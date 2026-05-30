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ऑफिस में लंबे घंटों के दौरान आरामदायक एहसास के लिए ऑर्डर करें समर फ्रेंडली फुटवियर

Anjali Kumari लाइव हिन्दुस्तान
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गर्मियों में ऑफिस के लंबे घंटों के दौरान जिस तरह आपकी बॉडी का कंफर्ट मायने रखता है, ठीक उसी तरह पैरों को भी आराम देना जरूरी है! इसके लिए यहां सही फुटवियर का चयन कर सकते हैं।

प्रोडक्ट्स के सुझाव

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गर्मी के लिए कॉटन आउटफिट और स्किन केयर तो खरीद लिया, मगर पैरों को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया! अगर आप ऐसा करती हैं, तो सावधान हो जाएं क्योंकि आपकी बॉडी की तरह पैरों को भी आराम की जरूरत होती है। खासकर वर्किंग महिलाएं ऑफिस में रोजाना 8 से 10 घंटे बिताती हैं, इस दौरान गलत फुटवियर कैरी करने से पैर काफी जल्दी थक जाते हैं। तो इस गर्मी पसीना, इन्फेक्शन और खुजली आदि जैसी समस्याओं को अवॉइड करना है, तो एक सही फुटवियर का चयन करें! यहां आपको ऑफिस सैंडल के कई बेहतरीन विकल्प मिल जाएंगे और सभी पर आकर्षक डिस्काउंट ऑफर भी चल रहा है। मौके का लाभ उठाएं और इन्हें आज ही ऑर्डर करें!

ऑफिस में लंबे घंटों के दौरान आरामदायक एहसास के लिए ऑर्डर करें समर फ्रेंडली फुटवियर

ये ऑफिस फुटवियर हवादार और कंफर्टेबल होने के साथ ही स्टाइलिश भी है। वेस्टर्न से लेकर इंडियन तक आप इसे किसी भी आउटफिट के साथ स्टाइल कर सकती हैं। इसके सोल में ग्रिप है, यानी ये बैलेंस मेंटेन रखती है और इसमें चोट लगने की संभावना भी बहुत कम होती है। यानी आप इसे खुद के लिए लेने के साथ ही अपनी फैमिली में मां, चाची, दादी सभी के लिए आर्डर कर सकती हैं।

अगर आपको भी आरामदायक मगर स्टाइलिश फुटवियर की तलाश रहती है, तो मेट्रो की ये सैंडल आपको पसंद आएगी। ब्लॉक हील्स के साथ ये बेहद कंफर्टेबल विकल्प है और स्मार्ट लुक क्रिएट करने में मदद करेगी। खासकर ऑफिस में फॉर्मल्स के साथ ये और भी अट्रैक्टिव लगेगी। मीटिंग हो या इंटरव्यू पर जाना हो, ये सैंडल आराम से कैरी कर सकती हैं। है इस समय 50% के ऑफ कर दे डैम में उपलब्ध मिल जाएगा।

ये फ्लैट सैंडल एक परफेक्ट ऑफिस फुटवियर है। गर्मियों में ये हवादार सैंडल पैरों के लिए जरूरी हैं, क्योंकि इनकी मदद से पैरों में पसीना जमा नहीं होता और फुट इन्फेक्शन का खतरा भी कम हो जाता है। खासकर ऑफिस और कॉलेज वियर के लिए ये परफेक्ट रहेगा। इस समय इस पर 70% का उपलब्ध है, ये मौका बार-बार नहीं आएगा।

4. Bata Women's Slip-on Sandal

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Bata की ये सैंडल इंडियन और वेस्टर्न दोनों तरह के आउटफिट्स के साथ जाएगी। ये देखने में बेहद अट्रैक्टिव है और इसका मटेरियल भी ड्यूरेबल है। लंबे इस्तेमाल के बाद भी इसे कुछ नहीं होगा। साड़ी, सूट या जींस के साथ आप इसे आराम से स्टाइल कर सकती हैं। इतना ही नहीं इसकी बनावट भी कंफर्टेबल है। वहीं इस समय इस प्रोडक्ट पर 34% का ऑफ उपलब्ध मिल रहा है, इस मौके का फायदा जरूर उठाएं।

