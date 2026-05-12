ऑफिस वियर कुर्ता सेट्स की तलाश में मुझे मिलें ये 8 बेहतरीन विकल्प
अगर आपको भी ऑफिस के लंबे घंटों के दौरान कुर्ता पहनना पसंद है, तो ये एक अच्छा मौका है। 799 रुपए के अंदर ऑफिस वियर कुर्ता सेट्स की वैरायटी उपलब्ध मिल जाएगी।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
समर्स में जितनी हल्की और आरामदायक आउटफिट हो, उतना अच्छा है। मगर अच्छी क्वालिटी की कॉटन आउटफिट भला कहां से ढूंढे? आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, Amazon पर कॉटन कुर्ता सेट्स की वैरायटी उपलब्ध है, वो भी 799 के अंदर! ये कुछ ऐसे कुर्ता सेट्स हैं, जिन्हें रोजाना ऑफिस वियर के तौर पर आराम से स्टाइल कर सकती हैं। इनकी हल्की मुलायम फैब्रिक और इनका स्टाइल आपको दोनों पसंद आएंगे। तो स्ट्रेस फ्री रिफ्रेशिंग लुक के लिए इन्हें आज ही ऑर्डर करें।
Rytras प्योर कॉटन फैब्रिक से तैयार ये प्रिंटेड A लाइन कुर्ता प्लाजो सेट समर्स के लिए बेस्ट ऑप्शन है। इसकी हल्की आरामदायक फैब्रिक आपको पूरे दिन कंफर्टेबल रहने में मदद करेगी। खासकर जिन महिलाओं को ज्यादा ट्रैवल करना रहता है, उनके लिए इस तरह का कुर्ता सेट बेस्ट रहता है। जब ये 65% के ऑफ पर उपलब्ध है, तो इसे क्यों न ट्राई किया जाए।
Leriya Fashion कॉटन कुर्ता सेट एक परफेक्ट ऑफिस वियर आउटफिट है, जिसे समर्स में आराम से कैरी कर सकती हैं। इस पर थ्रेड एंब्रॉयडरी की गई है, जो इसके आकर्षण में चार चांद लग रही। कॉटन के मुलायम कुर्ता सेट को इस समय 62% के ऑफ पर घर बैठे ऑर्डर कर सकती हैं, मौके का लाभ उठाना न भूले।
3. rytras Women Cotton Printed A-Line Kurta with Palazzo Pant Set
Rytras कॉटन प्रिंटेड A लाइन कुर्ता प्लाजो पैंट सेट एक परफेक्ट समर वियर आउटफिट है। खासकर वर्किंग महिलाएं जो रोजाना 8 से 9 घंटे ऑफिस में बिताती हैं, उनके लिए ये बेस्ट ऑप्शन है। इसकी मक्खन जैसी मुलायम फैब्रिक बॉडी पर पूरी तरह आरामदायक महसूस होगी। साथ ही ये बजट फ्रेंडली विकल्प है, तो ज्यादा न सोचे इसे आज ही ऑर्डर करें।
4. MEERA FAB Women Floral Printed Pure Cotton Straignt V-Neck Kurta with Trousers & Dupatta
Meera Fab का फ्लोरल प्रिंटेड प्योर कॉटन कुर्ता सेट आप सभी को बेहद पसंद आएगा। V नेक पैटर्न इसे एक आकर्षक विकल्प बना रहा। इस प्लेन कुर्ते के साथ प्रिंटेड दुपट्टा आएगा, ये फॉर्मल सॉफ्ट लुक क्रिएट करने में मदद करेगा। अगर आप भी इस तरह का आउटफिट पसंद करती हैं, तो इसे 75% के ऑफ पर आज ही ऑर्डर करें।
5. Arayna Women’s Pure Cotton Printed A-Line Kurta Set with Pants | Button-Down Collar Kurta
Arayna के प्योर कॉटन कुर्ता सेट की फैब्रिक बेहद मुलायम है, इसपर बने प्रिंट और पैटर्न भी रिफ्रेशिंग हैं। अगर आपको भी हल्के आरामदायक आउटफिट्स पसंद हैं, तो ये कुर्ता सेट जरूर ऑर्डर करें। कॉलर नेक स्टाइल इसे एक यूनीक आउटफिट ऑप्शन बनाती है। इसमें और भी कलर ऑप्शंस मिल जाएंगे और सभी पर 70% का बंपर डिस्काउंट ऑफर चल रहा है।
6. Arayna Women's Floral Printed 100% Cotton Kurti Palazzo Pants Set with Dupatta
