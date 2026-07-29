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सस्ते में करें फायदे का सौदा: खरीदें प्योर कॉटन अनारकली कुर्ता सेट्स के ये 8 विकल्प!

By Anjali Kumari
लाइव हिन्दुस्तान
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प्योर अनारकली कॉटन कुर्ता सेट्स आजकल काफी ट्रेडिंग हैं! इनका हल्का हवादार कपड़ा और खूबसूरत डिजाइन आप सभी को बेहद पसंद आएगा।

प्रोडक्ट्स के सुझाव

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प्योर कॉटन अनारकली कुर्ता सेट्स इस समय बेहद सस्ते में उपलब्ध हैं। आकर्षक डिस्काउंटेड प्राइस पर बेस्ट रेटेड कुर्ता सेट्स को आप आधे से कम दाम में ऑर्डर कर सकती हैं। बरसात की चिपचिपी गर्मी में प्योर कॉटन फैब्रिक से बेहतर और कुछ भी नहीं, ये पसीना अवशोषित करती है और शरीर में ठंडक का एहसास बनाए रखती है। क्या मेरी तरह आपको भी अनारकली कुर्ता सेट्स का शौक है, तो इस समर कॉटन के ये 8 बेहतरीन विकल्प ट्राई करें।

anarkali suit
डिस्काउंटेड प्राइस में खरीदें अनारकली सूट.

वहीं बढ़ती उम्र के साथ शरीर अधिक संवेदनशील हो जाती है और गर्मी में अनकंफर्टेबल महसूस होता है, ऐसे में आप मां, दादी, मासी या घर कि किसी भी बुजुर्ग महिला के लिए इस तरह के अनारकली कुर्ता सेट्स ऑर्डर कर सकती हैं।

खरीदें प्योर कॉटन अनारकली कुर्ता सेट्स

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Miss fame का प्योर कॉटन अनारकली कुर्ता सेट न केवल देखने में आकर्षण है, बल्कि इसकी फैब्रिक भी उतनी ही हल्की और मुलायम है। इस पर छोटे छोटे फूलों का डिजाइन बना है, जो देखने में बेहद आकर्षक है। साथ ही इसमें आपको नेट का दुपट्टा मिल जाएगा, जिस पर फ्लोरल एंब्रॉयडरी की गई है। साथ ही इस कुर्ते का रंग भी बेहद आकर्षक है। हालांकि, इसमें अन्य कलर ऑप्शंस भी उपलब्ध मिल जाएंगे और सभी पर डिस्काउंट ऑफर भी चल रहा है।

पिंटरेस्ट लुक क्रिएट करना है, तो ये कुर्ता सेट जरूर ट्राई करें। खासकर जो महिलाएं गर्मी में ढीले-ढाले हवादार आउटफिट्स की तलाश करती हैं, उन्हें ये अनारकली जरूर पसंद आएगी। साधारण से हटकर इसकी प्रीमियम फैब्रिक बेहद हल्की और हवादार है। खासकर उमस भरी गर्मी में ये बॉडी को पूरी तरह रिलैक्स रहने में मदद करती है। समर डील्स में इस पर 73% का ऑफ उपलब्ध है, आधे से कम दाम में इसे घर बैठे ऑर्डर करें।

Arayna ब्रांड का कॉटन कुर्ता सेट मेरा पर्सनल फेवरेट है। इसकी हल्की और मुलायम फैब्रिक सहित इस पर बने प्रिंट और पैटर्न बेहद अट्रैक्टिव हैं। विशेष रूप से अगर आपको काला रंग पसंद है, तो इसे जरूर ऑर्डर करें। इसकी मक्खन सी मुलायम फैब्रिक शरीर पर आरामदायक महसूस होगी। इस तरह उमस भरी गर्मी में भी आप खुलकर अपना लुक फ्लांट कर सकती हैं।

Amayra के कॉटन अनारकली कुर्ता सेट की ढीली ढाली फिटिंग आप सभी महिलाओं को बेहद पसंद आएगी। इस पर खूबसूरत फ्लोरल प्रिंट बने हैं, जो इसके आकर्षण का केंद्र हैं। इसे 1500 से अधिक लोगों ने पसंद किया है और इस पर पॉजिटिव रिव्यू भी दिए हैं। अगर आप भी हल्के हवादार आउटफिट की तलाश में हैं, तो इस विकल्प पर एक नजर जरूर डालें। वहीं वर्किंग महिलाओं के लिए भी ये बेस्ट ऑप्शन है। गर्मी में इसकी हल्की और आरामदायक फैब्रिक शरीर में ठंडक का एहसास बनाए रखती है, इस तरह आप इन्हें लंबे घंटों तक बेफिक्र होकर पहन कर सकती हैं

