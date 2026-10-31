सलवार की मोहरी प्लेन बनवाती हैं? इस बार ट्राई करें कुछ नया, सेव कर लें ये 8 फैंसी डिजाइन!
सलवार पहनना पसंद है, लेकिन हर बार वही सेम बोरिंग लुक? थोड़ा सा चेंज लाइए और सलवार की मोहरी के साथ एक्सपेरिमेंट कीजिए। यहां कुछ फैंसी डिजाइंस हम अपने साथ शेयर कर रहे हैं, जिन्हें आप सलवार की मोहरी पर बनवा सकती हैं।
सलवार सूट पहनना अक्सर महिलाओं को पसंद होता है। डेली वियर से ले कर किसी खास मौके पर पहनने के लिए ये एक आरामदायक ऑप्शन है, साथ ही इसका फ्लोई लुक देखने में भी काफी स्टाइलिश लगता है। अगर आप भी सूट के साथ सलवार सिलवाना पसंद करती हैं, तो इसकी मोहरी के साथ एक्सपेरिमेंट कर सकती हैं। प्लेन मोहरी बनवाने की जगह छोटी-छोटी डिटेलिंग आपके ओवरऑल लुक को खास बना देगी। यहां हम सलवार की मोहरी के कुछ फैंसी डिजाइन्स आपके साथ शेयर कर रहे हैं। अगली बार सलवार सिलवाने टेलर के पास जाएं, तो मोहरी पर इनमें से ही फैंसी डिजाइन बनवाएं।
चौड़ी गोल्डन लेस लगवाएं
अगर आप कोई पार्टी वियर सूट स्टिच करा रही हैं, तो सलवार पर चौड़ी गोल्डन लेस लगवा सकती हैं। ऐसी लेस आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगी। थोड़ा और रिच लुक चाहती हैं, तो डिजाइनर डिटेलिंग वाली लेस लगवा सकती हैं।
स्कैलप कट वर्क और लेस की डिटेलिंग
प्लेन या प्रिंटेड कॉटन का सूट है, तो सलवार पर ये डिटेलिंग काफी बढ़िया लगेगी। आजकल स्कैलप कट वर्क वैसे भी काफी पसंद किया जा रहा है। आप इसे सलवार की मोहरी पर करा सकती हैं, साथ में पतली सी मैचिंग या कॉन्ट्रास्ट लेस लगवाकर लुक और भी फैंसी लगेगा।
डिजाइनर गोटा पट्टी लेस लगवाएं
गोटा पट्टी लेस सूट को काफी फेस्टिव और रिच लुक देती है। आप चाहें तो पतली सी गोटा लेस ले कर सलवार की मोहरी पर इस तरह की डिटेलिंग करा सकती हैं। यह डिजाइन खासतौर पर फेस्टिव और शादी-पार्टी वाले सूट के साथ बढ़िया लगेगा।
सूट के फैब्रिक से फैंसी डिजाइन बनवाएं
सूट का फैब्रिक प्रिंटेड है या अलग रंग का है, तो उसे सलवार की मोहरी पर इस तरह से जिग-जैग पैटर्न में लगवाया जा सकता है। ये छोटी सी डिटेलिंग आपके सिंपल सूट की शोभा बढ़ा देगी। रोजमर्रा में पहनने के लिए कॉटन के सूट सिलवा रही हैं, तो ऐसी सलवार रख सकती हैं।
मोती माला वाली मोहरी बनवाएं
अगर आप कुछ यूनिक और फैशनेबल ट्राई करना चाहती हैं, तो सलवार की मोहरी पर इस तरह की मोती वाली माला लगवा सकती हैं। ये काफी फैशनेबल लगता है और ट्रेंडी डिजाइन है। पार्टी वियर सूट के साथ ये एक्सपेरिमेंट बढ़िया रहेगा।
सितारों वाली पतली लेस लगवाएं
सलवार की मोहरी के लिए आप पतली सितारों वाली लेस ले सकती हैं। इन्हें इस तरह से 3-4 लेयर में लगाएं, बहुत ही फैंसी लुक आएगा। खासकर अगर आप आने वाले त्योहारों के लिए सूट सिलवा रही हैं, तो इस तरह की सलवार बहुत सूट करेगी।
चौड़ी डिजाइनर मोहरी बनवाएं
आजकल चौड़ी मोहरी काफी पसंद की जा रही है। इसमें सलवार का फ्लोई लुक और निखरकर आता है। आप चाहें तो सेम इस तरह का डिजाइन बनवा सकती हैं। खूबसूरत लेस के साथ स्टिचिंग वाला पैटर्न बहुत ही फैंसी लुक देगा।
मिरर वर्क और लेस वाला मोहरी डिजाइन
मोहरी को थोड़ा डिजाइनर और हैवी रखना है, तो ये मिरर वर्क और लेस वाला डिजाइन बनवा सकती हैं। मार्केट में आपको आराम से गोल्डन लेस और छोटे मिरर मिल जाएंगे, जिन्हें खूबसूरत तरीके से मोहरी पर लगवाया जा सकता है। पार्टी वियर सूटों के साथ ये डिजाइन बढ़िया रहेगा।
(All Images Credit- Pinterest)
लेखक के बारे मेंAnmol Chauhan
अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में टकंटेंट प्रोड्यूसर हैं। वह लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए हेल्थ, रिलेशनशिप, फैशन, ट्रैवल और कुकिंग टिप्स से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए रीडर-सेंट्रिक और सरल भाषा में उपयोगी जानकारी प्रस्तुत करना उनके लेखन की खास पहचान है।
करियर की शुरुआत
अनमोल ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से की। बतौर फ्रेशर, वह डिजिटल मीडिया के कंटेंट फॉर्मेट, रीडर बिहेवियर और सर्च ट्रेंड्स को समझते हुए लाइफस्टाइल और फूड से जुड़े प्रैक्टिकल विषयों पर काम कर रही हैं, जिनमें डेली कुकिंग टिप्स, आसान रेसिपी आइडियाज़ और किचन हैक्स शामिल हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
अनमोल चौहान ने दिल्ली विश्वविद्यालय से इतिहास और राजनीति विज्ञान में स्नातक (BA) की पढ़ाई की है। इसके बाद उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया। इस अकादमिक पृष्ठभूमि ने उन्हें सामाजिक समझ, फैक्ट-बेस्ड रिपोर्टिंग और जिम्मेदार पत्रकारिता की मजबूत नींव दी।
लेखन शैली और दृष्टिकोण
अनमोल का मानना है कि लाइफस्टाइल जर्नलिज्म का उद्देश्य सिर्फ ट्रेंड बताना नहीं, बल्कि रोजमर्रा में काम आने वाली, भरोसेमंद और आसानी से अपनाई जा सकने वाली जानकारी देना होना चाहिए। उनकी स्टोरीज में हेल्थ, फूड और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों को सरल भाषा में प्रस्तुत किया जाता है।
विशेषज्ञता के क्षेत्र
लाइफस्टाइल और डेली लाइफ हैक्स
हेल्थ, फिटनेस और वेलनेस
रिलेशनशिप और इमोशनल वेल-बीइंग
कुकिंग टिप्स, किचन हैक्स और आसान रेसिपी आइडियाज
फैशन और एथनिक स्टाइलिंग
ट्रैवल और सीजनल डेस्टिनेशन