ऑफिस में कंफर्टेबल सॉफ्ट लुक क्रिएट करना है, तो इस तरह का कुर्ता सेट ट्राई कर सकते हैं। हल्के रंग के इस कुर्ता सेट पर बने फ्लोरल प्रिंट कंप्लीट समर वाइब दे रहे। साथ ही इसकी 100% कॉटन फैब्रिक शरीर पर मक्खन जैसी महसूस होगी। आपको गर्मी का एहसास बिल्कुल भी नहीं होने देगी। तो ज्यादा न सोचें 68% के ऑफ पर इसे आज ही ऑर्डर करें।
7. INDO ERA Women's Cotton Yoke Design Straight Kurta Pant with Dupatta Set
Indo Era कॉटन कुर्ता पैंट और दुपट्टा सेट एक परफेक्ट ऑफिस वियर आउटफिट है। डीसेंट फॉर्मल लुक चाहती हैं, तो ये कुर्ता सेट जरूर ऑर्डर करें। खासकर समर्स में इसकी कॉटन फैब्रिक बॉडी पर आरामदायक महसूस होगी। जिससे आपको पूरे दिन रिफ्रेशिंग महसूस होता है। Great Summer Sale डील्स में ये 82% के ऑफ पर उपलब्ध है, केवल 729 में इसे घर बैठे ऑर्डर कर सकती हैं।
8. Yash Gallery Women's Cotton Floral Print 3/4 Sleeve Round Neck Kurta Set with Palazzo
Yash Gallery के इस फ्लोरल प्रिंटेड कॉटन कुर्ता सेट की फैब्रिक हल्की और आरामदायक होने के साथ ही इसका स्टाइल भी कमाल का है। इस पर बने प्रिंट और पैटर्न इसके आकर्षण में चार चांद लगा रहे। साथ ही ये 72% के ऑफ पर उपलब्ध है, 729 रुपए में इसे घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं।
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लेखक के बारे मेंAnjali Kumari
अंजली कुमारी:4 साल के डिजिटल पत्रकारिता के अनुभव के साथ अंजली कुमारी लाइव हिंदुस्तान में एफिलिएट लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए बतौर लेखक काम कर रही हैं। अपने लेख के माध्यम से फैशन, लाइफस्टाइल, हेल्थ स्किन केयर, ब्यूटी, ट्रैवल, फिटनेस प्रोडक्ट से जुड़ी जानकारी इक्कठा कर, विश्वसनीय और प्रामाणिक प्रोडक्ट्स लेकर आती हैं। इससे पहले 3 वर्षों तक हेल्थ शॉट्स पर खानपान, सौंदर्य, मानसिक स्वास्थ्य और यौन शिक्षा से जुड़े विषय पर रिसर्च लेखन करती थीं।
करियर का सफर: अंजली ने 2022 में हेल्थशॉट्स के साथ डिजिटल मीडिया में अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत की। करियर की शुरुआत हेल्थ शॉट्स में लाइफस्टाइल लेखक के तौर पर हुई, जहां अपने लेख, रिसर्च और साक्षात्कार के माध्यम से महिलाओं में सेहत संबंधी जागरूकता बढ़ाने के लिए काम कर रही थीं।
एजुकेशन: गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म में BA की डिग्री हासिल करने के बाद 4 साल से पत्रकारिता में सक्रिय रही हैं। पत्रकारिता केवल एक पेशा नहीं है, बल्कि समाज से जुड़े रहने, अपने आसपास और देश के लोगों को बेहतर ढंग से समझने का माध्यम भी है।
विशेषज्ञता: अंजली कुमारी अपने लेख के माध्यम से ऑनलाइन शॉपिंग के बढ़ते ट्रेंड के बीच रिव्यू, रेटिंग और उपभोक्ताओं के अनुभव के आधार पर आप तक विश्वसनीय प्रोडक्ट्स पहुंचाने की कोशिश करती हैं। फैशन, ब्यूटी, स्किन केयर, हेल्थ, फिटनेस और वेलनेस से जुड़े प्रोडक्ट्स पर अच्छी पकड़ रखती हैं। अंजली अपने लेख में जटिल विषयों पर बात करते हुए सरल भाषा का इस्तेमाल कर उन्हें सभी के समझने योग्य बनाने की कोशिश करती हैं। लेखन में शोध और एक्सपर्ट एडवाइस लेख को विश्वसनीय बनाते हैं।और पढ़ें
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