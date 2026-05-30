समर रिफ्रेशिंग लुक के लिए ट्राई करें बजट फ्रेंडली प्रिंटेड कॉटन कुर्ता सेट्स
गर्मी में रिफ्रेशिंग खाने के साथ आउटफिट भी जरूरी है, तो क्यों न इस बार कॉटन कुर्ता सेट्स ट्राई करें! यहां खरीदें इनके कुछ बेहतरीन विकल्प!
प्रोडक्ट्स के सुझाव
गर्मी में जिस तरह ठंडा और हल्का खाना शरीर के लिए जरूरी है, ठीक उसी तरह हल्के आरामदायक कपड़े भी जरूरी हैं! कॉटन के हल्के हवादार कुर्ता सेट्स समर सीजन आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेंगे। यहां हम आपके लिए लाए हैं, कुर्ता सेट्स के कुछ बेहतरीन विकल्प वो भी बजट फ्रेंडली दाम पर। इन सभी कुर्ता सेट्स पर आकर्षक डिस्काउंट ऑफर उपलब्ध है, जिन्हें आप बेहद सस्ते में घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं।
ऑफिस जाना हो या कॉलेज या फिर आउटिंग और शॉपिंग पर जाना हो, कॉटन कुर्ता सेट को आप मिनटों में स्टाइल कर सकती हैं। खासकर इन कॉटन कुर्ता सेट्स पर बने प्रिंट और पैटर्न देखने में रिफ्रेशिंग हैं और समर वाइब दे रहे। तो इंतजार कैसा मोबाइल उठाएं और इन्हें आज ही ऑर्डर करें।
Amayra का कॉटन कुर्ता सेट एवरीडे स्टाइलिंग के लिए परफेक्ट ऑप्शन है। इसपर बने रिफ्रेशिंग प्रिंट और पैटर्न कंप्लीट समर वाइब दे रहे। इसके साथ प्रिंटेड दुपट्टा भी आएगा, जो इस आउटफिट को कॉम्प्लीमेंट दे रहा। इसका लाइट कलर समर रिफ्रेशिंग है, जो हिट अट्रैक्ट नहीं करता और आपकी बॉडी में ठंडक का एहसास बनाए रखता है।
100% कॉटन फैब्रिक से तैयार ये कुर्ता सेट एक कंप्लीट समर वियर आउटफिट है। ऑफिस जाना हो या कॉलेज या फिर आउटिंग और शॉपिंग पर जाना हो, इस कॉटन कुर्ता सेट को आप मिनटों में स्टाइल कर सकती हैं। इसकी फैब्रिक हल्की और हवादार है, जो आपको पूरे दिन तरोताजगी का एहसास देंगी।
Arayna ब्रांड का कॉटन प्रिंटेड कुर्ता सेट एक हल्का और आरामदायक ऑप्शन है। इस पर आकर्षक फ्लोरल प्रिंट और पैटर्न बने हैं, जो इसके आकर्षण में चार चांद लगा रहे। इस आउटफिट को ऑफिस वियर से लेकर ट्रेडिशनल इवेंट्स में आराम से स्टाइल कर सकती हैं। अगर आपको भी समर रिफ्रेशिंग आउटफिट की तलाश है, तो ये विकल्प हाथ से न जानें दें।
4. Nermosa Women Cotton Block Printed Kurta Pant With Dupatta
Nermosa ब्रांड की ये कॉटन प्रिंटेड कुर्ता सेट आप सभी को बेहद पसंद आएगी। इसकी हल्की मुलायम फैब्रिक और इसपर बने प्रिंट और पैटर्न दोनों आपको इस आउटफिट का फैन बना देंगे। ये हमेशा से डिमांड में रही है और इसपर लोगों के पॉजिटिव रिव्यू भी आए हैं। कंफर्ट जोन में स्टाइलिश दिखना है, तो ये कुर्ता सेट जरूर ट्राई करें।
Anni Designer का कॉटन ब्लेंड फैब्रिक से तैयार इस कुर्ता सेट का लुक देखने में जितना आकर्षक है इसकी।फैब्रिक भी उतनी ही हल्की और आरामदायक है। इसमें कई समर रिफ्रेशिंग कलर ऑप्शंस उपलब्ध हैं, सभी पर अच्छा खासा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। आप इसे ऑफिस वियर से लेकर छोटे-मोटे ट्रेडिशनल इवेंट्स पर आराम से कैरी कर सकती हैं।
