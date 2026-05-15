समर रिफ्रेशिंग लुक के लिए ट्राई करें लिनन शर्ट्स, यहां खरीदें इनके 6 विकल्प
लिनन शर्ट को खासकर समर सीजन के लिए तैयार किया जाता है, जो शरीर पर बेहद आरामदायक महसूस होती है। लिनन नेचुरल फैब्रिक है, जिसे फ्लेक्स प्लांट के फाइबर से बनाया जाता है।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
अगर आप भी इस गर्मी हल्के आरामदायक शर्ट्स की तलाश में हैं, तो इस बार लिनन शर्ट ट्राई करें। कॉटन फैब्रिक से भी प्रीमियम फैब्रिक चाहिए तो लिनन से बेहतर और कुछ भी नहीं। लिनन शर्ट को खासकर समर सीजन के लिए तैयार किया जाता है, जो शरीर पर बेहद आरामदायक महसूस होती है। लिनन नेचुरल फैब्रिक है, जिसे फ्लेक्स प्लांट के फाइबर से बनाया जाता है। अगर आप भी इस समर सीजन खुलकर अपना स्टाइल फ्लांट करना चाहते हैं, तो यहां हमारे साथ करें लिनन शर्ट्स की शॉपिंग!
1. Van Heusen Men's Cotton Linen Floral Printed Full Sleeve Regular Fit Shirt
Van heusen की कॉटन लिनन शर्ट आरामदायक और हवादार है। अगर आप रोजाना फॉर्मल शर्ट पहनकर ऑफिस जाते हैं, तो इसे अपनी फॉर्मल आउटफिट कलेक्शन में जरूर शामिल करें। इस शर्ट पर फ्लोरल प्रिंट बने हैं, जो समर्स में आपको रिफ्रेशिंग वाइब देंगे। खासकर गर्मी के मौसम में लिनन की हवादार फैब्रिक, बॉडी पर पसीना जवान नहीं होने देती। साथ ही साथ शरीर में ठंडक का एहसास भी बनाए रखती है।
Thomas scott के इस फुल स्लीव शर्ट को 60% कॉटन और 40% लिनन फैब्रिक से तैयार किया गया है, जो समर्स के लिए परफेक्ट है। ये गर्मी में बॉडी पर बेहद आरामदायक महसूस होगी। ये चाइनीस कॉलर स्टाइल में आएगी, इसे ऑफिस वियर से लेकर कैजुअल, पार्टी और आउटिंग पर आराम से कैरी कर सकते हैं। Amazon पर इसके अलग-अलग कलर ऑप्शंस मिल जाएंगे, अपने पसंद अनुसार किसी भी विकल्प 79% के ऑफ पर ऑर्डर कर सकते हैं।
3. Peter England Men's Solid Linen Blend Shirt Slim Fit| Casual Wear | Full Sleeves
गर्मी में जितना हल्का रंग पहना जाए उतनी कम हिट अब्जॉर्ब करता है, ये समर में फ्रेश रहने का एक पुराना फार्मूला है। ये लिनन शर्ट अपने समर कलेक्शन में जरूर शामिल करें, ये आपकी पसंदीदा बन जाएगी। इस शर्ट की फैब्रिक हल्की और आरामदायक है और ताजगी का एहसास बनाए रखती है। ऑफिस के लंबे घंटे के दौरान इसे कैरी कर सकते हैं, वहीं चाहे तो किसी भी कैजुअल इवेंट पर इसे कैरी करें और बेफिक्र होकर अपना स्टाइल फ्लांट करें!