बरसात की उमस भरी गर्मी में प्योर कॉटन अनारकली कुर्ता सेट से बेहतर भला क्या होगा। ये उन महिलाओं के लिए एक अच्छा विकल्प है, जिन्हें हल्के और आरामदायक कपड़ों की तलाश होती है। ऑफिस जाना हो या फिर कहीं आउटिंग पर, आप इस कुर्ता सेट को मिनटों में स्टाइल कर सकती हैं। ये आपको आकर्षक लुक देंगे। सिंपल और एलिगेंट लुक के लिए ये परफेक्ट रहेगी।

Parthvi का प्रिंटेड कॉटन अनारकली कुर्ता सेट दुपट्टे के साथ आएगा। ये देखने में जितना आकर्षक है इसकी फैब्रिक उतनी ही हल्की और हवादार है। खासकर अगर आप उमस भरी गर्मी से परेशान हैं और समझ नहीं आता क्या पहने, तो इस तरह की आउटफिट जरूर खरीदें। इसकी हल्की मुलायम फैब्रिक शरीर पर पूरी तरह आरामदायक महसूस होगी। ये कॉटन कुर्ता सेट सिंपल एलिगेंट लुक के लिए परफेक्ट रहेगा।

कम दाम में आकर्षक लुक चाहिए तो ये अनारकली कुर्ता से ट्राई करें। 10,000 से अधिक उपभोक्ताओं का पसंदीदा अनारकली कॉटन कुर्ता सेट आप सभी को बेहद पसंद आएगा। गर्मी में इसकी हल्की और आरामदायक फैब्रिक शरीर में ठंडक का एहसास बनाए रखती है, इस तरह आप इन्हें लंबे घंटों तक बेफिक्र होकर कैरी कर सकती हैं। वहीं ये एक बजट फ्रेंडली विकल्प है, 74% के ऑफ पर केवल 774 रुपए में इसे घर बैठे ऑर्डर कर सकती हैं।

Parthvi ब्रांड का 100% प्योर कॉटन कुर्ता सेट आप सभी को बेहद पसंद आएगा। इस पर की गई एंब्रॉयडरी और इस पर बने प्रिंट और पैटर्न दोनों ही बेहद आकर्षक हैं। इस ट्रेडिंग कॉटन अनारकली कुर्ता सेट का कलर और प्रिंट दोनों यूनिक है। खासकर अगर आपको अधिक पसीना आता है, या घमौरियां निकल आती हैं, तो कॉटन की ये आउटफिट शरीर पर मक्खन जैसी महसूस होगी और ठंड का एहसास भी बरकरार रखेगी।

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Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।

Anjali Kumari

लेखक के बारे में

Anjali Kumari

अंजली कुमारी:4 साल के डिजिटल पत्रकारिता के अनुभव के साथ अंजली कुमारी लाइव हिंदुस्तान में एफिलिएट लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए बतौर लेखक काम कर रही हैं। अपने लेख के माध्यम से फैशन, लाइफस्टाइल, हेल्थ स्किन केयर, ब्यूटी, ट्रैवल, फिटनेस प्रोडक्ट से जुड़ी जानकारी इक्कठा कर, विश्वसनीय और प्रामाणिक प्रोडक्ट्स लेकर आती हैं। इससे पहले 3 वर्षों तक हेल्थ शॉट्स पर खानपान, सौंदर्य, मानसिक स्वास्थ्य और यौन शिक्षा से जुड़े विषय पर रिसर्च लेखन करती थीं।


करियर का सफर: अंजली ने 2022 में हेल्थशॉट्स के साथ डिजिटल मीडिया में अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत की। करियर की शुरुआत हेल्थ शॉट्स में लाइफस्टाइल लेखक के तौर पर हुई, जहां अपने लेख, रिसर्च और साक्षात्कार के माध्यम से महिलाओं में सेहत संबंधी जागरूकता बढ़ाने के लिए काम कर रही थीं।


एजुकेशन: गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म में BA की डिग्री हासिल करने के बाद 4 साल से पत्रकारिता में सक्रिय रही हैं। पत्रकारिता केवल एक पेशा नहीं है, बल्कि समाज से जुड़े रहने, अपने आसपास और देश के लोगों को बेहतर ढंग से समझने का माध्यम भी है।


विशेषज्ञता: अंजली कुमारी अपने लेख के माध्यम से ऑनलाइन शॉपिंग के बढ़ते ट्रेंड के बीच रिव्यू, रेटिंग और उपभोक्ताओं के अनुभव के आधार पर आप तक विश्वसनीय प्रोडक्ट्स पहुंचाने की कोशिश करती हैं। फैशन, ब्यूटी, स्किन केयर, हेल्थ, फिटनेस और वेलनेस से जुड़े प्रोडक्ट्स पर अच्छी पकड़ रखती हैं। अंजली अपने लेख में जटिल विषयों पर बात करते हुए सरल भाषा का इस्तेमाल कर उन्हें सभी के समझने योग्य बनाने की कोशिश करती हैं। लेखन में शोध और एक्सपर्ट एडवाइस लेख को विश्वसनीय बनाते हैं।

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