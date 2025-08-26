हरतालिका तीज हो या गणेश चतुर्थी, एलिगेंट लुक देंगी मल्टी कलर साड़ी डिजाइन, देखें लेटेस्ट फैशन
Multi Coloured Saree Designs For Ganesh Chaturthi 2025 : इस तरह की मल्टी कलर डिजाइन साड़ियां ना सिर्फ पहनने में बेहद हल्की होती हैं बल्कि आपको एक स्टाइलिश ट्रेडिशनल अट्रैक्टिव लुक भी देती हैं। तो चलिए जानते हैं आजकल किस तरह की मल्टीकलर साड़ियां महिलाओं को आ रही हैं बेहद पसंद।
भारत को त्योहारों का देश कहा जाए तो कुछ गलत नहीं होगा। यहां हर धर्म के त्योहार बेहद उत्साह और खुशी के साथ मनाए जाते हैं। आज यानी 26 अगस्त को सुहागिन महिलाएं हरतालिका तीज 2025 तो कल यानी 27 अगस्त को बप्पा के भक्त गणेश चतुर्थी 2025 का उत्सव मनाएंगे। त्योहार चाहे कोई भी हो महिलाएं शॉपिंग करने का कोई मौका नहीं छोड़ती हैं। अगर आप भी हरतालिका तीज से लेकर गणेश पूजन तक खुद को एलिगेंट लुक में देखना चाहती हैं तो मल्टी कलर डिजाइन आपके लिए परफेक्ट फैशन टिप हो सकता है। इस तरह की मल्टी कलर डिजाइन साड़ियां ना सिर्फ पहनने में बेहद हल्की होती हैं बल्कि आपको एक स्टाइलिश ट्रेडिशनल अट्रैक्टिव लुक भी देती हैं। तो चलिए जानते हैं आजकल किस तरह की मल्टीकलर साड़ियां महिलाओं को आ रही हैं बेहद पसंद।
गोटा वर्क मल्टी कलर साड़ी
मल्टी कलर गोटा वर्क डिजाइन साड़ी पहनी हुई बेहद अच्छी और फैशनेबल लगती हैं। इस तरह की साड़ी के बॉर्डर पर गोटा वर्क के साथ बीच में पैच डिजाइन किया हुआ बेहद खूबसूरत लगता है। इस तरह की साड़ी के साथ प्लेन डिजाइन ब्लाउज पहना हुआ अच्छा लगता है।
लहरिया साड़ी
राजस्थानी लहरिया साड़ी में मौजूद रंग-बिरंगे पैटर्न जैसे हरा, गुलाबी, पीला और लाल रंगों का मिश्रण देखने में बेहद खूबसूरत लगता है। इस तरह की साड़ी को गोटा-पट्टी बॉर्डर के साथ कैरी करें।