Cross strap फ्लैट सैंडल एक डेली वेयर फुटवियर है जिसे ऑफिस से लेकर कॉलेज वेयर तक आप आराम से कैरी कर सकती हैं। वहीं शॉपिंग पर जाना हो या आउटिंग पर इस तरह के सैंडल बिल्कुल परफेक्ट रहते हैं। इसका गद्देदार सोल पैरों को पूरी तरह कंफर्टेबल और रिलैक्स रहने में मदद करेगा। ऑफिस के लंबे घघंटों के दौरान भी पैरों में किसी तरह का थकान महसूस नहीं होगा।

महिलाएं इस सैंडल को ऑफिस के अलावा किसी भी अन्य मौके पर आराम से स्टाइल कर सकती हैं। इसका मटेरियल भी ड्यूरेबल है, लंबे समय तक इस्तेमाल के बाद भी खराब नहीं होगा। साथ ही जिन्हें ज्यादा हिल्स वाली सैंडल पसंद नहीं आती, उनके लिए ये और भी अच्छा ऑप्शन है। इसमें एक अन्य कलर ऑप्शन भी उपलब्ध है और सभी पर आकर्षक डिस्काउंट ऑफर चल रहा है। मौके का लाभ जरूर उठाएं।

ये हवादार फ्लैट सैंडल समर्स में आपके पैरों के लिए मैजिकल रहेगी। ये पसीना नहीं रोकती, जिससे फंगल इन्फेक्शन जैसी समस्याओं का खतरा नहीं रहता। इसका गद्देदार सोल टखनों को रिलैक्स रखता है। अगर आप भी लंबे समय से एक कंफर्टेबल फुटवियर की तलाश में हैं, तो ये ऑप्शन ट्राई कर सकती हैं।

गर्मी में बिना किसी झंझट के मिनटों में स्टाइल कर सकती हैं कॉटन अनारकली कुर्ता सेट्स

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।

Anjali Kumari

लेखक के बारे में

Anjali Kumari

अंजली कुमारी:4 साल के डिजिटल पत्रकारिता के अनुभव के साथ अंजली कुमारी लाइव हिंदुस्तान में एफिलिएट लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए बतौर लेखक काम कर रही हैं। अपने लेख के माध्यम से फैशन, लाइफस्टाइल, हेल्थ स्किन केयर, ब्यूटी, ट्रैवल, फिटनेस प्रोडक्ट से जुड़ी जानकारी इक्कठा कर, विश्वसनीय और प्रामाणिक प्रोडक्ट्स लेकर आती हैं। इससे पहले 3 वर्षों तक हेल्थ शॉट्स पर खानपान, सौंदर्य, मानसिक स्वास्थ्य और यौन शिक्षा से जुड़े विषय पर रिसर्च लेखन करती थीं।


करियर का सफर: अंजली ने 2022 में हेल्थशॉट्स के साथ डिजिटल मीडिया में अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत की। करियर की शुरुआत हेल्थ शॉट्स में लाइफस्टाइल लेखक के तौर पर हुई, जहां अपने लेख, रिसर्च और साक्षात्कार के माध्यम से महिलाओं में सेहत संबंधी जागरूकता बढ़ाने के लिए काम कर रही थीं।


एजुकेशन: गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म में BA की डिग्री हासिल करने के बाद 4 साल से पत्रकारिता में सक्रिय रही हैं। पत्रकारिता केवल एक पेशा नहीं है, बल्कि समाज से जुड़े रहने, अपने आसपास और देश के लोगों को बेहतर ढंग से समझने का माध्यम भी है।


विशेषज्ञता: अंजली कुमारी अपने लेख के माध्यम से ऑनलाइन शॉपिंग के बढ़ते ट्रेंड के बीच रिव्यू, रेटिंग और उपभोक्ताओं के अनुभव के आधार पर आप तक विश्वसनीय प्रोडक्ट्स पहुंचाने की कोशिश करती हैं। फैशन, ब्यूटी, स्किन केयर, हेल्थ, फिटनेस और वेलनेस से जुड़े प्रोडक्ट्स पर अच्छी पकड़ रखती हैं। अंजली अपने लेख में जटिल विषयों पर बात करते हुए सरल भाषा का इस्तेमाल कर उन्हें सभी के समझने योग्य बनाने की कोशिश करती हैं। लेखन में शोध और एक्सपर्ट एडवाइस लेख को विश्वसनीय बनाते हैं।

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