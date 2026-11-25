सर्दियों में शादी के दौरान स्टाइलिश दिखने के साथ ठंड से बचना भी जरूरी है। ऐसे में यहां हम कुछ स्मार्ट स्टाइलिंग टिप्स बता रहे हैं, जिन्हें अपनाकर आप ठंड में भी फैशनेबल दिखने के साथ खुद को गर्म रख सकते हैं।

शादी या फिर किसी खास पार्टी के दौरान हर कोई अपने लुक को आकर्षक और स्टाइलिश बनाना चाहता है। खासतौर से महिलाएं हर मौके पर खुद को सबसे अच्छा दिखाने की होड़ में रहती हैं। हालांकि, ठंड के मौसम में शादी के लिए तैयार होना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि एक तरफ खूबसूरत दिखने की चाह होती है, तो दूसरी तरफ ठंड से बचना भी जरूरी होता है। कई बार गर्म कपड़ों के कारण आउटफिट का लुक अच्छा नहीं आता है। ऐसे में फैशन और कम्फर्ट के बीच संतुलन बनाना बेहद जरूरी है। वेडिंग सीजन में सर्दियों के हिसाब से कपड़ों का चुनाव करते समय फैब्रिक, रंग और डिजाइन पर भी खास ध्यान देना चाहिए। ठंड की शादी या पार्टी में ऐसे आउटफिट्स बेहतर रहते हैं, जो देखने में एलिगेंट होने के साथ-साथ शरीर को गर्माहट भी दें। इसके अलावा कुछ स्टाइलिंग टिप्स लुक को इंहेंस कर सकती हैं और ठंड से बचा सकती हैं। यहां जानिए सर्दियों के फंक्शन में तैयार होने के लिए कुछ टिप्स।

1) लॉन्ग स्लीव्स और लॉन्ग लेंथ ब्लाउज साड़ी पहनने के बाद अक्सर महिलाएं खुद को ठंड से बचाने के लिए शॉल या फिर कोई स्वेटर पहन लेती हैं। जिसकी वजह से लुक पूरा खराब हो जाता है। अगर आप साड़ी पहन रही हैं तो इसके ब्लाउज को ठंड के फंक्शन के मुताबित स्टिच करवाएं। एक फुल स्लीव्स ब्लाउज आपके हाथों को कवर करेगा और लॉन्ग लेंथ आपके पेट और पीठ को भी कवर करेगा। इस तरह के ब्लाउज को थोड़ा ढीला बनावाएं। अगर नेक कॉलर वाली होगी तो आप ब्लाउज के अंदर वॉर्मल पहन सकती हैं।

2) आउटफिट के साथ कैरी करें केप शादी या पार्टी की आउटफिट को पूरा करने के लिए 'केप' एक बेहतरीन एक्सेसरी हो सकती है। अलग-अलग लेयर्स का इस्तेमाल करके आप आसानी से एक यादगार लुक तैयार कर सकती हैं। स्कर्ट और क्रॉप टॉप के साथ आप केप पहन सकती हैं। इसके अलावा साड़ी के साथ भी केप काफी स्टाइलिश दिखता है। केप में एथनिक लुक को और भी आकर्षक बना सकते हैं।

3) ब्लेजर को अलग-अलग तरह से करें स्टाइल सर्दियों की शादियों में स्टाइलिश दिखने के लिए लहंगे के साथ जैकेट पहन सकते हैं। लहंगे के साथ जैकेट बहुत ही खूबसूरत और आकर्षक लगती हैं। अगर आप अपनी शादी या किसी दोस्त की शादी में अपने लुक के साथ कुछ नया और क्रिएटिव करना चाहती हैं, तो आपको इस मॉडर्न और बेहद स्टाइलिश लुक को ट्राई करना चाहिए।

4) शॉल को सही तरह से करें कैरी एक शॉल आपके पूरे लुक को और भी बेहतर बना सकता है बस इसे स्टाइल करने के लिए सही तरीके को अपनाएं। आप कई तरह की शॉल में से किसी एक को अपनी साड़ी के मुताबिक रंग को देखते हुए चुन सकती हैं, जैसे कि वेलवेट, जरी के काम वाली या कढ़ाई वाली शॉल शादियों में बहुत अच्छी लगती हैं। इस शॉल के पल्ले के दूसरी तरफ ओपन करके ओढ़ें।

इस बात का रखें ख्याल 1) सही फुटवियर चुनें: ठंड में खुले फुटवियर की जगह स्टाइलिश जूती, बूट्स या बंद हील्स पहनें।

2)वेलवेट आउटफिट चुनें: सर्दियों में वेलवेट का लहंगा, साड़ी या सूट आपको रॉयल और एलिगेंट लुक दे सकता है।

3) थर्मल को बनाएं इनरवेयर: हैवी आउटफिट के नीचे स्किन फिटिंग थर्मल पहनें। इससे आपका लुक खराब नहीं होगा और शरीर गर्म रहेगा।