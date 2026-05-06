समर्स में पूरे दिन तरोताजा रहना है, तो खरीदें आरामदायक ऑफिस वियर कुर्ता सेट्स
समर डील्स में ऑफिस वियर कुर्ता सेट्स पर आकर्षक डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, इन्हें आधे से कम दाम में आज ही ऑर्डर करें।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
समर्स में ऑफिस आउटफिट को लेकर अक्सर महिलाएं कंफ्यूज रहती हैं, क्योंकि 8 से 10 घंटे एक ही आउटफिट को कैरी करना आसान नहीं है। पर अगर आप हल्के आरामदायक फैब्रिक से तैयार आउटफिट्स कैरी करती हैं, तो बेफिक्र होकर बिना किसी इरिटेशन के आप ऑफिस का काम एंजॉय कर सकती हैं। समर फ्रेंडली वर्क वियर कुर्ता सेट्स (workwear kurta sets) यहां बेहद सस्ते में उपलब्ध मिल जाएंगे। कॉटन और रेयान फैब्रिक से तैयार आरामदायक कुर्ता सेट्स आपके डेली स्टाइलिंग को आसान बना देंगे। तो ज्यादा न सोचें मोबाइल उठाएं और इन्हें आज ही ऑर्डर करें।
Arayna ब्रांड का 100% कॉटन फैब्रिक से तैयार ये प्रिंटेड कुर्ता, पैंट और दुपट्टा सेट का कांबिनेशन देखने में जितना अट्रैक्टिव है, इसकी फैब्रिक उतनी ही कंफर्टेबल है। इस पर बने प्रिंट और पैटर्न आकर्षक हैं, साथ ही इसका कलर काफी यूनिक है। समर्स में ये रिफ्रेशिंग लुक क्रिएट करने में मदद करेगा, ऑफिस के लंबे घंटों के दौरान आप बेहद रिलैक्स्ड रहेगी।
2. Nermosa Women Viscose Printed Straight Kurta Pant Set
Nermosa ब्रांड का स्ट्रेट प्रिंटेड कुर्ता सेट प्लाजो पैंट के साथ आएगा। इसे महिलाओं ने बेहद पसंद किया है। किसकी हल्की फैब्रिक हवादार है और शरीर पर बेहद आरामदायक महसूस होगी। इस पर महिलाओं के रिव्यू भी पॉजिटिव हैं, इसकी फैब्रिक क्वालिटी को उन्होंने काफी अप्रिशिएट किया है, आप भी इसे ट्राई कर सकती हैं। इस समय ये आपको 75% के ऑफ पर उपलब्ध मिल जाएगा।
3. Pistaa's Women's Cotton Solid Readymade Salwar Suit Set
गर्मी में आरामदायक ऑफिस वियर कुर्ता सेट्स की तलाश है, तो ये विकल्प बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। इस प्लेन वर्क वियर कुर्ता सेट के साथ प्रिंटेड प्लाजो आएगा, जो आपको एक रिफ्रेशिंग लुक क्रिएट करने में मदद करेगा। इसमें कई अलग-अलग कलर ऑप्शंस भी उपलब्ध हैं, अपने पसंद अनुसार किसी भी विकल्प को डिस्काउंटेड प्राइस पर आर्डर कर सकती हैं।
4. Kurta Set for Women || Women Kurta Set || 3pic Kurta for Women (Kurta-51-52-88)
ये सिंपल एलिगेंट वर्क वियर कुर्ता सेट का रंग और पैटर्न दोनों आकर्षक है, आप भी इसे ट्राई कर सकती हैं। वहीं Mother's Day वाला है, अगर आपकी मां वर्किंग हैं, तो इस तरह के ऑफिस वियर कुर्ता सेट्स उन्हें जरूर पसंद आएंगे। इसकी फैब्रिक हवादार और हल्की है, इन्हें लंबे घंटों तक आराम से कैरी कर सकती हैं। इसे गर्म मौसम में आराम से स्टाइल कर सकती हैं।
5. Amayra Women's Cotton Printed Straight Kurta with Palazzos and Dupatta Set
Amayra के इस कुर्ता सेट को महिलाओं ने काफी पसंद किया है। ब्लू रंग के रिफ्रेशिंग कुर्ता सेट पर बने व्हाइट फ्लोरल प्रिंट इसके आकर्षण का केंद्र हैं। बल्कि इसकी फैब्रिक भी कमाल की है। अगर आपको भी ये विकल्प पसंद आया है, तो इस समय 74% के ऑफ पर इसे घर बैठे ऑर्डर कर सकती हैं। ऑफिस जाना हो या आउटिंग पर या फिर इन्हें रोजाना घर पर कैरी करना हो, ये कुर्ता सेट एक परफेक्ट ऑप्शन है।
