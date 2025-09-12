शर्ट पहनने के ये तरीके जान लिए तो दिखने लगेंगी स्टाइलिश, नोट कर लें टिप्स

शर्ट सिर्फ आपके फॉर्मल लुक का ही साथी नहीं। इसके बल पर आप अपने पूरे लुक को नया आयाम भी दे सकती हैं। शर्ट की स्टाइलिंग के नए तरीके बता रही हैं स्वाति गौड़

शर्ट को अगर आप अब तक सिर्फ फॉर्मल मौकों पर ही पहनती आई हैं, तो अपनी सोच को थोड़ा बदल डालिए। वैसे तो शर्ट मुख्य रूप से पुरुषों का ही पहनावा है, लेकिन बदलते समय ने इन्हें महिलाओं के वाॅर्डरोब का भी अहम हिस्सा बना दिया है। चेक से लेकर सॉलिड रंग और तरह-तरह के कट्स में उपलब्ध शर्ट अब महिलाओं को खूब भा रहे हैं। सिल्क, कॉटन, डेनिम और लिनन जैसे फैब्रिक में उपलब्ध शर्ट को आप हर मौके पर पहन सकती हैं, बस आपको उनकी स्टाइलिंग का सही तरीका मालूम होना चाहिए।

ओवरसाइज्ड शर्ट्स का अंदाज शर्ट की सबसे बड़ी खूबी यह है कि इसमें ब्लाउज और कुर्ते की तरह फिटिंग का कोई खास झंझट नहीं रहता है। वैसे भी आजकल ओवरसाइज्ड शर्ट्स का ट्रेंड काफी जोर पकड़ रहा है। आप भी अपनी ओवरसाइज्ड शर्ट पर बेल्ट लगाकर एक नया लुक तैयार कर सकती हैं। अगर ये स्टाइल आपके हिसाब से ज्यादा बोल्ड है, तो आप इसके साथ आप स्किन फिट जींस या क्रॉप्ड ट्राउजर पहन कर एक स्टाइलिश लुक तैयार कर सकती हैं।

कोर्सेट के साथ लगेगी खास आजकल शर्ट्स के साथ कोर्सेट पहनने का चलन भी काफी बढ़ गया है। ब्रिटिश काल में अंग्रेज महिलाएं अपनी फिगर को आकर्षक और कमर को पतला दिखाने के लिए लंबी घेरदार स्कर्ट्स के साथ कोर्सेट पहना करती थीं। आजकल भी तमाम देसी-विदेशी सेलेब्स अक्सर कोर्सेट टॉप्स में नजर आ जाती हैं। कमर पर डोरियों से कसा कोर्सेट कमर को बेहद पतला होने का आभास देता है। आप चाहें तो अपनी किसी व्हाइट शर्ट के ऊपर कोर्सेट पहनकर बेहद खूबसूरत और मॉडर्न लुक तैयार कर सकती हैं। इसके साथ स्किन फिट जींस और हाई हील्स बूट्स बहुत फबेंगे।

इस तरीके से मिलेगा नया लुक दफ्तर वाले प्रोफेशनल लुक के लिए शर्ट को सही ढंग से टक करना आना बहुत जरूरी है। अपनी शर्ट को हमेशा अच्छी तरह ट्राउजर या स्कर्ट में टक करें और बेल्ट लगाएं। किसी कैजुअल आउटिंग के लिए फ्रेंच टक बढ़िया लगेगा, जिसमें शर्ट का सिर्फ आगे का हिस्सा ही टक किया जाता है। यदि आपको बिल्कुल ही बिंदास लुक चाहिए तो सिर्फ एक तरफ की शर्ट जींस में टक करें और दूसरी तरफ को बाहर ही रहने दें।

गांठ का कमाल नब्बे के दशक में आई फिल्म रंगीला में उर्मिला मातोंडकर ने शर्ट में गांठ बांधी थी। युवतियों को ये अंदाज इतना पसंद आया कि यह एक फैशन ट्रेंड बन गया। इसके लिए अपनी शर्ट के आगे के हिस्से को इकट्ठा करके कमर के पास एक छोटी गांठ बांध लें। हाई वेस्ट जींस, स्कर्ट या शॉर्ट्स के साथ यह स्टाइल खूब फबेगा।

बाजुओं के नए अंदाज आपकी शर्ट की स्लीव्स आपके पूरे लुक को प्रभावित करती हैं। उदाहरण के लिए कट स्लीव्स शर्ट्स जहां बेहद बिंदास लुक देते हैं, वहीं लंबी आस्तीन वाली शर्ट्स कैजुअल और फॉर्मल दोनों तरह से पहनी जा सकती हैं। आपको सिर्फ उनकी स्लीव्स सही तरीके से मोड़ने का तरीका आना चाहिए। करीने से रोल की गई स्लीव एक सहज और कैजुअल लुक देती है, वहीं पूरी बाजू वाली शर्ट बोर्ड मीटिंग या फॉर्मल इवेंट्स में अच्छी लगती है। इन सबके अलावा बड़े कफ्स, बैलून स्लीव्स या कोहनी से थोड़ा नीचे तक की आस्तीन भी बहुत ट्रेंड में हैं।

लेयरिंग यहां भी आएगी काम शर्ट्स के साथ बहुत अलग-अलग तरह के लुक तैयार किए जा सकते हैं। उदाहरण के लिए पतली स्ट्रैप वाली किसी ड्रेस या बिना आस्तीन वाले जंपसूट के नीचे से शर्ट पहनकर एक नया लुक तैयार किया जा सकता है। इसके अलावा टैंक टॉप के ऊपर से भी शर्ट को लाइट जैकेट की तरह पहना जा सकता है। वैसे भी अब मौसम बदल रहा है। शाम की गुलाबी ठंड के समय डेनिम की शर्ट को हल्की जैकेट के रूप में पहनने से आपको एक बिल्कुल नया लुक मिल जाएगा।