Thomas scott की हॉफ स्लीव शर्ट का लुक काफी रिफ्रेशिंग है। इस समर फ्लेफ्रेंडली स्ट्राइप्ड शर्ट की लिनन फैब्रिक इसे कंफर्टेबल बनाती है। यदि आप गर्मी में पहनने के लिए हल्का आरामदायक शर्ट ढूंढ रहे हैं, तो यह एक बेहतर विकल्प साबित हो सकता है। इसे ऑफिस वियर या कैजुअल आउटिंग के दौरान कैरी करें, ये लंबे समय तक तरोताजगी का एहसास बनाए रखेगी।
Symbol premium की ये शर्ट समर फ्रेंडली ऑप्शन है। इसमें 60% कॉटन और 40% लिनन फैब्रिक इस्तेमाल हुई है, जो इसे एक रिफ्रेशिंग आउटफिट बनाती है। अगर आपको अधिक पसीना आता है और गर्मी में बॉडी इरिटेटेड रहती है, तो लिनन शर्ट से बेहतर और कुछ भी नहीं! ये प्लस साइज में भी अवेलेबल है, साथ ही इस पर 58% का डिस्काउंट ऑफर चल रहा है। हालांकि, इसमें अन्य कलर ऑप्शन भी मिल जाएंगे, पसंद अनुसार कोई भी विकल्प घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं।
इस कैजुअल शर्ट की लिनन फैब्रिक कमाल की है। अगर आप भी गर्मी में हल्के आरामदायक शर्ट की तलाश में है, तो ये ऑप्शन आपको जरूर ट्राई करना चाहिए। लिनन शर्ट में बार-बार रिंकल की शिकायत रहती है, तो ये रिंकल फ्री ऑप्शन है, इसे जरूर ऑर्डर करें। वहीं इस समय ये 80% के ऑफ पर उपलब्ध है। इसमें कई अलग-अलग कलर ऑप्शंस मिल जाएंगे, इससे पहले की स्टॉक खत्म हो इसे आज ही ऑर्डर करें।
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लेखक के बारे मेंAnjali Kumari
अंजली कुमारी:4 साल के डिजिटल पत्रकारिता के अनुभव के साथ अंजली कुमारी लाइव हिंदुस्तान में एफिलिएट लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए बतौर लेखक काम कर रही हैं। अपने लेख के माध्यम से फैशन, लाइफस्टाइल, हेल्थ स्किन केयर, ब्यूटी, ट्रैवल, फिटनेस प्रोडक्ट से जुड़ी जानकारी इक्कठा कर, विश्वसनीय और प्रामाणिक प्रोडक्ट्स लेकर आती हैं। इससे पहले 3 वर्षों तक हेल्थ शॉट्स पर खानपान, सौंदर्य, मानसिक स्वास्थ्य और यौन शिक्षा से जुड़े विषय पर रिसर्च लेखन करती थीं।
करियर का सफर: अंजली ने 2022 में हेल्थशॉट्स के साथ डिजिटल मीडिया में अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत की। करियर की शुरुआत हेल्थ शॉट्स में लाइफस्टाइल लेखक के तौर पर हुई, जहां अपने लेख, रिसर्च और साक्षात्कार के माध्यम से महिलाओं में सेहत संबंधी जागरूकता बढ़ाने के लिए काम कर रही थीं।
एजुकेशन: गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म में BA की डिग्री हासिल करने के बाद 4 साल से पत्रकारिता में सक्रिय रही हैं। पत्रकारिता केवल एक पेशा नहीं है, बल्कि समाज से जुड़े रहने, अपने आसपास और देश के लोगों को बेहतर ढंग से समझने का माध्यम भी है।
विशेषज्ञता: अंजली कुमारी अपने लेख के माध्यम से ऑनलाइन शॉपिंग के बढ़ते ट्रेंड के बीच रिव्यू, रेटिंग और उपभोक्ताओं के अनुभव के आधार पर आप तक विश्वसनीय प्रोडक्ट्स पहुंचाने की कोशिश करती हैं। फैशन, ब्यूटी, स्किन केयर, हेल्थ, फिटनेस और वेलनेस से जुड़े प्रोडक्ट्स पर अच्छी पकड़ रखती हैं। अंजली अपने लेख में जटिल विषयों पर बात करते हुए सरल भाषा का इस्तेमाल कर उन्हें सभी के समझने योग्य बनाने की कोशिश करती हैं। लेखन में शोध और एक्सपर्ट एडवाइस लेख को विश्वसनीय बनाते हैं।और पढ़ें
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