6. rytras Women Cotton Printed A-Line Kurta with Palazzo Pant Set
Rytras का ये कॉटन फैब्रिक से तैयार स्ट्रेट कुर्ता प्लाजो सेट एक आकर्षक विकल्प है। खासकर ये वर्किंग महिलाओं को बेहद पसंद आएगा। वहीं मदर्स डे आ रहा है, आप अपनी मां को इसे गिफ्ट कर सकती हैं। इस पर खूबसूरत फ्लोरल प्रिंट बने हैं, जो इसका आकर्षण बढ़ा रहे हैं। ये बेस्ट सेलिंग आइटम है, इसे मिस न करें। इसे रोजाना ऑफिस, आउटिंग या शॉपिंग के दौरान आराम से कैरी कर सकती हैं।
Klosia प्योर कॉटन कुर्ता सेट न केवल देखने में अट्रैक्टिव है, बल्कि इसकी फैब्रिक भी हल्की और मुलायम है। अगर आप लंबे समय से वर्क वियर कुर्ता सेट्स की तलाश में हैं, तो इस विकल्प को हाथ से न जाने दें। खासकर गर्मियों में ऐसे हवादार कुर्ता सेट्स बॉडी को रिलैक्स रखते हैं और आप अपना लुक खुलकर फ्लॉन्ट कर पाती है
Amayra का प्योर कॉटन कुर्ता सेट उन महिलाओं के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, जिन्हें आरामदायक कपड़े पसंद हैं। इसकी फैब्रिक हल्की और हवादार है, ये समर्स के लिए परफेक्ट रहेंगी। हल्के हवादार फैब्रिक से तैयार इस कुर्ता सेट को आप बजट फ्रेंडली प्राइस पर घर बैठे ऑर्डर कर सकती हैं। वर्किंग महिलाएं इसे मिनटों में स्टाइल कर सकती हैं।
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लेखक के बारे मेंAnjali Kumari
अंजली कुमारी:4 साल के डिजिटल पत्रकारिता के अनुभव के साथ अंजली कुमारी लाइव हिंदुस्तान में एफिलिएट लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए बतौर लेखक काम कर रही हैं। अपने लेख के माध्यम से फैशन, लाइफस्टाइल, हेल्थ स्किन केयर, ब्यूटी, ट्रैवल, फिटनेस प्रोडक्ट से जुड़ी जानकारी इक्कठा कर, विश्वसनीय और प्रामाणिक प्रोडक्ट्स लेकर आती हैं। इससे पहले 3 वर्षों तक हेल्थ शॉट्स पर खानपान, सौंदर्य, मानसिक स्वास्थ्य और यौन शिक्षा से जुड़े विषय पर रिसर्च लेखन करती थीं।
करियर का सफर: अंजली ने 2022 में हेल्थशॉट्स के साथ डिजिटल मीडिया में अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत की। करियर की शुरुआत हेल्थ शॉट्स में लाइफस्टाइल लेखक के तौर पर हुई, जहां अपने लेख, रिसर्च और साक्षात्कार के माध्यम से महिलाओं में सेहत संबंधी जागरूकता बढ़ाने के लिए काम कर रही थीं।
एजुकेशन: गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म में BA की डिग्री हासिल करने के बाद 4 साल से पत्रकारिता में सक्रिय रही हैं। पत्रकारिता केवल एक पेशा नहीं है, बल्कि समाज से जुड़े रहने, अपने आसपास और देश के लोगों को बेहतर ढंग से समझने का माध्यम भी है।
विशेषज्ञता: अंजली कुमारी अपने लेख के माध्यम से ऑनलाइन शॉपिंग के बढ़ते ट्रेंड के बीच रिव्यू, रेटिंग और उपभोक्ताओं के अनुभव के आधार पर आप तक विश्वसनीय प्रोडक्ट्स पहुंचाने की कोशिश करती हैं। फैशन, ब्यूटी, स्किन केयर, हेल्थ, फिटनेस और वेलनेस से जुड़े प्रोडक्ट्स पर अच्छी पकड़ रखती हैं। अंजली अपने लेख में जटिल विषयों पर बात करते हुए सरल भाषा का इस्तेमाल कर उन्हें सभी के समझने योग्य बनाने की कोशिश करती हैं। लेखन में शोध और एक्सपर्ट एडवाइस लेख को विश्वसनीय बनाते हैं।और पढ़ें
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