह केवल जरूरत की चीज ना रहकर एक खास आभूषण बन गया और महिलाओं के बीच इसकी लोकप्रियता बढ़ने लगी।

भारतीय परंपरा में कमरबंद भारत में कमरबंद का एक खास सांस्कृतिक महत्व है। इसे कई जगहों पर करधनी भी कहा जाता है। शादी के समय दुल्हन को कमरबंद पहनाया जाता है, क्योंकि इसे सौभाग्य और वैवाहिक सुख का प्रतीक माना जाता है। कुछ परिवारों में छोटे बच्चों को भी कमरबंद पहनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इससे बच्चों को बुरी नजर से बचाया जा सकता है। इसलिए यह आभूषण केवल सुंदरता बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि एक परंपरा के रूप में भी पहना जाता है।

ब्रिटिश सरकार से क्यों बैन किया कमरबंद कहते हैं जब भारत पर ब्रिटिश हुकूमत का राज हुआ, तब उन्होंने कमरबंद पर बैन लगा दिया। कारण बड़ा दिलचस्प था। दरअसल उनके मुताबिक कमरबंद एक 'असभ्य' और 'अश्लील' गहना था, क्योंकि ये महिलाओं की कमर का हिस्सा उभार कर दिखाता था। बस फिर क्या अंग्रेजों की सभ्य की परिभाषा से कमरबंद ने मेल नहीं खाया और कमरबंद को पब्लिक में बैन कर दिया गया।

कैसे कमरबंद पहुंचा वेस्टर्न फैशन में ब्रिटिश सरकार ने कमरबंद पर बैन तो लगा दिया लेकिन इसकी उपयोगिता पर जरूर उनका ध्यान गया। भारत के गर्म मौसम में भारी कोट पहनना उनके लिए मुश्किल होता था, इसलिए उन्होंने कमर पर बांधे जाने वाले कमरबंद को अपनी ड्रेस का हिस्सा बनाना शुरू किया। बाद में अंग्रेजों ने इसे Cummerbund नाम दिया, जो हिंदी शब्द 'कमरबंद' से ही लिया गया है। धीरे-धीरे यह वेस्टर्न कंट्रीज के फॉर्मल कपड़ों का हिस्सा बन गया और आज भी टक्सीडो सूट के साथ इसे पहना जाता है।