कुछ सिंपल और एलिगेंट ढूंढ रही हैं, तो ये आउटफिट कैसी रहेगी? हल्के आरामदायक फैब्रिक से तैयार इस कुर्ता सेट को मिनटों में स्टाइल कर सकती हैं। इसका कलर और प्रिंट दोनों अट्रैक्टिव है। साथ ही ये पिंटरेस्ट वाइब भी दे रहा। अगर आप भी समर फ्रेंडली आउटफिट ढूंढ रही हैं, तो ये विकल्प जरूर ट्राई करें।
7. Libas Printed Cotton A-Line Kurta With Churidar and Dupatta
Libas का कॉटन फैब्रिक से तैयार इस प्रिंटेड अनारकली कुर्ता सेट का कलर और डिजाइन महिलाओं को बेहद पसंद आएगा। अगर आप साधारण से हटकर कुछ अलग रंग ट्राई करना चाहती हैं, तो ये विकल्प परफेक्ट रहेगा। साधारण से हटकर कुछ अलग ट्राई करना चाहती हैं, तो इसे ऑर्डर कर सकती हैं।
Arayna ब्रांड का कॉटन कुर्ता सेट सिंपल रिफ्रेशिंग लुक के लिए बेस्ट ऑप्शन है। मेरी तरह आप भी कंफर्ट जोन में रहते हुए स्टाइलिश दिखना चाहती हैं, तो इस तरह के कुर्ता सेट बिल्कुल परफेक्ट रहेंगे। इस पर फ्लोरल प्रिंट बने हैं, जो इसका आकर्षण बढ़ा रहे। ऑफिस जाना हो या कॉलेज इसे अपने अनुसार स्टाइल कर सकती हैं। वहीं फेस्टिवल्स के मौके पर या अन्य ट्रेडिशनल इवेंट्स में कैरी करने के ये यह बेस्ट ऑप्शन है।
Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।
लेखक के बारे मेंAnjali Kumari
अंजली कुमारी:4 साल के डिजिटल पत्रकारिता के अनुभव के साथ अंजली कुमारी लाइव हिंदुस्तान में एफिलिएट लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए बतौर लेखक काम कर रही हैं। अपने लेख के माध्यम से फैशन, लाइफस्टाइल, हेल्थ स्किन केयर, ब्यूटी, ट्रैवल, फिटनेस प्रोडक्ट से जुड़ी जानकारी इक्कठा कर, विश्वसनीय और प्रामाणिक प्रोडक्ट्स लेकर आती हैं। इससे पहले 3 वर्षों तक हेल्थ शॉट्स पर खानपान, सौंदर्य, मानसिक स्वास्थ्य और यौन शिक्षा से जुड़े विषय पर रिसर्च लेखन करती थीं।
करियर का सफर: अंजली ने 2022 में हेल्थशॉट्स के साथ डिजिटल मीडिया में अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत की। करियर की शुरुआत हेल्थ शॉट्स में लाइफस्टाइल लेखक के तौर पर हुई, जहां अपने लेख, रिसर्च और साक्षात्कार के माध्यम से महिलाओं में सेहत संबंधी जागरूकता बढ़ाने के लिए काम कर रही थीं।
एजुकेशन: गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म में BA की डिग्री हासिल करने के बाद 4 साल से पत्रकारिता में सक्रिय रही हैं। पत्रकारिता केवल एक पेशा नहीं है, बल्कि समाज से जुड़े रहने, अपने आसपास और देश के लोगों को बेहतर ढंग से समझने का माध्यम भी है।
विशेषज्ञता: अंजली कुमारी अपने लेख के माध्यम से ऑनलाइन शॉपिंग के बढ़ते ट्रेंड के बीच रिव्यू, रेटिंग और उपभोक्ताओं के अनुभव के आधार पर आप तक विश्वसनीय प्रोडक्ट्स पहुंचाने की कोशिश करती हैं। फैशन, ब्यूटी, स्किन केयर, हेल्थ, फिटनेस और वेलनेस से जुड़े प्रोडक्ट्स पर अच्छी पकड़ रखती हैं। अंजली अपने लेख में जटिल विषयों पर बात करते हुए सरल भाषा का इस्तेमाल कर उन्हें सभी के समझने योग्य बनाने की कोशिश करती हैं। लेखन में शोध और एक्सपर्ट एडवाइस लेख को विश्वसनीय बनाते हैं।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।