चूड़ी का सही साइज पता करने के लिए अपनाएं ये टिप्स, ऑनलाइन शॉपिंग में नहीं होंगे पैसे खराब

Tips to check right bangle size : चूड़ी का सही साइज पता ना होने की वजह से या तो पैसे खराब कर देती हैं या मन मारकर रह जाती हैं तो टेंशन छोड़कर ये फैशन टिप्स फॉलो करें। इन टिप्स को फॉलो करने से आपको घर बैठे अपने हाथों की चूड़ी का सही साइज पता चल जाएगा।

Manju Mamgain लाइव हिन्दुस्तानThu, 11 Sep 2025 01:24 PM
चूड़ी का सही साइज पता करने के लिए अपनाएं ये टिप्स, ऑनलाइन शॉपिंग में नहीं होंगे पैसे खराब

पितृ पक्ष 2025 खत्म होते ही त्योहारों का सीजन भी शुरू हो जाता है। नवरात्रि हो या शादी की तैयारियां, महिलाओं को हाथ में सजाने के लिए सूट-साड़ी के मैचिंग की रंग-बिंरगी खूबसूरत डिजाइनर चूड़ियां खरीदने की जरूरत पड़ ही जाती है। बाजार जाकर चूड़ियां खरीदना तो फिर आसान होता है लेकिन समय और पैसों की बचत करने के लिए अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करना चाहती हैं लेकिन चूड़ी का सही साइज पता ना होने की वजह से या तो गलत साइज मंगवाकर पैसे खराब कर देती हैं या मन मारकर रह जाती हैं तो टेंशन छोड़कर ये फैशन टिप्स फॉलो करें। इन टिप्स को फॉलो करने से आपको घर बैठे अपने हाथों की चूड़ी का सही साइज पता चल जाएगा।

हाथों की चूड़ी का सही साइज पता करने के टिप्स

हाथ की माप लें

मैचिंग बैंगल्स पहनने के लिए सबसे पहले चूड़ी का सही साइज मालूम होना बहुत जरूरी होता है। चूड़ी का सही साइज जानने के लिए आप सबसे पहले हाथ की माप लें। इसके लिए अपने अंगूठे को अपनी छोटी उंगली की ओर मोड़ें, जैसे कि आप चूड़ी पहन रहे हों। अब एक मापने वाला टेप या धागा लेकर अपने हाथ के सबसे चौड़े हिस्से (अंगूठे और उंगलियों के जोड़) के चारों ओर लपेटें। धागे का उपयोग कर रहे हैं तो इसे मापने के लिए रूलर पर रखें। यह माप आपको चूड़ी के अंदर का सही साइज देगा।

चूड़ी के आकार को समझें

चूड़ियों का आकार आमतौर पर इंच या सेंटीमीटर में मापा जाता है। भारत में, यह 2.4, 2.6, 2.8 आदि जैसे नंबरों में दिया जाता है, जो चूड़ी के आंतरिक व्यास को दर्शाता है। आप इसे एक उदाहरण से भी समझ सकते हैं जैसे अगर आपके हाथ का माप 6 सेमी है, तो आपको लगभग 2.4 साइज की चूड़ी पहननी चाहिए।

पुरानी चूड़ी का उपयोग करें

अगर आपके पास पहले से सही साइज की चूड़ी है, तो रूलर से चूड़ी के अंदरूनी हिस्से को मापें। यह आपको चूड़ी का सही साइज खरीदने में मदद करेगा।

पेपर स्ट्रिप विधि

एक कागज की पतली पट्टी काटकर अपने हाथ के सबसे चौड़े हिस्से के चारों ओर लपेटें। जहां पट्टी मिलती है, वहां निशान लगाएं और रूलर से मापें। इस तरह आपको आसानी से घर बैठे ही सही चूड़ी का आकार चुनने में मदद मिल सकती है।

ध्यान रखें ये बातें

चूड़ी न बहुत टाइट होनी चाहिए, न ही बहुत ढीली। यह आसानी से हाथ में फिसलनी चाहिए। ऐसी चूड़ी खरीदते समय इस बात का भी ख्याल रखें कि चूड़ी बार-बार हाथ से निकलकर गिरनी भी नहीं चाहिए। अगर आप मोटी या भारी चूड़ियां खरीद रहे हैं, तो चूड़ी का आकार थोड़ा बड़ा चुनें। ऐस ना होने पर हाथों में चूड़ी टाइट हो सकती है।

